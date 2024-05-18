Хави о возможном увольнении: «СМИ должны что-то писать, но для меня ничего не меняется. «Барса» – клуб всей моей жизни. Я спокоен»

Теги Барселона Хави Деку Ла Лига Жоан Лапорта отставки Футбол

Хави высказался о своем будущем.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта решил прекратить сотрудничество с тренером по окончании сезона.

«Клуб дает мне работать спокойно и с энтузиазмом, и наши амбиции остаются прежними. Я понимаю всю эту шумиху, но она ничего не меняет.

Мне не интересны [эти слухи]. Мне поступает информация [о возможном увольнении], но я заинтересован в том, чтобы иметь доверие президента и Деку, и оно остается неизменным. Слухи ничего не меняют. Я понимаю, что СМИ должны что-то публиковать, но для меня это ничего не меняет. 

Мы сядем за стол переговоров. Если нам нужно будет о чем-то поговорить, мы это сделаем. Три недели назад мы собрались здесь, чтобы объявить, что продолжим сотрудничество. Абсолютно ничего не меняется. Если будут какие-то изменения, мы сообщим об этом. Я спокоен и с нетерпением жду завтрашней игры [с «Райо Вальекано»].

Я не могу предоставить больше информации. Мы хотим побеждать, соревноваться и занять второе место. У меня нет никаких сомнений в том, что все может сложиться хорошо.

У меня отличный фундамент в команде, люди из Ла Масии, которые укрепили свои позиции. Я продолжаю работать с энтузиазмом. «Барса» – клуб всей моей жизни», – сказал Хави

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12 комментариев
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Многие здесь поносят Хави, а мне он представляется крутым чуваком. В непростой период не побоялся возглавить клуб всей своей жизни, в целом получается неплохо, учитывая чемпионство в прошлом году и второе место в этом, подтянул в состав отличную молодежь. Не надо забывать, что Реал находится в других и финансовых, и управленческих условиях, конкурировать с ним на данном этапе очень сложно. Поэтому если Хави в итоге кинут с обещаниями и уволят - это будет максимально глупо и некрасиво со стороны правления.
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+14
Его в дверь, а он в окно
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+10
Очень жалко выглядит после всего этого блефа по уход.
+4
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+4
Ответ Jan Paskel
да, Хави патриот, он за клуб горой, даже круче Буффона в Серии Б, бедолага питается в Макдаке, да и то по купонам. Строит игру команды, трудяга-работяга, ни на что не жалуется, идёт к цели наперекор судьбе. А Реал так вообще, ведь все видели, что ЛИЧНО король Испании им на базу привозил сундуки набитые золотом на покупку всяких там Беллингемов, в то время как бедные каталонцы перебиваются как могут с бюджетом уровня Валенсии. Ничего, Хави не бросит роднлй клуб, свою отдушину, ведь лично молодые бойцы, ЯмалеПедроГави со слезами на глазах его просили остаться. Он их не бросит. Он их пастырь, он их маяк в это смутное время.
Ой как смешно(
+3
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Когда Хави смирится с тем, что его увольняют, Лапорта проверит остаток на карточке и даст заявление о том, что Хави остаётся.
Может, там Нетфликс чего снимает ?
+1
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+1
Ответ Jan Paskel
да, Хави патриот, он за клуб горой, даже круче Буффона в Серии Б, бедолага питается в Макдаке, да и то по купонам. Строит игру команды, трудяга-работяга, ни на что не жалуется, идёт к цели наперекор судьбе. А Реал так вообще, ведь все видели, что ЛИЧНО король Испании им на базу привозил сундуки набитые золотом на покупку всяких там Беллингемов, в то время как бедные каталонцы перебиваются как могут с бюджетом уровня Валенсии. Ничего, Хави не бросит роднлй клуб, свою отдушину, ведь лично молодые бойцы, ЯмалеПедроГави со слезами на глазах его просили остаться. Он их не бросит. Он их пастырь, он их маяк в это смутное время.
Мне кажется никто тут не умалял заслуг Мадрида,а наоборот Мадрид стабилен годами, кризисам и не пахнет,ну и пускай дальше будет.Однако ,что барса учитывая постоянную внутреннюю борьбу с самими собой и финансовыми проблемами держится на плаву это заслуга Хави в том числе.
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Что же ты фраер сдал назад
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Барса уже давно отбила бы все финансовые проблемы чисто на продаже попкорна, еще и на Холанда хватило бы.
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После увольнения Хави - начнутся поиски нового главного тренера. Вот список претендентов:
1. Хави...
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Ответ СуперКонь
Многие здесь поносят Хави, а мне он представляется крутым чуваком. В непростой период не побоялся возглавить клуб всей своей жизни, в целом получается неплохо, учитывая чемпионство в прошлом году и второе место в этом, подтянул в состав отличную молодежь. Не надо забывать, что Реал находится в других и финансовых, и управленческих условиях, конкурировать с ним на данном этапе очень сложно. Поэтому если Хави в итоге кинут с обещаниями и уволят - это будет максимально глупо и некрасиво со стороны правления.
да, Хави патриот, он за клуб горой, даже круче Буффона в Серии Б, бедолага питается в Макдаке, да и то по купонам. Строит игру команды, трудяга-работяга, ни на что не жалуется, идёт к цели наперекор судьбе.

А Реал так вообще, ведь все видели, что ЛИЧНО король Испании им на базу привозил сундуки набитые золотом на покупку всяких там Беллингемов, в то время как бедные каталонцы перебиваются как могут с бюджетом уровня Валенсии.

Ничего, Хави не бросит роднлй клуб, свою отдушину, ведь лично молодые бойцы, ЯмалеПедроГави со слезами на глазах его просили остаться. Он их не бросит. Он их пастырь, он их маяк в это смутное время.
+7
-7
0
Ответ СуперКонь
Многие здесь поносят Хави, а мне он представляется крутым чуваком. В непростой период не побоялся возглавить клуб всей своей жизни, в целом получается неплохо, учитывая чемпионство в прошлом году и второе место в этом, подтянул в состав отличную молодежь. Не надо забывать, что Реал находится в других и финансовых, и управленческих условиях, конкурировать с ним на данном этапе очень сложно. Поэтому если Хави в итоге кинут с обещаниями и уволят - это будет максимально глупо и некрасиво со стороны правления.
Наоборот, если у тебя нет тренерского опыта (работа в Катаре для взрослых людей им не является), то нет ничего проще и безопасней, как перейти в желанный клуб именно в тот самый момент, когда он испытывает серьезные трудности: в такой ситуации требовать от тебя меньше будут.
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Ответ HigHell
Мне кажется никто тут не умалял заслуг Мадрида,а наоборот Мадрид стабилен годами, кризисам и не пахнет,ну и пускай дальше будет.Однако ,что барса учитывая постоянную внутреннюю борьбу с самими собой и финансовыми проблемами держится на плаву это заслуга Хави в том числе.
Ну да, с учётом том выплат Месси, ушедшего свободным агентом, из-за которых пришлось существенно урезать расходы, успехи Хави (первое и вторые места в чемпионате) выглядят весьма и весьма неплохо☝️ну а если руководство его уволит, то это будет ещё один гвоздь в крышку гроба Барселоны, вбиваемый её же руководством☝️
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