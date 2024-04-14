Александр Тихонов: «Никто из нынешних футболистов не заслуживает памятника – за что, за чемпионат России? Российский футбол спорту не помеха. Акинфееву? Не согласен»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Александр Тихонов Футбол

Александр Тихонов считает, что современные футболисты не заслуживают памятников.

«Да ладно, никто из нынешних российских футболистов не заслуживает памятника. Надо быть минимум чемпионом Европы. Тогда заслужат.

За что давать-то, за чемпионат России? Я уже давно сказал, что российский футбол спорту не помеха.

Акинфееву? Нет, не согласен», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

«Симоняну памятник при жизни надо поставить. Чем покупать яхты за миллиард, можно поставить всем». Александр Тихонов о футболистах

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9 комментариев
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Такое ощущение, что нам привели выдержку из разговора во время пьянки.
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Большинство из нынешних российских футболистов уже памятники, прям на поле. Правда деревянные.
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Ну что бы прям памятник, то нет конечно! Про чемпионат Европы конечно бред - это от команды зависит, а вот если бы на золотой мяч претендовали хотя бы, то да.
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Ответ serginn
Такое ощущение, что нам привели выдержку из разговора во время пьянки.
Так и есть
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Памятники ставят после, а при жизни-это нонсенс. А Игорек и так памятник, от слова память.
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