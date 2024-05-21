Губерниев о словах Безрукова про «денежки»: «Проблема не стоит выеденного яйца. Надо оставить парня в покое и заниматься более важными делами!»

Дмитрий Губерниев призвал «оставить в покое» Руслана Безрукова.

Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир (2:0) хавбек « » пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет РФС по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание на заседании 21 мая.

Депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить слова футболиста на предмет коррупции.

«Я считаю, что эта проблема не стоит выеденного яйца. Парень, конечно, глупость сморозил, но реакция на его слова чрезмерна.

Я считаю, надо оставить его в покое и заниматься другими, более важными делами!» – сказал комментатор «Матч ТВ».