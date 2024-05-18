Руководство «Барсы» обсудило будущее Хави на встрече в пятницу. Деку не присутствовал – он находился в Португалии по личным делам (Mundo Deportivo)

«Барселона» обдумывает будущее Хави.

Как передает Mundo Deportivo, в пятницу состоялась встреча руководителей клуба, на которой присутствовали президент , советник президента Энрик Масип, вице-президент Рафа Юсте и директор Жоан Солер.

Утверждается, что на ней был поднят вопрос текущего состояния команды, а также будущего Хави, чей контракт рассчитан до 2025 года.

Отмечается, что спортивный директор , который с четверга находится в Португалии по личным делам, на встрече не присутствовал. Все они снова встретятся в воскресенье на стадионе «Монжуик», чтобы посмотреть матч «Барселоны» с «Райо Вальекано».