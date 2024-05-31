Орлов о «Спартаке»: «Федун – образец граблей. Потратили бешеные деньги, особенно на агентов. 17 тренеров за 18 лет – насмешка над профессией»

Теги Спартак Зенит Леонид Федун премьер-лига Россия Геннадий Орлов Дуглас Сантос агенты Малком Клаудиньо деньги Это футбол, брат! Футбол

Геннадий Орлов раскритиковал работу Леонида Федуна в «Спартаке» .

«Уж если кого брать из-за границы, то Малкома, Клаудиньо, Дугласа Сантоса… Не обижайтесь, я сейчас про «Зенит» говорю. Что «Спартак» напокупал за все это время! Больше всех заплатил денег.

Образец граблей – это Федун. 18 лет руководил «Спартаком», потратили бешеные деньги – особенно на агентов, которые поставляли неизвестно кого и чего.

И за 18 лет 17 главных тренеров! Это насмешка над профессией. Но каждый новый тренер – это новый невод для того, чтобы привезти новых игроков», – сказал комментатор Геннадий Орлов на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

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18 комментариев
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Посмотрел ЭФБ с ним, ну крутой он мужик, долгих лет ему
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+10
Не в Федуне дело , не в игроках , не в тренерах , просто надо пройти очищение пердивом, и чистенькими запускать новый цикл , и все будет хорошо )
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Ответ Евгений Сидоров
Кто о чём, а дед без таблеток всё о Спартаке.
А в чём тут он неправ?
+9
-3
+6
Ответ Black Phoenix
Если бы не бездарность Федуна и его штаба, советников, с такой финансовой подушкой не сильно хуже чем у Зенита - Спартак мог быть наравне гегемоном ЧР и в нулевые, и десятые, и даже двадцатые, навязывая конкуренцию питерским как Ливерпуль Клоппа Сити Гвардиолы.
Так Ливерпуль Клоппа и Сити Гвардиолы ещё никто не оскорблял
+7
-1
+6
Если бы не бездарность Федуна и его штаба, советников, с такой финансовой подушкой не сильно хуже чем у Зенита - Спартак мог быть наравне гегемоном ЧР и в нулевые, и десятые, и даже двадцатые, навязывая конкуренцию питерским как Ливерпуль Клоппа Сити Гвардиолы.
+6
-1
+5
Ответ Юрий Кечко
Не в Федуне дело , не в игроках , не в тренерах , просто надо пройти очищение пердивом, и чистенькими запускать новый цикл , и все будет хорошо )
У Динамо не сработало((
+5
0
+5
Сейчас накинутся на деда. А по сути, что он не правильно сказал? Как бы обидно спартаковцам не было, но он прав.
+3
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+3
Только Зареме не показывайте статью)).
+2
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Ну и? Ну не едет к нам ни Гвардиола, ни Клопп
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А что не так?Федун честно говорил,что тренер это 10% успеха.Вот и менял их,как перчатки,надеясь,что 10 превратится в 100.
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Ответ Николай Бойко
У Динамо не сработало((
И не сработает ещё лет 300
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Ответ Юрий Кечко
Не в Федуне дело , не в игроках , не в тренерах , просто надо пройти очищение пердивом, и чистенькими запускать новый цикл , и все будет хорошо )
А нам Бескова взять?
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Ответ Магомед Саид Амирханов
А нам Бескова взять?
Эксгумацию предлагаешь ?
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