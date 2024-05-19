В «Барсе» считают, что отставку Хави за выражение мнения будет сложно объяснить. Будущее тренера определится после встречи с Лапортой в понедельник

Теги Барселона Хави Деку Ла Лига болельщики Жоан Лапорта отставки Футбол

Будущее Хави в «Барселоне» может проясниться в понедельник.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта решил прекратить сотрудничество с главным тренером по окончании сезона после его заявлений об экономической ситуации в клубе, несмотря на то, что 25 апреля руководитель объявил на пресс-конференции, что Хави остается. Клуб должен заплатить 20 млн евро компенсации, если уволит Хави и его штаб.

Как утверждает Mundo Deportivo, на 20 мая назначена встреча с участием Лапорты и Хави, по итогам которой станет понятно, собирается ли президент уволить тренера. На встрече ожидается присутствие спортивного директора каталонцев Деку и, возможно, Алехандро Эчеваррии, доверенного лица всех троих.

В клубе считают, что увольнение Хави за выражение собственного мнения будет трудно объяснить. Кроме того, влиятельные лица в «Барселоне» обсуждают, что возможную отставку будет сложно объяснить болельщикам, учитывая, что совсем недавно клуб официально объявил о продолжении сотрудничества с Хави, а команда вышла на второе место в таблице.

Хави убирают из «Барсы»? Да что там происходит!

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25 комментариев
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Я не понял, так в итоге они ещё не решил, увольнять его или нет?
Что вообще происходит в этом клубе?
+43
-4
+39
В понедельник будет заключено соглашение , чтобы никто из руководства Клуба Барселона не делал для прессы никаких заявлений по поводу экономического состояния Клуба - поведенческий дресс-код:))))
И Хави будет дальше продолжать работать на своем посту..
+21
0
+21
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Комментарий удален модератором
Больше чем цирк
+18
-3
+15
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Неужели в этот понедельник закончится эта Санта-Барбара ? Не верю !
Только этот сезон, разве что. С таким закидонами в следующем сезоне явно ещё будет, что почитать про Барсу
+7
0
+7
Лапорта и Хави встретятся в понедельник и станет понятно, клоун ли Лапорта или да
+8
-3
+5
Клоуны
+7
-3
+4
Трансляция где-то будет? Генич комментирует?
+4
0
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Лапорта заставит Чави пообещать, чтобы больше не было подобных заявлений для прессы, Чави пообещает, потом опять что-то такое сказанет и его опять соберутся увольнять. А ещё никто так прекрасно не удаляется по ходу матчей, даже в плей офф ЛЧ, матеря судей и пиная оборудование.
Эта клоунада должна продолжаться, надеюсь все останутся на своих местах.
+3
-1
+2
Похоже художественной составляющей в этой истории больше чем истины.
+1
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Офигеть. Сказал как есть, при этом финансовое положение Барсы и её состав не секрет ни для кого, и он же виноват. Наверное надо было сказать, что руководство клуба делало всё, а виноват только Хави сам.
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Уволен за Спитч 😁
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фото с дуэлью взглядов будет?
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Он не не остается
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Традиции тики-таки: когда в треугольнике "президент - тренер - болельщики" взаимное уважение перепасовывается так, что никто не знает, где оно окажется в следующий момент
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Хорошо, что в этом мегатриллере только 2 возможные развязки: или остаётся или уходит.
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Вот же скоморохи. Им не самый лучший тренер, но лучший в этой ситуации - Хави - и так поблажку делает, но руководство упорно прыгает на грабли, которые само расставляет
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Оставьте чупи надолго
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Ответ JENNINGS
Я не понял, так в итоге они ещё не решил, увольнять его или нет? Что вообще происходит в этом клубе?
Комментарий удален модератором
Так быстро эта проблема не разрешится.
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Неужели в этот понедельник закончится эта Санта-Барбара ?
Не верю !
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