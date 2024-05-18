Руководство «Барсы» обсудило будущее Хави на встрече в пятницу. Деку не присутствовал – он находился в Португалии по личным делам (Mundo Deportivo)

Теги Барселона Хави Деку Ла Лига Жоан Лапорта Рафа Юсте Футбол

«Барселона» обдумывает будущее Хави.

Как передает Mundo Deportivo, в пятницу состоялась встреча руководителей клуба, на которой присутствовали президент Жоан Лапорта, советник президента Энрик Масип, вице-президент Рафа Юсте и директор Жоан Солер.

Утверждается, что на ней был поднят вопрос текущего состояния команды, а также будущего Хави, чей контракт рассчитан до 2025 года.

Отмечается, что спортивный директор Деку, который с четверга находится в Португалии по личным делам, на встрече не присутствовал. Все они снова встретятся в воскресенье на стадионе «Монжуик», чтобы посмотреть матч «Барселоны» с «Райо Вальекано».

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16 комментариев
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Надеюсь Деку работу ищет.
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Ответ Ophiomorph
Объясните, что случилось в последние дни, что Лапорта изменил своё мнение на диаметрально противоположное?
Лапорта договорился с Хави о продолжении работы по контракту. Естественно это подразумевало всяческую взаимную поддержку, потому что скоро стартует его предвыборная кампания. А Хави на прессухе тут же воткнул нож в спину, заявив что в неудачах виновато тяжёлое финансовое положение, то есть менеджмент. Лапорте просто нужен лояльный тренер, который будет его облизывать вплоть до переизбрания на посту президента. Поэтому не надо думать, что там исключительно коллективное помешательство, цирк и тп. Это ещё и политика
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Ответ Влад Аронофски
через hh?)
Да, с пометкой - можно без резюме и без опыта работы
+8
-1
+7
Ответ aleksejsencov7@gmail.com
Надеюсь Деку работу ищет.
через hh?)
+3
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Объясните, что случилось в последние дни, что Лапорта изменил своё мнение на диаметрально противоположное?
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Деку нафиг нужен? Если Хави тренер-середняк, то Деку вообще непонятно кто. Будет тащить португало-бразилов в команду теперь
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Личные дела назначения Консеисау
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Клуб с мировым именем, а дела ведут на уровне команды первенства совхоза ильича
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Ответ pit4er
Лапорта договорился с Хави о продолжении работы по контракту. Естественно это подразумевало всяческую взаимную поддержку, потому что скоро стартует его предвыборная кампания. А Хави на прессухе тут же воткнул нож в спину, заявив что в неудачах виновато тяжёлое финансовое положение, то есть менеджмент. Лапорте просто нужен лояльный тренер, который будет его облизывать вплоть до переизбрания на посту президента. Поэтому не надо думать, что там исключительно коллективное помешательство, цирк и тп. Это ещё и политика
Причем со стороны Лапорты это может выглядеть несправедливым, ведь за два года с Хави были совершены трансферы на 260 млн, не говоря о бесплатном приходе таких сильных игроков как Гюндоган, Канселу и Мартинес.
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Ответ pit4er
Лапорта договорился с Хави о продолжении работы по контракту. Естественно это подразумевало всяческую взаимную поддержку, потому что скоро стартует его предвыборная кампания. А Хави на прессухе тут же воткнул нож в спину, заявив что в неудачах виновато тяжёлое финансовое положение, то есть менеджмент. Лапорте просто нужен лояльный тренер, который будет его облизывать вплоть до переизбрания на посту президента. Поэтому не надо думать, что там исключительно коллективное помешательство, цирк и тп. Это ещё и политика
Так это было нужно Лапорте, а не Хави
Скорее всего Хави остался на своих условиях,
а как только начали формировать состав на следующий сезон и подготовку на летнее трансферное окно, Хави скорее всего понял, что все обещания Жоана и Деку это воздух.
Лапорта пытается продать Де Йонга, Рафинью, Араухо и не против ухода Кристенсена, Иньиго, которых приводил в клуб именно Хави.
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Ответ Ophiomorph
Объясните, что случилось в последние дни, что Лапорта изменил своё мнение на диаметрально противоположное?
Возможно, очередной слив Жироне, выводов из прошлых поражений никто не делает, Барса сливает важные матчи.
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