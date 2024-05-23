Мостовой о Сафонове в «ПСЖ»: «Таких сказок много было: Пиняев в «МЮ», Чалов в АПЛ. Но все получали хорошие контракты и оставались на месте»

Александр Мостовой не верит в возможность перехода Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что парижский клуб и «Краснодар» приближаются к оформлению трансфера 25-летнего вратаря за 20 миллионов евро.

«Сафонов – хороший вратарь, но у него много ошибок даже в РПЛ, чего уж говорить о чемпионате Франции. У нас СМИ постоянно кого-то куда-то отправляют. Сколько таких историй было?

Сафонов в « », в « », в провожали неоднократно. А по итогу все получали хорошие контракты и оставались на своих местах. Таких сказок было предостаточно», – сказал бывший футболист сборной России.

В нынешнем сезоне Мир РПЛ Матвей Сафонов провел за «Краснодар» 29 матчей и пропустил 27 голов, сыграв 10 игр на ноль.