Мостовой о Сафонове в «ПСЖ»: «Таких сказок много было: Пиняев в «МЮ», Чалов в АПЛ. Но все получали хорошие контракты и оставались на месте»

Теги ЦСКА Локомотив ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Россия премьер-лига Англия лига 1 Франция Александр Мостовой Краснодар Матвей Сафонов Федор Чалов Сергей Пиняев Футбол

Александр Мостовой не верит в возможность перехода Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что парижский клуб и «Краснодар» приближаются к оформлению трансфера 25-летнего вратаря за 20 миллионов евро. 

«Сафонов – хороший вратарь, но у него много ошибок даже в РПЛ, чего уж говорить о чемпионате Франции. У нас СМИ постоянно кого-то куда-то отправляют. Сколько таких историй было?

Сафонов в «ПСЖ», Пиняев в «Манчестер Юнайтед», Чалова в АПЛ провожали неоднократно. А по итогу все получали хорошие контракты и оставались на своих местах. Таких сказок было предостаточно», – сказал бывший футболист сборной России.

В нынешнем сезоне Мир РПЛ Матвей Сафонов провел за «Краснодар» 29 матчей и пропустил 27 голов, сыграв 10 игр на ноль. 

Материалы по теме

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Больше всего, конечно, ждали Сапогова в Ювентусе
+37
-4
+33
Ответ Ебздрогыч
Больше всего, конечно, ждали Сапогова в Ювентусе
Я до сих пор жду
+20
0
+20
Ответ Дим Рахмангулов
Ну тут то он прав
Пиняев был на стажировке в МЮ, прям туда по трансферу его никто не отправлял, а Чалова Гинер не захотел в КП продавать
следовательно, тут игроки не причем и они контракт не получали, поэтому, Мостовой и не прав
+11
-1
+10
Ну Пиняев в МЮ ездил на стажировку юнцом совсем, с Чаловым обидно вышло да - за него 25 лямов Пэлас давал, хотели его взять, но не судьба, мне кажется на Чалове это сказалось негативно в плане прогресса. А теперь что, 26 лет и ни участия в еврокубках ни за сборную матчей в турнирах ярких и перспектив уехать в топ-лигу мизер теперь. Ну а Сафонов, ну есть предложение. Краснодар готов отпустить. И пусть не тупит Сафонов и едет. Конечно придётся пахать как никогда раньше чтобы сыграть 10-15 матчей за сезон во всех турнирах включая ЛЧ, но шанс какой!
+8
-1
+7
Ответ Великий Алонсо
Мост не переживёт, если Сафонов в ПСЖ перейдет, потому что предел самого Моста это был испанский середняк Сельта 😂
Сельта тогда жгла, а ПСЖ лихорадило где-то между болотом и серединой таблицы.
+6
-3
+3
Реально не удивлюсь, что Сафонов за 20 ушел в .... Зенит
+3
-1
+2
Не, ну все правильно. Когда я был молодой мне казалось, что прекрасное будущее впереди, теперь, когда я старый, я понял, что прекрасное будущее осталось позади. Так и тут, можно думать, что у тебя впереди Реал или ПСЖ, а в старости ты вспомнишь, что и в Краснодаре или Локомотиве было прекрасно.
+2
-1
+1
Пиняев ещё имеет шансы заиграть в топ-Европы, Сафонов вполне может перейти в ПСЖ, ну а кто-то из паспортистов выбирает бабки. Каждому своё...
+2
-1
+1
Вы чего, они бы все с голоду все умерли если бы переехали в Европу
+1
0
+1
Вообще то Чалова действительно хотел купить ПСЖ, но в ЦСКА отказали, Пеняев один раз ездил на стажировку в МЮ, тут как обычно Мостовой лажанулся, а что касается Сафонова, то он слишком распиарен, даже больше Пиняева. Вот тут соглашусь. Какой ПСЖ, если он косячит через матч и ничего выдающегося не делает.
В РПЛ 5-6 вратарей примерно такого же класса как Сафонов. Может их всех вместе в ПСЖ отправим?)))
+1
0
+1
Ответ Дядя ТУРА
Пиняев потерял все свои шансы когда перешёл в Локомотив в бей беги игру
Молодому пацану агент в уши нассал, ещё можно всё исправить, надо работать и искать варианты в Европы...
+2
-1
+1
Где же Чалов подписал если он дорабатывает свой контракт и уходит?
0
0
0
Так вот зачем Сафонову эти усы и бородка. Мушкетёр хочет покорить Париж!
0
0
0
Ответ Russ Ivan
Пиняев ещё имеет шансы заиграть в топ-Европы, Сафонов вполне может перейти в ПСЖ, ну а кто-то из паспортистов выбирает бабки. Каждому своё...
Пиняев потерял все свои шансы когда перешёл в Локомотив в бей беги игру
+2
-2
0
Ответ Дядя ТУРА
Пиняев потерял все свои шансы когда перешёл в Локомотив в бей беги игру
Рано от Осинькина ушёл. Стал бы лидером Крыльев. И были бы уже другие перспективы совсем. А так, агент денежку на переходе заработал 😎
0
0
0
Ответ alekseitibekin
Я до сих пор жду
А я думал Ювентуса не продлил с ним контракт
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий