Головин поставил Мбаппе на 1-е место в голосовании The Best, Ямаля – на 2-е, Дембеле – на 3-е. Капитан сборной России включил Энрике, Слота и Артету в тройку лучших тренеров

Головин голосовал за Мбаппе и Луиса Энрике на премии The Best.

ФИФА опубликовала результаты голосования капитанов и главных тренеров национальных сборных за награду The Best лучшему игроку и тренеру года.

Лучшим футболистом был признан форвард «ПСЖ » Усман Дембеле , тренерскую награду забрал Луис Энрике, возглавляющий парижскую команду.

Капитан сборной России Александр Головин в голосовании за лучшего футболиста отдал первое место форварду «Реала » Килиану Мбаппе , второе – вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю, третье – Дембеле.

Топ-3 тренеров года по версии Головина выглядит так: первое место – Луис Энрике, второе – Арне Слот («Ливерпуль »), третье – Микель Артета («Арсенал»).

Как проголосовали тренеры и капитаны сборных, можно увидеть по ссылке здесь и тут .

Карпин поставил Витинью на 1-е место в голосовании The Best, Мбаппе – на 2-е, Дембеле – на 3-е. Тренер сборной России включил Энрике, Артету и Флика в тройку лучших тренеров