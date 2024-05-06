Тухель был готов остаться в «Баварии», но теперь это исключено. Томас хочет в «Челси» или «МЮ»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Томас Тухель Футбол

Томас Тухель хочет снова работать в Англии.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, 50-летний специалист был готов остаться в «Баварии», и в клубе такой вариант обсуждался, но теперь он исключен.

Немца привлекают два места работы: «Манчестер Юнайтед» и «Челси». С манкунианцами есть контакты, но работа ведется пассивно из-за того, что Тухель сосредоточен на выступлении в Лиге чемпионов.

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48 комментариев
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Лол, Баварии отказывает даже её действующий тренер.

А вообще тема с отказами на самом деле эпический рофл)). Не припомню больше подобного случая в футболе..
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Я лично только счастлив, что они все отказывают, положа руку на сердце, ну кого из всех обсуждаемых большинство болельщиков Баварии хотели бы видеть во главе команды? Я думаю, подавляющее большинство хочет Флика, но его похоже меньше всего рассматривают, ну Алонсо, но я лично рад, что он остался в Байере, респект ему, будет интересно. А про остальных думаешь - лишь бы пронесло.)
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Интересно, а бывало вообще раньше, чтобы топ-клуб уровня Баварии вот так не мог назначить тренеров, которых хотелось и даже с теми кто вторые-третьи в списке не получалось. Это же нонсенс.
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Ответ kvn9
Я лично только счастлив, что они все отказывают, положа руку на сердце, ну кого из всех обсуждаемых большинство болельщиков Баварии хотели бы видеть во главе команды? Я думаю, подавляющее большинство хочет Флика, но его похоже меньше всего рассматривают, ну Алонсо, но я лично рад, что он остался в Байере, респект ему, будет интересно. А про остальных думаешь - лишь бы пронесло.)
Проблема в том, что каждый новый вариант хуже предыдущего пока. Плюс, видимо, у клуба действительно есть проблемы, раз всех так от него шарахаются.
Не сработало традиционное "уведем тренера у конкурента" и такие "а что делать-то?"
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Можно не сомневаться что Тухель найдёт себе команду в АПЛ.
+6
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+5
Мостовой:"почему не зовут людей, всю жизнь игравших в футбол?"))
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Ответ kvn9
Я лично только счастлив, что они все отказывают, положа руку на сердце, ну кого из всех обсуждаемых большинство болельщиков Баварии хотели бы видеть во главе команды? Я думаю, подавляющее большинство хочет Флика, но его похоже меньше всего рассматривают, ну Алонсо, но я лично рад, что он остался в Байере, респект ему, будет интересно. А про остальных думаешь - лишь бы пронесло.)
Не совсем понятно такое отношение к Флику со стороны руководства - неужели так обиделись на него за желание возглавить сборную Германии?
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Ответ KeriLLo
Да какой нонсенс, в данный момент отказываются тренеры которые очевидно не тянут такой уровень, зачем им приходить в клуб в котором они точно провалятся? Ни один топ тренер ещё не отказался.
Нагель, который работал в Баварии уже, Алонсо, который чемпион сейчас...все они не топ тренеры и, понимая, что провалятся в Баварии, отказываются, хотя Бавария их почему-то зовет при этом. "Л-Логика".
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Ответ U
Нагель, который работал в Баварии уже, Алонсо, который чемпион сейчас...все они не топ тренеры и, понимая, что провалятся в Баварии, отказываются, хотя Бавария их почему-то зовет при этом. "Л-Логика".
Ну Алонсо очевидно сам хочет остаться ещё на сезон, да и грех отказываться, когда команда так играет. Нагельсман сам не хочет возвращаться . Сейчас действительно мало топ тренеров на рынке, а точнее все они на своих местах.
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Ответ KeriLLo
Да какой нонсенс, в данный момент отказываются тренеры которые очевидно не тянут такой уровень, зачем им приходить в клуб в котором они точно провалятся? Ни один топ тренер ещё не отказался.
Ты чушь несёшь.
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Тухель и МЮ - это идеальный вариант. Два сумасбродных элемента объединяться и это будет или грандиозный успех, или грандиозный облом.
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Странно, что Йоахима Лева не рассматривают. Было бы интересно посмотреть на него в клубном футболе или он завершил карьеру?
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Ответ Bad_Panda
Я не особо слежу за немецким футболом и могу чего-то не знать, но Хеннес, как мне кажется, был бы логичным решением. И вполне в духе Мюнхена в историческом плане:). Но, вероятно, Бавария все же планирует дождаться Клоппа (возможно какая-то оговоренность уже есть), отсюда и все эти странноватые фамилии, всплывающие в прессе, и отказы. Мюнхенцам нужен временщик на сезон.
Хённес шикарен в Штутгарте, скажу даже, что стилистически он мне даже больше Байера нравится, блестящая вертикальность, абсолютно не затягиваемые позиционные атаки (что вообще редкость в современном футболе среди атакующих и доминирующих команд), с учётом далеко не выдающегося состава, это вдвойне впечатляет. Правда, непонятно как он справится с баварской раздевалкой, там и не таких сжирали, а он хоть и не чужой для клуба, но ничего не выиграл пока.
+1
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+1
Я вообще не понимаю зачем Тухель старается что-то показывать в ЛЧ, когда его уже давно слили. Боссы Баварии вместе того, чтоб дать команде спокойно побороться за ЛЧ, устроили какой-то цирк с поиском тренера. Ну ищете вы его, окей, но почему бы это не делать за кулисами? Зачем понижать всем мотивацию. Эх
+1
0
+1
Ответ kvn9
Я лично только счастлив, что они все отказывают, положа руку на сердце, ну кого из всех обсуждаемых большинство болельщиков Баварии хотели бы видеть во главе команды? Я думаю, подавляющее большинство хочет Флика, но его похоже меньше всего рассматривают, ну Алонсо, но я лично рад, что он остался в Байере, респект ему, будет интересно. А про остальных думаешь - лишь бы пронесло.)
да ладно, через год получите Клоппа - и будет вам счастье)
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Ответ akaAzazello
Не совсем понятно такое отношение к Флику со стороны руководства - неужели так обиделись на него за желание возглавить сборную Германии?
Да нет конечно, он согласился на сборную после конфликта с Хасаном, которого самым абсурдным образом поддержали боссы, в основном Ули, с которым у него тоже вышел нелицеприятный разговор. Думаю, это как раз и является главной препоной сейчас, хотя и писали, что они поговорили и помирились.
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Ответ kvn9
Клоппу был бы рад, спору нет. Но, по его поводу большие сомнения, у него исторически не очень хорошие отношения с баварскими боссами. Если же фатазировать и говорить о моих лично приоритетах на данный момент, то это: Клопп Пеп Флик Алонсо Хённес
Пеп? Серьёзно? Человек, который буквально разрушил Баварию?
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Ответ Акер
Я вообще не понимаю зачем Тухель старается что-то показывать в ЛЧ, когда его уже давно слили. Боссы Баварии вместе того, чтоб дать команде спокойно побороться за ЛЧ, устроили какой-то цирк с поиском тренера. Ну ищете вы его, окей, но почему бы это не делать за кулисами? Зачем понижать всем мотивацию. Эх
Он доказывает, что является топ-тренером. Возьмет ЛЧ и вот +20% к окладу
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Ответ kvn9
Клоппу был бы рад, спору нет. Но, по его поводу большие сомнения, у него исторически не очень хорошие отношения с баварскими боссами. Если же фатазировать и говорить о моих лично приоритетах на данный момент, то это: Клопп Пеп Флик Алонсо Хённес
Я не особо слежу за немецким футболом и могу чего-то не знать, но Хеннес, как мне кажется, был бы логичным решением. И вполне в духе Мюнхена в историческом плане:). Но, вероятно, Бавария все же планирует дождаться Клоппа (возможно какая-то оговоренность уже есть), отсюда и все эти странноватые фамилии, всплывающие в прессе, и отказы. Мюнхенцам нужен временщик на сезон.
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Ответ Bad_Panda
да ладно, через год получите Клоппа - и будет вам счастье)
Клоппу был бы рад, спору нет. Но, по его поводу большие сомнения, у него исторически не очень хорошие отношения с баварскими боссами. Если же фатазировать и говорить о моих лично приоритетах на данный момент, то это:
Клопп
Пеп
Флик
Алонсо
Хённес
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Ответ U
Проблема в том, что каждый новый вариант хуже предыдущего пока. Плюс, видимо, у клуба действительно есть проблемы, раз всех так от него шарахаются. Не сработало традиционное "уведем тренера у конкурента" и такие "а что делать-то?"
То, что у клуба есть проблемы в руководстве я пишу лет 5-6, и со стратетигей развития, и с кадровыми назначениями, с тренерской чехардой, с непонятными трансферами, единственное светлое пятно был Флик, но и его самым позорным образом слили. Единственно радует, что всё это не касается пока финансов, а это основа, это позволяет надеяться, что остальное рано или поздно приложится.
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Ответ kvn9
Я лично только счастлив, что они все отказывают, положа руку на сердце, ну кого из всех обсуждаемых большинство болельщиков Баварии хотели бы видеть во главе команды? Я думаю, подавляющее большинство хочет Флика, но его похоже меньше всего рассматривают, ну Алонсо, но я лично рад, что он остался в Байере, респект ему, будет интересно. А про остальных думаешь - лишь бы пронесло.)
Я не был бы против Тен Хага, он хорошо работал во второй команде Баварии, ему все знакомо, хорошо работал в Аяксе, а Мю сейчас это такая поиойка, которую не вытянет и Гвардиола с Клоппом
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Ответ TheBestCapper
Тут вопрос в другом. Баварии отказывают из-за атмосферы в раздевалке. Наверное все помнят конфликты Тухеля с игроками. Раздевалка разделена на группы, одна группа игроков не общается со второй группой. Никто не захочет в такую духоту.
А пруффы имеются? Можно поименно кто и с кем не общается?
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Ответ U
Комментарий удален модератором
"Посмотри в зеркало", я даже не знаю, что ответить на такую мощную ответку. Про логику я, видимо, написал человеку, ты уже забыл, что писал 15 минут назад? Всё ок с памятью?
Эти "все" с тобой в одной комнате?
Какое враньё, что ты пишешь, боже, зачем ты вообще мне ответил? Ты же вообще не понимаешь о чём я пишу и что имею ввиду, тебе серьёзно надо разжёвывать, что Алонсо и Нагель отказали вообще всем по сути своими действиями, не только Баварии.
А Рангник с Лопетеги очевидно не уровень Мюнхена, зачем им идти на самоубийственную должность, вот серьёзно, это так трудно понять? Иди уже пиши какой Упамекано и Ким плохие, уверен, если покопаться в твоих комментариях то там они будут.
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Ответ KeriLLo
Что ты несёшь, вот реально? Ты сам влез, понаписал бреда, придумал, что я должен отвечать за какие то слова. Ещё раз - читай по слогам и тогда поймёшь смысл моих сообщений про Баварию, а со своими быдланскими заскоками вообще не пиши мне.
Комментарий удален модератором
Ответ Дмитрий Крутенко
Реал не предлагал Алонсо контракт, они продлили Анчелотти официально в декабре. Значит переговоры были уже осенью, когда Алонсо не был таким популярным вариантом топ-тренера.
Да эти детали не так важны, факт остаётся фактом - Алонсо отказал всем своей фразой на прессухе про Байер, а не потому что там в Баварии менеджмент плохой и прочее.
Тут просто как обычно десант болельщиков Челси (фанатов Тухеля) высадился и чихвостит Баварию по привычке.
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Ответ KeriLLo
Да, я за Челси, только вот почти все болельщики Челси восхваляют Тухеля и в тех же ветках Баварии винят всех во всех грехах, но только не Томаса. Свои фантазии про ступор будешь таким же фанатикам немца рассказывать, перечитай ещё 10 раз, может сможешь понять смысл моих сообщений, хотя сомневаюсь.
Комментарий удален модератором
Ответ KeriLLo
Нагель вообще всем отказал и остался в сборной как и Алонсо который отказал Реалу и Ливерпулю на данный момент, ситуация конечно может измениться, но сейчас так. Так вот вопрос - зачем в этих случаях конкретно Баварию выделять? Один отказал так как на сборной хочет сосредоточиться, второй всем отказал потому что хочет с Байером быть в еврокубках, а не потому что Бавария какая то плохая и прочее.
Реал не предлагал Алонсо контракт, они продлили Анчелотти официально в декабре. Значит переговоры были уже осенью, когда Алонсо не был таким популярным вариантом топ-тренера.
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Ответ Евгений Сидоров
Интересно, а бывало вообще раньше, чтобы топ-клуб уровня Баварии вот так не мог назначить тренеров, которых хотелось и даже с теми кто вторые-третьи в списке не получалось. Это же нонсенс.
Потому что никто не хочет работать временщиков на один год до прихода Клоппа, тем более обстановка стала токсичной для тренеров, такого не было со времён Гвардиолы,
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Ответ KeriLLo
Ты вообще чтоль на приколе? У меня нигде ничего не трансформировалось, я как и писал так и пишу, тренеры которые не захотели именно в Баварию не тянут такой уровень, причём тут Алонсо и Нагель, ими все топ клубы будут интересоваться когда они будут доступны и отказали они всем, а не только Баварии. Рангник и Лопетеги, ты серьёзно чтоль не понимаешь почему они оба отказали? P.S. А, ты за Челси, видимо, зря я стал спорить, там святой же Тухель.
"А, ты за Челси, видимо, зря я стал спорить"

Сказал болельщик Челси.
Хотя чего ждать от человека, который впал в ступор от двух своих же цитат.
А просто не надо обобщать и сгребать всех в одну кучу, чтобы потом не пытаться смешно юлить и выкручиваться.
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