В «Барсе» считают, что отставку Хави за выражение мнения будет сложно объяснить. Будущее тренера определится после встречи с Лапортой в понедельник

Будущее Хави в «Барселоне» может проясниться в понедельник.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» решил прекратить сотрудничество с главным тренером по окончании сезона после его заявлений об экономической ситуации в клубе, несмотря на то, что 25 апреля руководитель объявил на пресс-конференции, что Хави остается. Клуб должен заплатить 20 млн евро компенсации, если уволит Хави и его штаб.

Как утверждает Mundo Deportivo, на 20 мая назначена встреча с участием Лапорты и Хави, по итогам которой станет понятно, собирается ли президент уволить тренера. На встрече ожидается присутствие спортивного директора каталонцев Деку и, возможно, Алехандро Эчеваррии, доверенного лица всех троих.

В клубе считают, что увольнение Хави за выражение собственного мнения будет трудно объяснить. Кроме того, влиятельные лица в «Барселоне» обсуждают, что возможную отставку будет сложно объяснить болельщикам, учитывая, что совсем недавно клуб официально объявил о продолжении сотрудничества с Хави, а команда вышла на второе место в таблице.

Хави убирают из «Барсы»? Да что там происходит!