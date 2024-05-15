«Тухель выбрал бы «Челси», а не «МЮ». Но Боули уволил его безо всякой причины и вряд ли захочет, чтобы Томас вернулся». Джонсон о тренере
Глен Джонсон уверен, что «Челси» нравится Томасу Тухелю больше «МЮ».
– Считаете ли вы возвращение в «Челси» хорошим шагом? Верите ли в то, что он предпочтет перейти в «Челси», а не «Манчестер Юнайтед»?
– Трудно говорить о назначении тренера, когда я бы хотел, чтобы остался Маурисио Почеттино. Но если говорить о точке зрения Томаса Тухеля, то он точно выберет «Челси», а не «МЮ».
«Челси» претендует на титулы, но на самом деле очень далек от них на данный момент. Учитывая состав, команда должна выступать лучше, и Тухель, будь у него выбор, предпочел бы «Челси», а не «МЮ».
– Тухель был уволен Тоддом Боули менее двух лет назад, и вы всерьез полагаете, что клуб будет заинтересован в его возвращении на «Стэмфорд Бридж»?
– Я вообще думаю, что это невозможно. Владельцы «Челси» уволили его безо всякой причины, когда только пришли в клуб, так что я считаю, что этим отношениям конец. Думаю, это вообще бессмысленный разговор, потому что я сомневаюсь в том, что владельцы вообще захотят. чтобы он вернулся, а сам Тухель упрямо будет отказываться. Но наверняка мы не знаем, – сказал бывший защитник «синих».