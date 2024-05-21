Губерниев о словах Безрукова про «денежки»: «Проблема не стоит выеденного яйца. Надо оставить парня в покое и заниматься более важными делами!»
Дмитрий Губерниев призвал «оставить в покое» Руслана Безрукова.
Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет РФС по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание на заседании 21 мая.
Депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить слова футболиста на предмет коррупции.
«Я считаю, что эта проблема не стоит выеденного яйца. Парень, конечно, глупость сморозил, но реакция на его слова чрезмерна.
Я считаю, надо оставить его в покое и заниматься другими, более важными делами!» – сказал комментатор «Матч ТВ».
А матч Пари НН - ЦСКА, закончившийся на следующий день с такой же разницей голов в пользу ЦСКА это другое, я правильно понимаю?
Несите ваши денежки — иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?
Заройте в землю, где…
Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
Поле чудес в Стране Дураков.
Крекс-пекс-фекс…