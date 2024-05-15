«Тухель выбрал бы «Челси», а не «МЮ». Но Боули уволил его безо всякой причины и вряд ли захочет, чтобы Томас вернулся». Джонсон о тренере

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Челси Глен Джонсон премьер-лига Англия бундеслига Германия Маурисио Почеттино Томас Тухель Тодд Боули Футбол

Глен Джонсон уверен, что «Челси» нравится Томасу Тухелю больше «МЮ».

– Считаете ли вы возвращение в «Челси» хорошим шагом? Верите ли в то, что он предпочтет перейти в «Челси», а не «Манчестер Юнайтед»?

– Трудно говорить о назначении тренера, когда я бы хотел, чтобы остался Маурисио Почеттино. Но если говорить о точке зрения Томаса Тухеля, то он точно выберет «Челси», а не «МЮ».

«Челси» претендует на титулы, но на самом деле очень далек от них на данный момент. Учитывая состав, команда должна выступать лучше, и Тухель, будь у него выбор, предпочел бы «Челси», а не «МЮ».

– Тухель был уволен Тоддом Боули менее двух лет назад, и вы всерьез полагаете, что клуб будет заинтересован в его возвращении на «Стэмфорд Бридж»?

– Я вообще думаю, что это невозможно. Владельцы «Челси» уволили его безо всякой причины, когда только пришли в клуб, так что я считаю, что этим отношениям конец. Думаю, это вообще бессмысленный разговор, потому что я сомневаюсь в том, что владельцы вообще захотят. чтобы он вернулся, а сам Тухель упрямо будет отказываться. Но наверняка мы не знаем, – сказал бывший защитник «синих».

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15 комментариев
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Ответ Eden Hazard
за такое не увольняют. А вот за стремнвй футбол, за удивление игроков, которые не понимали, почему Тухель с ними не разговаривает - вполне можно. Томас на своей волне. Во всех клубах.
Томас за полгода ЛЧ взял.
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глупейший ход от Боули. поменять тренера на Гарика? минус полтора года развития.
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Зачем эта чехарда с тренерами? К концу сезона Челси нашел свою игру. Да, был провал с Арсеналом, но в остальных матчах смотрелись на голову лучше, чем в начале сезона. Видно, что команда растет. Зачем ей мешать и давать нового рулевого?
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В смысле без причины? Тухель мешал приводить экскурсии в раздевалку. Этого вполне хватило тогда.
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Ответ Eden Hazard
за такое не увольняют. А вот за стремнвй футбол, за удивление игроков, которые не понимали, почему Тухель с ними не разговаривает - вполне можно. Томас на своей волне. Во всех клубах.
Почему-то всегда все приводят в аргумент недовольных игроков, но они все равно бились за Тухеля в условных матчах с Хэмом и Лестером. Если там кто и был прям недовольный, так это какой-нибудь Вернер, но стоит ли учитывать мнение игрока, который бьёт 9 из 10 ударов с пяти метров мимо. Да и потом конец худшешо сезона в истории Челси показал, кто был важнее для клуба: недовольные или Тухель.
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Ответ универсал78
Томас за полгода ЛЧ взял.
и после этого решил что плевать на все. Как и половина игроков.
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Может выскажу не популярное мнение, но даже если бы Томас выбрал Челси.. то не факт, что это нужно самому Челси.
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Ответ Eden Hazard
за такое не увольняют. А вот за стремнвй футбол, за удивление игроков, которые не понимали, почему Тухель с ними не разговаривает - вполне можно. Томас на своей волне. Во всех клубах.
и за ЛЧ, СЕ и ЧМ за пол года тоже увольняют?
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Ответ QWertY
Один из самых надежнейших журналистов в Британии из Атлетик Орнстайн недавно выкатил статью о том, что ни Челси, ни сам Тухель не желают воссоединиться. И что немец хочет получить работу в МЮ)
Тухель и его агент сегодня обсуждали новый контракт с "Баварией".
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