Руководство «Барсы» обсудило будущее Хави на встрече в пятницу. Деку не присутствовал – он находился в Португалии по личным делам (Mundo Deportivo)
«Барселона» обдумывает будущее Хави.
Как передает Mundo Deportivo, в пятницу состоялась встреча руководителей клуба, на которой присутствовали президент Жоан Лапорта, советник президента Энрик Масип, вице-президент Рафа Юсте и директор Жоан Солер.
Утверждается, что на ней был поднят вопрос текущего состояния команды, а также будущего Хави, чей контракт рассчитан до 2025 года.
Отмечается, что спортивный директор Деку, который с четверга находится в Португалии по личным делам, на встрече не присутствовал. Все они снова встретятся в воскресенье на стадионе «Монжуик», чтобы посмотреть матч «Барселоны» с «Райо Вальекано».
Скорее всего Хави остался на своих условиях,
а как только начали формировать состав на следующий сезон и подготовку на летнее трансферное окно, Хави скорее всего понял, что все обещания Жоана и Деку это воздух.
Лапорта пытается продать Де Йонга, Рафинью, Араухо и не против ухода Кристенсена, Иньиго, которых приводил в клуб именно Хави.