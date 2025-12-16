Месси поставил Дембеле на 1-е место в голосовании The Best, Мбаппе – на 2-е, Ямаля – на 3-е. Лучшим тренером аргентинец считает Энрике, в тройке также Флик и Артета

Месси проголосовал за Дембеле и Луиса Энрике на премии The Best.

ФИФА опубликовала результаты голосования капитанов и главных тренеров национальных сборных за награду The Best лучшему игроку и тренеру года.

Лучшим футболистом был признан форвард «ПСЖ» Усман Дембеле , тренерскую награду забрал Луис Энрике, возглавляющий парижскую команду.

Нападающий «Интер Майами » и сборной Аргентины Лионель Месси в голосовании за лучшего футболиста отдал первое место форварду «ПСЖ » Усману Дембеле, второе – нападающему «Реала » Килиану Мбаппе, третье – вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю.

Топ-3 тренеров года по версии Месси выглядит так: первое место – Луис Энрике, второе – Ханс‑Дитер Флик («Барселона»), третье – Микель Артета «Арсенал».

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поставил на первое место Мбаппе, на второе – полузащитника «Барселоны» Педри, на третье Ямаля. Тройка лучших тренеров по мнению Скалони – Энрике, Артета, Флик.

Как проголосовали тренеры и капитаны сборных, можно увидеть по ссылке здесь и тут .