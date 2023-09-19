Александр Тихонов: «Бюджет одного футбольного клуба – 300 млн. За что платят такие деньги?! Посмотрите на хоккей, где СКА выиграть не может. Вот это конкуренция!»
Александр Тихонов сравнил посещаемость футбольных и хоккейных матчей.
«Мне по секрету сказали, что годовой бюджет одного российского футбольного клуба составляет 300 миллионов, не знаю, в какой валюте.
За что платят такие бешенные деньги?! Где результаты? Да и трибуны пустые. А теперь посмотрите на наш хоккей, где СКА выиграть не может. Вот это конкуренция!
Взялись сейчас за хоккей, и вот вам результаты. В Беларуси на ближайшую игру минского «Динамо» проданы все билеты. На трибунах не бывает свободных мест ни в Беларуси, ни в России», – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.
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