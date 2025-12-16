  • Спортс
Депутат Свищев о нежелании УЕФА допускать юношей РФ: «Отвратительно. Они с ФИФА взахлеб говорили, что хотят вернуть. Видимо, блефовали – это проявление двуличности»

Депутат Свищев: УЕФА и ФИФА блефовали, это проявление двуличности.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев осудил позицию УЕФА относительно молодых российских футболистов.

11 декабря исполком Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к турнирам в юношеских возрастных категориях с флагом и гимном. Позже сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций не планирует менять позицию по санкциям против России до достижения политического урегулирования.

«Это отвратительно. Насколько я помню, УЕФА и ФИФА взахлеб говорили о том, что хотят вернуть российские команды, в том числе молодежные. Видимо, блефовали. Это проявление двуличности», – сказал Свищев.

