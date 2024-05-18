Хави о возможном увольнении: «СМИ должны что-то писать, но для меня ничего не меняется. «Барса» – клуб всей моей жизни. Я спокоен»
Хави высказался о своем будущем.
Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта решил прекратить сотрудничество с тренером по окончании сезона.
«Клуб дает мне работать спокойно и с энтузиазмом, и наши амбиции остаются прежними. Я понимаю всю эту шумиху, но она ничего не меняет.
Мне не интересны [эти слухи]. Мне поступает информация [о возможном увольнении], но я заинтересован в том, чтобы иметь доверие президента и Деку, и оно остается неизменным. Слухи ничего не меняют. Я понимаю, что СМИ должны что-то публиковать, но для меня это ничего не меняет.
Мы сядем за стол переговоров. Если нам нужно будет о чем-то поговорить, мы это сделаем. Три недели назад мы собрались здесь, чтобы объявить, что продолжим сотрудничество. Абсолютно ничего не меняется. Если будут какие-то изменения, мы сообщим об этом. Я спокоен и с нетерпением жду завтрашней игры [с «Райо Вальекано»].
Я не могу предоставить больше информации. Мы хотим побеждать, соревноваться и занять второе место. У меня нет никаких сомнений в том, что все может сложиться хорошо.
У меня отличный фундамент в команде, люди из Ла Масии, которые укрепили свои позиции. Я продолжаю работать с энтузиазмом. «Барса» – клуб всей моей жизни», – сказал Хави.
Может, там Нетфликс чего снимает ?
1. Хави...
А Реал так вообще, ведь все видели, что ЛИЧНО король Испании им на базу привозил сундуки набитые золотом на покупку всяких там Беллингемов, в то время как бедные каталонцы перебиваются как могут с бюджетом уровня Валенсии.
Ничего, Хави не бросит роднлй клуб, свою отдушину, ведь лично молодые бойцы, ЯмалеПедроГави со слезами на глазах его просили остаться. Он их не бросит. Он их пастырь, он их маяк в это смутное время.