Экс-биатлонист Тихонов о спонсорстве «Газпромом» «Ференцвароша»: «Я против, контроля в стране ноль. Тратятся триллионы, а дамбы нет – то мыши проели, то суслики!»

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Венгрия Александр Тихонов бизнес происшествия Газпром Ференцварош Политика деньги Футбол

Александр Тихонов высказался о возможном спонсорстве «Газпромом» «Ференцвароша».

Ранее появилась информация, что российская нефтегазовая компания может заключить спонсорский контракт с чемпионом Венгрии по футболу «Ференцварошем».

В России от сильных наводнений пострадали несколько регионов. Самый серьезный ущерб на данный момент получил Орск. 5 апреля в районе города произошел разрыв дамбы, которая защищала его от реки Урал.

«Какая разница, кого они будут поддерживать, если нас никто не спрашивает? Мое мнение: я категорически против! Контроля в стране ноль.

На обустройство площади вокруг администрации Оренбурга ушло в 167 раз больше денег, чем на строительство дамбы.

Так о чем тут говорить! Кто отчитывается за это? Тратятся триллионы, а дамбы нет – то мыши проели, то суслики! 

Безусловно, странно спонсировать сейчас европейский клуб. У нас в России футбола нет, но венгров будем поддерживать.

В стране проблем выше крыши! Нужны сотни миллиардов долларов, чтобы восстановить то, что затоплено. Люди потеряли все, а мы говорим о футболе. Ну какой футбол? И причем здесь Венгрия?

Ладно, мы же все равно ничего не сделаем», – сказал для Legalbet четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

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33 комментария
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Тут пишут что Газпром не имеет никакого отношения к дамбе в Оренбурге/Орске.
Факт.
Ведь самое любимое в питерском Зените - БАКЛАН.
Он крышу зенитовского стадиона умудрился повредить при стройке много раз на десятки миллионов долларов.
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Крамольные мысли озвучивает. Достанут из дружественной страны и извинятся заставят.
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Хотелось бы понять, какой смысл спонсировать венгерскую команду.
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Иногда правильные вещи говорит товарисч.
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А что в его словах ни так?по моему он сказал чистую правду
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В эти дамбы ещё миллиард вложат и ничего не изменится. Чиновники только богаче станут
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Всё смешалось кони,люди....На дамбу были выделены деньги?Были,ну так и спрашивать надо с тех грызунов,которые прикусили зубками денежки себе,а не потратили на дамбу.Газпром-то тут при чём?
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Газпром виноват?
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Такие контракты как Ференцварошем...просто политика.Кто знает сколько вложили в своё время в немецкий футбол.
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Комментарий удален модератором
На операции детям будем СМСками собирать всем миром
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Деньги для Орбана. Задумка может и хорошая, но выхлоп по нулям будет. Без венгров решают.
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Про 30 миллиардов рублей ЕЖЕДНЕВНЫХ трат с 24.02.2022, как понимаю, вопросов то нет? Все вопросы только к Газпрому?..
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Ответ LeNok
Всё смешалось кони,люди....На дамбу были выделены деньги?Были,ну так и спрашивать надо с тех грызунов,которые прикусили зубками денежки себе,а не потратили на дамбу.Газпром-то тут при чём?
Для справки: Газпром — Российская Федерация владеет контрольным пакетом акций через следующие структуры: Росимущество (38,4%), Роснефтегаз (10,97%) и Росгазификация (0,89%). Доля РФ в капитале Газпрома составляет 50,2%. Газпром нефть на 95,7% принадлежит Газпрому, а значит, доля государства в компании составляет 47,9%. ОГК-2 на 77% принадлежит Газпрому через дочерние компании. Еще 3,9% принадлежат Мосэнерго
Вам не кажется странным, что у государства нет денег помочь пострадавшим, а спонсировать наполовину государственной компанией 1. нероссийский 2. футбольный клуб есть?
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Ответ ciwwic
Для справки: Газпром — Российская Федерация владеет контрольным пакетом акций через следующие структуры: Росимущество (38,4%), Роснефтегаз (10,97%) и Росгазификация (0,89%). Доля РФ в капитале Газпрома составляет 50,2%. Газпром нефть на 95,7% принадлежит Газпрому, а значит, доля государства в компании составляет 47,9%. ОГК-2 на 77% принадлежит Газпрому через дочерние компании. Еще 3,9% принадлежат Мосэнерго Вам не кажется странным, что у государства нет денег помочь пострадавшим, а спонсировать наполовину государственной компанией 1. нероссийский 2. футбольный клуб есть?
Всё это не вопрос Газпрома,что Орские чиновники проворовавшиеся жмоты.С ними пусть Путин разбирается.
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Ответ #nikon
Хотелось бы понять, какой смысл спонсировать венгерскую команду.
Какой, какой, а как же откатики?)
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Ответ Антимосковский
комментарий в стиле «раздайте пенсионерам», стратегические интересы никто не отменял, и в таком масштабе 5 млн долларов - копейки, как бы это цинично не звучало. но для популистов и прочих инфантилов мир черно-белый, так что их максимализм ни за что не простит такие траты, раз где-то прорвало дамбу.
Судя по комментариям, популизм прокатил. Правда, стоит поменять «Газпром» на «Лукойл», вектор мысли комментаторов изменится на противоположный.
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