Хави о «Барселоне»: «Я счастлив, потому что я в лучшем клубе мира. Критика заставляет меня совершенствоваться»

Хави рассказал, с каким настроением работает в «Барселоне».

Ранее сообщалось, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта решил прекратить сотрудничество с тренером по окончании сезона.

«Я счастлив, потому что нахожусь в лучшем клубе мира. Критика заставляет меня совершенствоваться.

Для меня ничего не меняется. Я горю желанием показать, что мы можем и дальше быть конкурентоспособными.

Этот сезон не был удачным для нас, но я убежден, что в дальнейшем все может сложиться хорошо», – сказал главный тренер «блауграны».