Тухель был готов остаться в «Баварии», но теперь это исключено. Томас хочет в «Челси» или «МЮ»
Томас Тухель хочет снова работать в Англии.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, 50-летний специалист был готов остаться в «Баварии», и в клубе такой вариант обсуждался, но теперь он исключен.
Немца привлекают два места работы: «Манчестер Юнайтед» и «Челси». С манкунианцами есть контакты, но работа ведется пассивно из-за того, что Тухель сосредоточен на выступлении в Лиге чемпионов.
А вообще тема с отказами на самом деле эпический рофл)). Не припомню больше подобного случая в футболе..
Не сработало традиционное "уведем тренера у конкурента" и такие "а что делать-то?"
Клопп
Пеп
Флик
Алонсо
Хённес
Эти "все" с тобой в одной комнате?
Какое враньё, что ты пишешь, боже, зачем ты вообще мне ответил? Ты же вообще не понимаешь о чём я пишу и что имею ввиду, тебе серьёзно надо разжёвывать, что Алонсо и Нагель отказали вообще всем по сути своими действиями, не только Баварии.
А Рангник с Лопетеги очевидно не уровень Мюнхена, зачем им идти на самоубийственную должность, вот серьёзно, это так трудно понять? Иди уже пиши какой Упамекано и Ким плохие, уверен, если покопаться в твоих комментариях то там они будут.
Тут просто как обычно десант болельщиков Челси (фанатов Тухеля) высадился и чихвостит Баварию по привычке.
Сказал болельщик Челси.
Хотя чего ждать от человека, который впал в ступор от двух своих же цитат.
А просто не надо обобщать и сгребать всех в одну кучу, чтобы потом не пытаться смешно юлить и выкручиваться.