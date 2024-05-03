«МЮ» включил Тухеля в список кандидатов на замену тен Хагу (The Times)

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность назначения Томаса Тухеля.

Как сообщает The Times, главный тренер «Баварии» включен в список кандидатов на замену Эрику тен Хагу на тот случай, если нидерландец будет уволен.

При этом подчеркивается, что решение о будущем пока не принято.

Ранее « » объявила, что по окончании сезона покинет свой пост.