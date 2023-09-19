Александр Тихонов: «Бюджет одного футбольного клуба – 300 млн. За что платят такие деньги?! Посмотрите на хоккей, где СКА выиграть не может. Вот это конкуренция!»

Теги СКА болельщики премьер-лига Россия Александр Тихонов Динамо Минск КХЛ Хоккей

Александр Тихонов сравнил посещаемость футбольных и хоккейных матчей.

«Мне по секрету сказали, что годовой бюджет одного российского футбольного клуба составляет 300 миллионов, не знаю, в какой валюте.

За что платят такие бешенные деньги?! Где результаты? Да и трибуны пустые. А теперь посмотрите на наш хоккей, где СКА выиграть не может. Вот это конкуренция!

Взялись сейчас за хоккей, и вот вам результаты. В Беларуси на ближайшую игру минского «Динамо» проданы все билеты. На трибунах не бывает свободных мест ни в Беларуси, ни в России», – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

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24 комментария

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Фут.Боль
СКА не поэтому выиграть не может.
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Ярик01
Миллионов чего, рублей? Это уровень плохенькой команды ФНЛ, а в евро даже зенит столько не ест
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Pertinax Gandi
А в хоккее что - меньше бюджеты чтоль, если ведущие клубы брать? Сомневаюсь.
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Тиджани Бабангида
Вся та же «старая пластинка». Излюбленная тема пост-пенсионных представителей нефутбольных видов спорта
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Никита Самарин
В Зенит если Миллера ГТ поставить, тоже может выигрывать не будут.
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Пикачу82
Опять этот ноунейм лезет футбольные деньги считать! Займись биатлоном и не лезь в высшие материи!
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Пикачу82
Сделайте ему уже укол!
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Данил Торба
Ответ Никита Самарин
В Зенит если Миллера ГТ поставить, тоже может выигрывать не будут.
Думаете 800 матчей он посмотрел уже и готов?
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Ебздрогыч
Политические партии с начала года получили из бюджета 8,3 млрд рублей. Видели результаты выборов? Вот это конкуренция!
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igls54
Это та самая безумная шляпа вещает?
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TiNO
Ты у Йозе Марино спроси)))
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Sobachkin
В СКА вместо тренера, человек мажор...
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Donnie
Хоккей более рандомная игра, в отличие от футбола, счет может быть абсолютно непредсказуем, поэтому СКА может проиграть любой команде, тем более с Жозе Марино во главе)
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Nik Yeremich
Этим клубом за 300 млн был Факел, и в том сезоне он влюбил в себя многих, сейчас дела пошли хуже, но верим что Воронеж без футбола не останется
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Alexey Vysokov
Приглашаю этого товарища в Сочи на любую игру, чтобы посмотрел на "полные трибуны" в России. И шубу свою пусть не берет, у нас на арене тепло. Непосильную задачу достать билеты беру на себя.
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Stereostrike
а может на бюджет ска сначала посмотреть, прежде чем вью раздавать?
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garryking
Ему нужен батл с депутатом Журавлёвым!
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Vadyan_chel1994
Только зарплатные ведомости всех ведущих клубов кхл - около 850 млн. Плюс конверты и бонусы, придуманные этой супер лигой газпрома, которые не учитываются потолком зарплат. Все клубы на гос бюджете
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Огюст
Тихонов , вот с тобой секретом на ушко поделились, а ты такую тайну здесь разгласил "по ветру " , что теперь будет !?
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Mihail0910
Дня не прошло, что не бомбил Тихонов, только не говорите ему сколько потратили на стадион Зенита
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Gonzo754
Жаль старика, но зачем вообще задавать ему вопросы? И тем более — публиковать ответы.
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Dooomer
Ответ Пикачу82
Опять этот ноунейм лезет футбольные деньги считать! Займись биатлоном и не лезь в высшие материи!
Его оттуда выперли с волчьим билетом
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Ярик01
Ответ Nik Yeremich
Этим клубом за 300 млн был Факел, и в том сезоне он влюбил в себя многих, сейчас дела пошли хуже, но верим что Воронеж без футбола не останется
Факел только по отчету об использовании целевых д/с потратил 480 млн, а есть и коммерческая выручка, что тоже тратил
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Доктор Верховцев
Хватит его спрашивать.
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