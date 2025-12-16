Кандидат в президенты «Барсы» назвал «Реал» «молокозаводом».

Марк Сирия, кандидат в президенты «Барселоны», назвал «Реал » «молочным заводом».

46-летний экономист сегодня представил свою кандидатуру на пост президента «Барселоны». Он основал «Движение 42» под лозунгом «Пора начать заново». Число 42 – это символ, так называлась парикмахерская его матери. Кроме того, тот, кто победит на предстоящих выборах, станет 42-м президентом в истории клуба.

Во время презентации в Sala Bikini в районе Лес Кортс Сирия пообещал, что в случае победы на выборах он не будет заключать сделок с президентом «Реала » Флорентино Пересом .

Кроме того, Марк обвинил «молочный завод» (вероятно, уничижительное описание «Мадрида» из-за прозвища клуба Los Merengues – «сливочные» – Спортс’‘) в желании скрыть плохие результаты команды за действиями против «Барселоны» (активность по делу «Негрейры » – Спортс’‘).

Сирия, отвечая на вопрос о трансферах, заявил: «Я могу гарантировать, что не будет никаких проблем с фэйр-плей».

Он также назвал основные направления своей кампании. Во-первых, это сохранение модели, при которой «сосьос» (члены) владеют клубом. Во-вторых, возрождение девиза «больше, чем просто клуб». В-третьих, финансовая состоятельность, позволяющая конкурировать с государственными клубами, «некоторые из которых находятся в 600 километрах отсюда» (расстояние от Барселоны до Мадрида – Спортс’‘).

Кроме того, он упомянул клубную академию Ла Масия. Выступление Сирии вызвало аплодисменты.

Кандидат в президенты «Барсы» Сирия: «Месси – незаменимая фигура, он должен вернуться. Мы сделаем все возможное для этого»