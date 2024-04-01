Александр Тихонов: «Дзюба – клоун в кубе! Онанизмом занимался, разве нормальный человек может себе это позволить?»
Александр Тихонов назвал Артема Дзюбу «клоуном в кубе».
Ранее экс-игрок «Зенита» и сборной Португалии Данни заявил: «Роналду внутри команды чем-то похож на Дзюбу. Тоже всегда улыбается, со всеми шутит. Шутки лучше у Артема, он как клоун».
«Кто, кто сказал, Данни? Я бы сказал, что Дзюба – это клоун в кубе! Игрок такого уровня, сами помните, чем он занимался. Онанизмом занимался. А разве нормальный человек может себе это позволить?
Зачем тогда еще какие-то примеры приводить? В Турции он не прижился, потому что лентяй. Как и весь российский футбол, к которому я отношусь очень негативно. Деньги списываются, бюджеты огромные, трибуны пустые, результат – ноль.
Может быть только шутками Дзюба и похож на Роналду (смеется). Но чтобы быть похожим на Криштиану, надо играть как он. Роналду может себе такое позволить, потому что это величина мирового уровня, обладатель «Золотого мяча», все у него было.
А что было у нашего? У нас российский футбол и баскетбол не могут выйти из группы три Олимпиады. О чем мы можем говорить?» – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.
Дзюба – уже не топ-форвард РПЛ. Бесконечная вера в него приведет к деградации «Локо»
Всё мы дрочим" (с) И. А. Бродский
Точно понимал в нормальности/ненормальности побольше Тихонова))) Во всех её проявлениях