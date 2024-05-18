Хави о возможном увольнении: «СМИ должны что-то писать, но для меня ничего не меняется. «Барса» – клуб всей моей жизни. Я спокоен»

Хави высказался о своем будущем.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта решил прекратить сотрудничество с тренером по окончании сезона.

«Клуб дает мне работать спокойно и с энтузиазмом, и наши амбиции остаются прежними. Я понимаю всю эту шумиху, но она ничего не меняет.

Мне не интересны [эти слухи]. Мне поступает информация [о возможном увольнении], но я заинтересован в том, чтобы иметь доверие президента и Деку, и оно остается неизменным. Слухи ничего не меняют. Я понимаю, что СМИ должны что-то публиковать, но для меня это ничего не меняет.

Мы сядем за стол переговоров. Если нам нужно будет о чем-то поговорить, мы это сделаем. Три недели назад мы собрались здесь, чтобы объявить, что продолжим сотрудничество. Абсолютно ничего не меняется. Если будут какие-то изменения, мы сообщим об этом. Я спокоен и с нетерпением жду завтрашней игры [с «Райо Вальекано»].

Я не могу предоставить больше информации. Мы хотим побеждать, соревноваться и занять второе место. У меня нет никаких сомнений в том, что все может сложиться хорошо.

У меня отличный фундамент в команде, люди из Ла Масии, которые укрепили свои позиции. Я продолжаю работать с энтузиазмом. «Барса» – клуб всей моей жизни», – сказал .