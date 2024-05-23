Семак о Сафонове и «ПСЖ»: «Огромный плюс для нашего футбола и самого Матвея. Конкуренции он не боится – дай Бог, чтобы все получилось»

Сергей Семак оценил возможный переход Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Сообщалось, что парижский клуб договорился о трансфере голкипера «Краснодара» – сумма трансфера оценивается в 20 млн евро.

– Вчера была информация про Матвея Сафонова и «ПСЖ». Вы, как человек, игравший в Париже, что можете посоветовать Матвею, если эта информация окажется правдой?

– Думаю, это очень хороший шанс для Матвея, он не боится никакой конкуренции. Безусловно, это шаг вперед. Не так часто наши игроки получают предложения от европейских грандов.

Безусловно, это очень приятная новость. Дай Бог, чтобы все получилось, и Матвей попробовал свои силы в одном из лучших европейских клубов на сегодняшний день. Это огромный плюс для нашего футбола и для него самого, – сказал главный тренер «Зенита».

Сафонов в «ПСЖ» – почему это реально?