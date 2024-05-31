Орлов о «Спартаке»: «Федун – образец граблей. Потратили бешеные деньги, особенно на агентов. 17 тренеров за 18 лет – насмешка над профессией»
Геннадий Орлов раскритиковал работу Леонида Федуна в «Спартаке» .
«Уж если кого брать из-за границы, то Малкома, Клаудиньо, Дугласа Сантоса… Не обижайтесь, я сейчас про «Зенит» говорю. Что «Спартак» напокупал за все это время! Больше всех заплатил денег.
Образец граблей – это Федун. 18 лет руководил «Спартаком», потратили бешеные деньги – особенно на агентов, которые поставляли неизвестно кого и чего.
И за 18 лет 17 главных тренеров! Это насмешка над профессией. Но каждый новый тренер – это новый невод для того, чтобы привезти новых игроков», – сказал комментатор Геннадий Орлов на ютуб-канале «Это футбол, брат!»