  • Джонс убрал бы Беллингема из старта Англии на ЧМ-2026 и выпускал бы Роджерса: «Морган – мощный, быстрый, забивает с обеих ног и оказывает большее влияние на игру, чем Джуд»
Джонс убрал бы Беллингема из старта Англии на ЧМ-2026 и выпускал бы Роджерса: «Морган – мощный, быстрый, забивает с обеих ног и оказывает большее влияние на игру, чем Джуд»

Фил Джонс: Роджерс должен играть вместо Беллингема за Англию на ЧМ-2026.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс заявил, что хавбека «Реала» Джуда Беллингема надо убрать из стартового состава сборной Англии на ЧМ-2026 и заменить на Моргана Роджерса из «Астон Виллы».

«Он [Роджерс] был бы моей «десяткой» на чемпионате мира. Я знаю, что это непопулярное решение, и я знаю, что этого, вероятно, не будет, потому что Беллингем играет за «Реал Мадрид». Надеюсь, это не повлияет на него, но я настаиваю на своем.

Роджерс – футболист, за игрой которого мне больше всего нравилось наблюдать за последние шесть месяцев. Мне действительно очень нравится его игра, характер, как он ведет себя на поле.

Он мощный, быстрый, сильный, забивает левой ногой, правой. Он мощнее Беллингема. Сейчас он забивает больше, чем Джуд. Морган оказывает большее влияние на игру, чем Беллингем.

Слушайте, я обожаю Беллингема. Я бы отдал правую руку, чтобы стать таким игроком, как он, так что я не оспариваю [его уровень]. Но мне нравится, как Роджерс играет сейчас.

Если Морган продолжит играть так, как играет сейчас, и, тьфу-тьфу, не получит травму, я не понимаю, как он может не выйти в стартовом составе сборной Англии на чемпионате мира. Я этого не понимаю», – сказал  Джонс.

На счету Роджерса 5 голов и 3 ассиста в 16 матчах АПЛ в этом сезоне. Беллингем забил 3 мяча и сделал 3 результативных паса в 13 играх Ла Лиги.

Тухель о недовольстве Беллингема заменой в игре с Албанией: «Да, ему это не понравилось, а кому понравится? Но таково решение, и мы не меняем его, если кто-то машет руками»

Райт о Беллингеме в сборной: «В Англии не готовы к чернокожей суперзвезде. Он выходит и говорит: «Кто еще?» Это слишком высокомерно для этих людей»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sports Illustrated
