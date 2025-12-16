Хаманн о Салахе: «Допускаю его возвращение в Италию, там ценят опытных игроков. Не вижу его в «Баварии» или в двух испанских грандах. Топ-клубам Англии он тоже не нужен»

Хаманн о Салахе: допускаю его возвращение в Италию.

Бывший полузащитник «Баварии» Дитмар Хаманн порассуждал о будущем Мохамеда Салаха на фоне его конфликта с «Ливерпулем ».

«Если Салах не готов смириться с тем, что он не будет играть, и продолжает говорить о том, что не чувствует поддержки со стороны тренера, тогда ему и клубу необходимо найти решение. И этим решением может стать их расставание.

Я не думаю, что Салах хочет в Саудовскую Аравию, поскольку в прошлом году он отклонил такое предложение. В Европе все еще найдутся клубы, которые будут в нем заинтересованы. Топ-клубы Испании , Германии и Англии, возможно, не захотят его подписывать, но я вполне могу представить его возвращение в Италию. Эта лига известна тем, что приглашает опытных игроков и помогает им вновь выйти на свой лучший уровень.

В последние годы «Интер » подписывал таких футболистов. Я не вижу его в «Баварии» или в двух испанских грандах. А ведущим клубам Англии его услуги тоже не нужны», – сказал Хаманн.