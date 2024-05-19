Безруков читает книгу «Мой способ шутить» перед заседанием комитета по этике: «До 21-го изучаю»
Руслан Безруков читает книгу «Мой способ шутить» перед заседанием комитета по этике.
После матча со «Спартаком» (1:3) полузащитник «Рубина» показал журналистам сборник афоризмов Бернарда Шоу «Мой способ шутить».
– До 22-го планирую прочитать (заседание комитета по этике состоится на день раньше, 21 мая – Sports).
– Это чтобы не было вопросов у комитета по этике?
– Да, прочитаю вначале, а потом... До 21-го изучаю, 21-го проверим, – сказал Безруков.
Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) футболист пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике РФС сообщил, что рассмотрит данное высказывание.
Это они так борются с договорняками
Вот путину повезло, что он не футболист, а то с его шутками из комитета не вылезал бы
Молодец! Правильного автора выбрал.