Александр Тихонов: «Дзюба – клоун в кубе! Онанизмом занимался, разве нормальный человек может себе это позволить?»

Теги Локомотив Артем Дзюба Данни Криштиану Роналду премьер-лига Россия Александр Тихонов Футбол

Александр Тихонов назвал Артема Дзюбу «клоуном в кубе».

Ранее экс-игрок «Зенита» и сборной Португалии Данни заявил: «Роналду внутри команды чем-то похож на Дзюбу. Тоже всегда улыбается, со всеми шутит. Шутки лучше у Артема, он как клоун».

«Кто, кто сказал, Данни? Я бы сказал, что Дзюба – это клоун в кубе! Игрок такого уровня, сами помните, чем он занимался. Онанизмом занимался. А разве нормальный человек может себе это позволить?

Зачем тогда еще какие-то примеры приводить? В Турции он не прижился, потому что лентяй. Как и весь российский футбол, к которому я отношусь очень негативно. Деньги списываются, бюджеты огромные, трибуны пустые, результат – ноль.

Может быть только шутками Дзюба и похож на Роналду (смеется). Но чтобы быть похожим на Криштиану, надо играть как он. Роналду может себе такое позволить, потому что это величина мирового уровня, обладатель «Золотого мяча», все у него было.

А что было у нашего? У нас российский футбол и баскетбол не могут выйти из группы три Олимпиады. О чем мы можем говорить?» – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.

Дзюба – уже не топ-форвард РПЛ. Бесконечная вера в него приведет к деградации «‎Локо»

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122 комментария
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Здорова, ненормальные!
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Кто говорит, что не ..., тот в два раза больше...
+130
-1
+129
Кто не маструбирует тот Тихонов !!!
+90
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Ответ ag2cidk
Здорова, ненормальные!
Ненормальные это как раз те, кто смотрит сливы с чужих телефонов, и потом ещё это обсуждает.
+82
-10
+72
- Зачем Тихонов себя выдает за посмешище ?!
+48
-1
+47
Ответ Иван Егурнов
Комментарий скрыт
Ага, как сейчас помню, шикарно сыграл роль Штирлица.
+45
0
+45
"Между прочим,
Всё мы дрочим" (с) И. А. Бродский
Точно понимал в нормальности/ненормальности побольше Тихонова))) Во всех её проявлениях
+38
-1
+37
Ответ ag2cidk
Здорова, ненормальные!
👋
+37
-1
+36
Ответ Иван Егурнов
Комментарий скрыт
Это другой Тихонов
+19
0
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Могу, позволяю
+16
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+15
Все нормальные люди это делают.
+17
-2
+15
Александр Тихонов: «Онанисты - пособники Дьявола!»
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0
+14
Ответ Дзмітрый Фарботка
Кто говорит, что не ..., тот в два раза больше...
Истина!
+14
0
+14
Я/Мы Дзюба!
+14
-1
+13
Вспомнилось, как в одной из серий "Южного парка" в школу пришли агитаторы против курения и сказали, что-то вроде "Если не будете курить, то станете такими же нормальными как мы!" - после чего мелкие пацаны дружно побежали за школу смолить сигареты. Как бы процент онанизма после этого интервью Тихонова тоже не вырос в разы )
+12
0
+12
Биатлонист Тихонов всю жизнь за палки держался, представьте только силу хвата и амплитуду движений! Думаю, он один раз попробовал и оторвал всё к чёртовой матери, а теперь завидует!
+9
0
+9
Опять таблетки забыл выпить…
+8
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+8
Наверное, года этак с 2018го Артем не получал в моменте столько народной поддержки как сегодня)
+8
0
+8
М да.....
+8
0
+8
Ответ ag2cidk
Здорова, ненормальные!
Хахаха топ ) здорова))
+7
0
+7
Онанизмом заниматься ненормально, а вот заказные убийства организовывать, судя по всему, нормально.
+7
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Наши руки не для скуки
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я сегодня два раза позволил
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Онанизм это норм. Даже для женатых.
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А почему нормальный человек не может себе позволить заниматься онанизмом?
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Каждый из нас немного Дзюба )
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Ответ Н.Ф.
Ага, как сейчас помню, шикарно сыграл роль Штирлица.
И олимпиаду брал в фигурке с Марией Петровой
+5
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+5
Что вы как ошалелые накинулись на деда? Понятно, что в его возрасте стояков уже не бывает! Вот он и бесится! А тут ещё какой-то Дзюба лишний раз ему напомнил, что у деда давно не стоит! Вот его и переклинило!
+5
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Ну, что-что, а это я могу себе позволить
+4
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Нормальный может! А ты дед можешь?)
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