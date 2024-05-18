Хави о «Барселоне»: «Я счастлив, потому что я в лучшем клубе мира. Критика заставляет меня совершенствоваться»
Хави рассказал, с каким настроением работает в «Барселоне».
Ранее сообщалось, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта решил прекратить сотрудничество с тренером по окончании сезона.
«Я счастлив, потому что нахожусь в лучшем клубе мира. Критика заставляет меня совершенствоваться.
Для меня ничего не меняется. Я горю желанием показать, что мы можем и дальше быть конкурентоспособными.
Этот сезон не был удачным для нас, но я убежден, что в дальнейшем все может сложиться хорошо», – сказал главный тренер «блауграны».
Думаю, каждый болельщик условного Интера, Баварии, Ливерпуля или Ривер Плейта будет считать именно его любимый клуб лучшим в мире, а не какой-то другой.
А Хави не только главный тренер команды, но и бывший игрок, который поучаствовал во многих победах Барселоны, и болельщик.