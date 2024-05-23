Мостовой о Сафонове в «ПСЖ»: «Таких сказок много было: Пиняев в «МЮ», Чалов в АПЛ. Но все получали хорошие контракты и оставались на месте»
Александр Мостовой не верит в возможность перехода Матвея Сафонова в «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что парижский клуб и «Краснодар» приближаются к оформлению трансфера 25-летнего вратаря за 20 миллионов евро.
«Сафонов – хороший вратарь, но у него много ошибок даже в РПЛ, чего уж говорить о чемпионате Франции. У нас СМИ постоянно кого-то куда-то отправляют. Сколько таких историй было?
Сафонов в «ПСЖ», Пиняев в «Манчестер Юнайтед», Чалова в АПЛ провожали неоднократно. А по итогу все получали хорошие контракты и оставались на своих местах. Таких сказок было предостаточно», – сказал бывший футболист сборной России.
В нынешнем сезоне Мир РПЛ Матвей Сафонов провел за «Краснодар» 29 матчей и пропустил 27 голов, сыграв 10 игр на ноль.
следовательно, тут игроки не причем и они контракт не получали, поэтому, Мостовой и не прав
В РПЛ 5-6 вратарей примерно такого же класса как Сафонов. Может их всех вместе в ПСЖ отправим?)))