Экс-биатлонист Тихонов о спонсорстве «Газпромом» «Ференцвароша»: «Я против, контроля в стране ноль. Тратятся триллионы, а дамбы нет – то мыши проели, то суслики!»

Александр Тихонов высказался о возможном спонсорстве «Газпромом» «Ференцвароша».

Ранее появилась информация, что российская нефтегазовая компания может заключить спонсорский контракт с чемпионом Венгрии по футболу «Ференцварошем».

В России от сильных наводнений пострадали несколько регионов. Самый серьезный ущерб на данный момент получил Орск. 5 апреля в районе города произошел разрыв дамбы, которая защищала его от реки Урал.

«Какая разница, кого они будут поддерживать, если нас никто не спрашивает? Мое мнение: я категорически против! Контроля в стране ноль.

На обустройство площади вокруг администрации Оренбурга ушло в 167 раз больше денег, чем на строительство дамбы.

Так о чем тут говорить! Кто отчитывается за это? Тратятся триллионы, а дамбы нет – то мыши проели, то суслики!

Безусловно, странно спонсировать сейчас европейский клуб. У нас в России футбола нет, но венгров будем поддерживать.

В стране проблем выше крыши! Нужны сотни миллиардов долларов, чтобы восстановить то, что затоплено. Люди потеряли все, а мы говорим о футболе. Ну какой футбол? И причем здесь Венгрия?

Ладно, мы же все равно ничего не сделаем», – сказал для Legalbet четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.