Губерниев о словах Безрукова про «денежки»: «Проблема не стоит выеденного яйца. Надо оставить парня в покое и заниматься более важными делами!»

Теги Рубин премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Спорт-Экспресс Руслан Безруков Футбол

Дмитрий Губерниев призвал «оставить в покое» Руслана Безрукова.

Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет РФС по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание на заседании 21 мая.

Депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить слова футболиста на предмет коррупции.

«Я считаю, что эта проблема не стоит выеденного яйца. Парень, конечно, глупость сморозил, но реакция на его слова чрезмерна.

Я считаю, надо оставить его в покое и заниматься другими, более важными делами!» – сказал комментатор «Матч ТВ». 

Материалы по теме

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Тот случай, когда Губерниев адекватнее... Хотя на другой стороне чинуши рфс, тут даже мой пёс адекватнее будет
+25
-3
+22
Даже Губер тут правду говорит ☝🏻
+10
-3
+7
Новичков, перестань всех минусовать!
+5
-2
+3
Депутат-фрик из самой фриковатой партии решил хайпануть на футболе. Больше же нечем заняться целому депутату!
+3
-1
+2
ЗЛО. (Василий Уткин)
+1
0
+1
Разве у депутатов есть другие дела? Кроме, как разводить муть и ловить рыбку в мутной воде.
+1
0
+1
Ответ Tun
Тот случай, когда Губерниев адекватнее... Хотя на другой стороне чинуши рфс, тут даже мой пёс адекватнее будет
У чинуш тоже есть свой пес :)
+3
-2
+1
Ответ Ростов-на-Дону
Губошлёпа в депутаты!
Одним меньше, одним больше. Но с вами согласен 👍👍👍
0
0
0
Ответ Mohnatiy
Новичков, перестань всех минусовать!
Да ладно. 😦😦 Хоть я и новичок но тоже минусуют
0
0
0
Ответ Честный контроль
А несомненно почтенейший Депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков не хочет обратиться к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить матч Ахмат-Зенит на предмет несоответствия спортивным принципам?
А вы этот матч хотите проверить только из-за счета или есть еще причины?
А матч Пари НН - ЦСКА, закончившийся на следующий день с такой же разницей голов в пользу ЦСКА это другое, я правильно понимаю?
+2
-2
0
Ответ Mohnatiy
Даже Губер тут правду говорит ☝🏻
Поймал хайп себе карму поправить, ему верить не стоит...
0
0
0
Поколение чат-дрочеров, им кроме как промывать кости, заняться больше нечем
0
0
0
респект! дайте спокойно хотя бы трешточить и шутить, и так качество лиги всё ниже
0
0
0
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки — иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?
Заройте в землю, где…

Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
Поле чудес в Стране Дураков.
Крекс-пекс-фекс…
0
0
0
С парня не влезут. Печаль...
0
0
0
Как бы я не относился к Губерниеву ,но здесь он прав.Комитету по этике больше не чем заняться.
0
0
0
Не так уж и часто я бурно апплодирую Губерниеву. Возможно даже, это первый раз. Раздули не пойми что.
0
0
0
А деньги хоть были?
0
0
0
если бы он не задел чувства команды сами знаете кого, на это не обратили бы внимания.
+3
-3
0
А несомненно почтенейший Депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков не хочет обратиться к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить матч Ахмат-Зенит на предмет несоответствия спортивным принципам?
+5
-5
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий