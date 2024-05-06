Гвардиола – лучший тренер мира по версии FourFourTwo. Алонсо – 3-й, Анчелотти – 4-й, Хави – 26-й
Пеп Гвардиола назван лучшим тренером мира на данный момент.
Возглавляющий «Манчестер Сити» специалист занял первое место в рейтинге FourFourTwo. Всего в списке 50 человек.
В топ-20 попали:
1. Пеп Гвардиола, «Манчестер Сити».
2. Юрген Клопп, «Ливерпуль».
3. Хаби Алонсо, «Байер».
4. Карло Анчелотти, «Реал».
5. Унаи Эмери, «Астон Вилла».
6. Микель Артета, «Арсенал».
7. Симоне Индзаги, «Интер».
8. Луис Энрике, «ПСЖ».
9. Диего Симеоне, «Атлетико».
10. Юлиан Нагельсманн, сборная Германии.
11. Эдди Хау, «Ньюкасл».
12. Роберто Де Дзерби, «Брайтон».
13. Абел Феррейра, «Палмейрас».
14. Томас Тухель, «Бавария».
15. Себастиан Хенесс, «Штутгарт».
16. Рубен Аморим, «Спортинг».
17. Эндж Постекоглу, «Тоттенхэм».
18. Дидье Дешам, сборная Франции.
19. Мичел Санчес, «Жирона».
20. Арне Слот, «Фейеноорд».
Хави из «Барселоны» стал 26-м, Массимилиано Аллегри из «Ювентуса» – 35-м, Эрик тен Хаг из «Манчестер Юнайтед» – 36-м, Лучано Спаллетти из сборной Италии – 41-м, Гарет Саутгейт из сборной Англии – 43-м, Маурисио Почеттино из «Челси» – 44-м, Стефано Пиоли из «Милана» – 48-м.
Из сегунды в ЛЧ
Гомно ваш топ
Не говоря уже о том почему Карло ниже Юргена который проводит далеко не лучший сезон
Да и Нагель с какого перепугу с Германией так высоко, при том что Саут в пятом десятке
Дальше лучше не продолжать...
Фофоту - "ставим в топ-6 тренеров сезона сразу четырёх из Англии"
)
Карло лучший потому, что игры более сложные и соперники более мастеровитые. Так что объективно, Хаби на 2-м месте.
Хаби Алонсо не проиграл ни одного матча, что еще нужно сделать, чтобы быть лучше на данный момент?))