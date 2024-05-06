Тухель был готов остаться в «Баварии», но теперь это исключено. Томас хочет в «Челси» или «МЮ»

Томас Тухель хочет снова работать в Англии.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, 50-летний специалист был готов остаться в «Баварии», и в клубе такой вариант обсуждался, но теперь он исключен.

Немца привлекают два места работы: « » и « ». С манкунианцами есть контакты, но работа ведется пассивно из-за того, что сосредоточен на выступлении в Лиге чемпионов.