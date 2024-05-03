«МЮ» включил Тухеля в список кандидатов на замену тен Хагу (The Times)

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Томас Тухель Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность назначения Томаса Тухеля.

Как сообщает The Times, главный тренер «Баварии» включен в список кандидатов на замену Эрику тен Хагу на тот случай, если нидерландец будет уволен.

При этом подчеркивается, что решение о будущем тен Хага пока не принято.

Ранее «Бавария» объявила, что по окончании сезона Тухель покинет свой пост.

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23 комментария
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Поиск тренеров в топ-клубах напоминает поиск тренеров по кругу в нашей лиге у команд нижней восьмерки: только у тех Тухель/Клопп/Флик/Де Дзебри, а у нас Юран/Ташуев/Рахимов/Евсеев и прочие
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вопрос к знатокам:
Почему Тухеля стебут?
ведь при нем его команды были в топе
PSG, Chelsea и нынешняя Бавария
2 место в чемпионате и хорошее выступление в ЛЧ !!
Почему болельщики МЮ против назначения его в клуб ?
он ведь явно сильнее чем никакой Тен Хаг
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+9
Ответ Katin Dag
Ругается с руководством и командой,насколько я знаю,Конте на минималках
Да есть в нем это, подтянуть самообладание .. но как специалист он сильнее Хага .. может дать шанс
Хуже уже точно не будет
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+6
Ответ _Beast_
вопрос к знатокам: Почему Тухеля стебут? ведь при нем его команды были в топе PSG, Chelsea и нынешняя Бавария 2 место в чемпионате и хорошее выступление в ЛЧ !! Почему болельщики МЮ против назначения его в клуб ? он ведь явно сильнее чем никакой Тен Хаг
Ругается с руководством и командой,насколько я знаю,Конте на минималках
+4
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+3
Ответ Mister Nobody
Ну в каком топе были его команды? С псж взять лигу 1 может любой компетентный тренеришка, с челси он своей игрой вообще никого не убедил ( хоть и победил сити в финале ) 2 место с баварией говорит само за себя
То есть как специалист он слабее Тен Хага ?
+2
0
+2
Ответ _Beast_
вопрос к знатокам: Почему Тухеля стебут? ведь при нем его команды были в топе PSG, Chelsea и нынешняя Бавария 2 место в чемпионате и хорошее выступление в ЛЧ !! Почему болельщики МЮ против назначения его в клуб ? он ведь явно сильнее чем никакой Тен Хаг
Отвратительный человек, поэтому его ненавидят большинство футболистов его клубов
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"Эх, махнём, не глядя!" (с)
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В одних источниках пишут,что ТХ,остаётся в клубе,в других,что идёт поиск кандидатов! Одним словом лучше не читать))
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Сам МЮ об этом знает то хоть ?
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Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Отвратительный человек, поэтому его ненавидят большинство футболистов его клубов
Понял …
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Ну если Манчестер Юнайтед хочет и дальше превращаться в середняка, то выбор Тухеля будет не очень удивительным.

Очень слабый тренер, которому на прошлых местах работы откровенно фартило.
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Ответ Katin Dag
Ругается с руководством и командой,насколько я знаю,Конте на минималках
Если уж так рассуждать, то не на минималках, а на максималках. При всём уважении к Конте.
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Ответ a2wai
Ну если Манчестер Юнайтед хочет и дальше превращаться в середняка, то выбор Тухеля будет не очень удивительным. Очень слабый тренер, которому на прошлых местах работы откровенно фартило.
Тухель в Баварии, конечно, сомнительно поработал, но называть его очень слабым тренером-это перебор)
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МЮ сейчас поможет только тренер который может ходить по воде, в остальных случаях вообще без разницы кого назначат - максимум это борьба за ЛЕ или ЛК
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Бавария включила Тен Хаага в свой список кандидатов на замену Тухеля.
Теперь Тухель в списках МЮ.
Может они все-таки поменяются?)
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Лучший кандидат
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Прежде чем приглашать Тухеля - пусть проконсультируется у Челси Баварии и ПСЖ почему они его выгоняли, несмотря на неплохой результат в лиге чемпионов.
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Так может не насиловать мозг и просто Баварии с Мю махнуться не глядя?
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Хаг останется, можно не сомневаться
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