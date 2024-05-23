Семак о Сафонове и «ПСЖ»: «Огромный плюс для нашего футбола и самого Матвея. Конкуренции он не боится – дай Бог, чтобы все получилось»

Теги Зенит ПСЖ Сергей Семак премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Сергей Семак оценил возможный переход Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Сообщалось, что парижский клуб договорился о трансфере голкипера «Краснодара» – сумма трансфера оценивается в 20 млн евро.

– Вчера была информация про Матвея Сафонова и «ПСЖ». Вы, как человек, игравший в Париже, что можете посоветовать Матвею, если эта информация окажется правдой?

– Думаю, это очень хороший шанс для Матвея, он не боится никакой конкуренции. Безусловно, это шаг вперед. Не так часто наши игроки получают предложения от европейских грандов.

Безусловно, это очень приятная новость. Дай Бог, чтобы все получилось, и Матвей попробовал свои силы в одном из лучших европейских клубов на сегодняшний день. Это огромный плюс для нашего футбола и для него самого, – сказал главный тренер «Зенита».

Сафонов в «ПСЖ» – почему это реально?

19 комментариев
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хоть кто-то из наших высказался с поддержкой

пускай парень дерзает, если это всё не шутки. надо пробовать
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Ну Сергей как игрок знает о чем говорит, и как тренер который уже отправлял своих игроков в этот клуб и чемпионат
Если Сафонов будет играть хотя бы в кубке как основной вратарь это вполне себе шанс стать и основным очень скоро, не надо бояться Доннаруму

Одно дело ехать в пердь, наслушавшись секту "надаехать любой ценой"

Но это совсем другое, топ клуб и сильный чемпионат и им нужен вратарь, трофеи, а с травоядным Краснодаром ничего не выиграешь никогда
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Конечно для Зенита большой плюс. В следующем сезоне будет легче выиграть у Краснодара)
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А почему семак начал чужих обсуждать, может о своих пора подумать? Стелет соломку,,,
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Ответ SMART789
Ну Сергей как игрок знает о чем говорит, и как тренер который уже отправлял своих игроков в этот клуб и чемпионат Если Сафонов будет играть хотя бы в кубке как основной вратарь это вполне себе шанс стать и основным очень скоро, не надо бояться Доннаруму Одно дело ехать в пердь, наслушавшись секту "надаехать любой ценой" Но это совсем другое, топ клуб и сильный чемпионат и им нужен вратарь, трофеи, а с травоядным Краснодаром ничего не выиграешь никогда
Нам на этот травоядный Краснодар молиться в субботу)
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Ответ GiovanniX
Конечно для Зенита большой плюс. В следующем сезоне будет легче выиграть у Краснодара)
Ждала этот коммент
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Ответ Alina_77
Ждала этот коммент
Даже не собирался писать коммент. Как-то сама мысль в голову пришла
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Ответ GiovanniX
Конечно для Зенита большой плюс. В следующем сезоне будет легче выиграть у Краснодара)
Да Матвей, вроде как, не сильно и мешал все эти годы 😁
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Не так часто наши игроки получают предложения от европейских грандов | |
То есть, господа приглашают в прихожую своих холопов.
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Ответ Фан Рубина
Нет никакого плюса в том, чтобы сменить сильнейшую лигу мира - РПЛ на лигу фермеров. И вместо развития - скучать в воротах, пока команда без напряга обыгрывает очередное беспомощное плюшевое днище.
Вообще-то сильнейшая и лучшая дина мира - ФНЛ
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Ответ Миша Асеев
Вообще-то сильнейшая и лучшая дина мира - ФНЛ
Лучшая - ФНЛ, сильнейшая - РПЛ.
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Ответ SMART789
Ну Сергей как игрок знает о чем говорит, и как тренер который уже отправлял своих игроков в этот клуб и чемпионат Если Сафонов будет играть хотя бы в кубке как основной вратарь это вполне себе шанс стать и основным очень скоро, не надо бояться Доннаруму Одно дело ехать в пердь, наслушавшись секту "надаехать любой ценой" Но это совсем другое, топ клуб и сильный чемпионат и им нужен вратарь, трофеи, а с травоядным Краснодаром ничего не выиграешь никогда
"Ну Сергей как игрок знает о чем говорит, и как тренер который уже отправлял своих игроков в этот клуб и чемпионат"
Семак ещё и сам в ПСЖ играл :)
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Ответ Black Phoenix
Я понимаю, когда Павлюченко уезжал в ТТХ, Аршавин в Арсенал, Погребняк в Штутгарт, Канчельскис в МЮ, Эвертон, Смертин в Челси, тот же Семак в ПСЖ, Головин в Монако, Миранчук в Аталанту, Аленичев в Порту, Мостовой и Карпин в Сельту, Кержаков в Севилью, наконец - это реально повышение и шаг вперёд, подспорье для личностного развития и роста. Но вторым номером на лавку в ПСЖ сейчас... нет. Этого я понять не могу.
Пиар состовляющую никто не отменял, ведь играть в ПСЖ даже будучи глубоким резервистом гораздо более престижно, чем бить рекорды в нашей лиге.
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Ответ Black Phoenix
Я понимаю, когда Павлюченко уезжал в ТТХ, Аршавин в Арсенал, Погребняк в Штутгарт, Канчельскис в МЮ, Эвертон, Смертин в Челси, тот же Семак в ПСЖ, Головин в Монако, Миранчук в Аталанту, Аленичев в Порту, Мостовой и Карпин в Сельту, Кержаков в Севилью, наконец - это реально повышение и шаг вперёд, подспорье для личностного развития и роста. Но вторым номером на лавку в ПСЖ сейчас... нет. Этого я понять не могу.
А все вышеперечисленные футболисты ехали на место железных игроков основного состава? Какие-то гарантии им давали?
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