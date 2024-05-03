«МЮ» включил Тухеля в список кандидатов на замену тен Хагу (The Times)
«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность назначения Томаса Тухеля.
Как сообщает The Times, главный тренер «Баварии» включен в список кандидатов на замену Эрику тен Хагу на тот случай, если нидерландец будет уволен.
При этом подчеркивается, что решение о будущем тен Хага пока не принято.
Ранее «Бавария» объявила, что по окончании сезона Тухель покинет свой пост.
Почему Тухеля стебут?
ведь при нем его команды были в топе
PSG, Chelsea и нынешняя Бавария
2 место в чемпионате и хорошее выступление в ЛЧ !!
Почему болельщики МЮ против назначения его в клуб ?
он ведь явно сильнее чем никакой Тен Хаг
Хуже уже точно не будет
Очень слабый тренер, которому на прошлых местах работы откровенно фартило.
Теперь Тухель в списках МЮ.
Может они все-таки поменяются?)