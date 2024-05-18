Хави о «Барселоне»: «Я счастлив, потому что я в лучшем клубе мира. Критика заставляет меня совершенствоваться»

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави рассказал, с каким настроением работает в «Барселоне».

Ранее сообщалось, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта решил прекратить сотрудничество с тренером по окончании сезона.

«Я счастлив, потому что нахожусь в лучшем клубе мира. Критика заставляет меня совершенствоваться.

Для меня ничего не меняется. Я горю желанием показать, что мы можем и дальше быть конкурентоспособными.

Этот сезон не был удачным для нас, но я убежден, что в дальнейшем все может сложиться хорошо», – сказал главный тренер «блауграны». 

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20 комментариев
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Ответ Эркинбек Апаканов
Он вроде тренерует барсу, а говорит про лучший клуб))
По твоему клуб в котором он провел всю жизнь с блеском и лучший её период в истории будет для него худшим?!
+10
-4
+6
Когда запахло компенсацией на 20 лямов
+7
-3
+4
Ответ Giggs
Может ему кто то скажет что его уволили ? !
Вроде он ещё тренер Барсы на данный момент
+5
-1
+4
Ответ Эркинбек Апаканов
Он вроде тренерует барсу, а говорит про лучший клуб))
А что мешает ему так считать ?

Думаю, каждый болельщик условного Интера, Баварии, Ливерпуля или Ривер Плейта будет считать именно его любимый клуб лучшим в мире, а не какой-то другой.
А Хави не только главный тренер команды, но и бывший игрок, который поучаствовал во многих победах Барселоны, и болельщик.
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Ответ МОНТЁР ТуПи
Хави прям как будто Роналду ппоцетировал
Цетировать - это что за слово такое?
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Ну дак совершенствуйся, что-то не видно, если только в нытье.
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Ержан, вставай, на работу пора. Просыпайся!(с)
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Ответ predMBAPPE
По твоему клуб в котором он провел всю жизнь с блеском и лучший её период в истории будет для него худшим?!
Наши иногда в попытках задеть пускают в лужу
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