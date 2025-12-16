  • Спортс
  • ФИФА ввела новую категорию билетов на ЧМ-2026 по 45 фунтов на каждый матч турнира после недовольства фанатов высокими ценами
ФИФА ввела новую категорию билетов на ЧМ-2026 по 45 фунтов на каждый матч турнира после недовольства фанатов высокими ценами

ФИФА отреагировала на волну критики из-за высоких цен на билеты на ЧМ-2026. Международная федерация футбола выпустила новую категорию билетов по 45 фунтов на каждый матч турнира.

Ранее Ассоциация футбольных болельщиков потребовала остановить продажу билетов, чтобы группы болельщиков могли провести переговоры с ФИФА по поводу ценовой политики. Напомним, цены на билеты на финал ЧМ-2026 в «бюджетной категории» начинаются от 4185 долларов. 

Новая категория билетов составит 10% от общей квоты на каждую из 104 игр турнира. Каждой стране выделяется квота в размере 8% вместимости стадиона на ее матчи.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Times
болельщики
logoФИФА
logoЧМ-2026
деньги
