Александр Тихонов: «Никто из нынешних футболистов не заслуживает памятника – за что, за чемпионат России? Российский футбол спорту не помеха. Акинфееву? Не согласен»

Александр Тихонов считает, что современные футболисты не заслуживают памятников.

«Да ладно, никто из нынешних российских футболистов не заслуживает памятника. Надо быть минимум чемпионом Европы. Тогда заслужат.

За что давать-то, за чемпионат России? Я уже давно сказал, что российский футбол спорту не помеха.

? Нет, не согласен», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

«Симоняну памятник при жизни надо поставить. Чем покупать яхты за миллиард, можно поставить всем». Александр Тихонов о футболистах