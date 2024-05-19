Безруков читает книгу «Мой способ шутить» перед заседанием комитета по этике: «До 21-го изучаю»

Теги Рубин премьер-лига Россия Комитет по этике Руслан Безруков Футбол

Руслан Безруков читает книгу «Мой способ шутить» перед заседанием комитета по этике.

После матча со «Спартаком» (1:3) полузащитник «Рубина» показал журналистам сборник афоризмов Бернарда Шоу «Мой способ шутить».

– До 22-го планирую прочитать (заседание комитета по этике состоится на день раньше, 21 мая – Sports). 

– Это чтобы не было вопросов у комитета по этике?

– Да, прочитаю вначале, а потом... До 21-го изучаю, 21-го проверим, – сказал Безруков

Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) футболист пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике РФС сообщил, что рассмотрит данное высказывание.

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14 комментариев
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Слежу за этим актёром ещё с Бригады
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Спасибо что живой)
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Ответ Evgeny Trifonov
Слежу за этим актёром ещё с Бригады
А как он озвучивал Ельцина и Жириновского в "Куклах"!
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Каким же жалким стал российский футбол.Эту мелочь обсуждают уже которую неделю
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Сумасшедший комитет по этике

Это они так борются с договорняками

Вот путину повезло, что он не футболист, а то с его шутками из комитета не вылезал бы
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Бастилия,лет сто(с)
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"Бернард Шоу поддерживал сталинизм и СССР. Так, в предисловии к своей пьесе «На мели» (1933) он подводит теоретическую базу под репрессии ОГПУ против врагов народа."
Молодец! Правильного автора выбрал.
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Нас часто спрашивают-Есть ли явление в России бессмысленнее Совета Федерации? Отвечаем… да, это один комитет из росфутсоюза… он называется
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Непонятно как классифицировать теперь шутки. Вот эта подпадает под комитет этики, а вот эта нет. Комитет по цензуре тогда должен быть еще. На мой взгляд зашкварились тут все кто вой поднял, менеджмент Зенита, хотя и сами любят шутить после побед особенно, и сам комитет, который надо просто разогнать. Комитет дармоедов
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Перед заседанием лучше книгу власти Дмитрия Громова читать.
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