Головин поставил Мбаппе на 1-е место в голосовании The Best, Ямаля – на 2-е, Дембеле – на 3-е. Капитан сборной России включил Энрике, Слота и Артету в тройку лучших тренеров
ФИФА опубликовала результаты голосования капитанов и главных тренеров национальных сборных за награду The Best лучшему игроку и тренеру года.
Лучшим футболистом был признан форвард «ПСЖ» Усман Дембеле, тренерскую награду забрал Луис Энрике, возглавляющий парижскую команду.
Капитан сборной России Александр Головин в голосовании за лучшего футболиста отдал первое место форварду «Реала» Килиану Мбаппе, второе – вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю, третье – Дембеле.
Топ-3 тренеров года по версии Головина выглядит так: первое место – Луис Энрике, второе – Арне Слот («Ливерпуль»), третье – Микель Артета («Арсенал»).
Как проголосовали тренеры и капитаны сборных, можно увидеть по ссылке здесь и тут.
Карпин поставил Витинью на 1-е место в голосовании The Best, Мбаппе – на 2-е, Дембеле – на 3-е. Тренер сборной России включил Энрике, Артету и Флика в тройку лучших тренеров