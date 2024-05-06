Гвардиола – лучший тренер мира по версии FourFourTwo. Алонсо – 3-й, Анчелотти – 4-й, Хави – 26-й

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Пеп Гвардиола назван лучшим тренером мира на данный момент.

Возглавляющий «Манчестер Сити» специалист занял первое место в рейтинге FourFourTwo. Всего в списке 50 человек.

В топ-20 попали:

1. Пеп Гвардиола, «Манчестер Сити».

2. Юрген Клопп, «Ливерпуль».

3. Хаби Алонсо, «Байер».

4. Карло Анчелотти, «Реал».

5. Унаи Эмери, «Астон Вилла».

6. Микель Артета, «Арсенал».

7. Симоне Индзаги, «Интер».

8. Луис Энрике, «ПСЖ».

9. Диего Симеоне, «Атлетико».

10. Юлиан Нагельсманн, сборная Германии.

11. Эдди Хау, «Ньюкасл».

12. Роберто Де Дзерби, «Брайтон».

13. Абел Феррейра, «Палмейрас».

14. Томас Тухель, «Бавария».

15. Себастиан Хенесс, «Штутгарт».

16. Рубен Аморим, «Спортинг».

17. Эндж Постекоглу, «Тоттенхэм».

18. Дидье Дешам, сборная Франции.

19. Мичел Санчес, «Жирона».

20. Арне Слот, «Фейеноорд».

Хави из «Барселоны» стал 26-м, Массимилиано Аллегри из «Ювентуса» – 35-м, Эрик тен Хаг из «Манчестер Юнайтед» – 36-м, Лучано Спаллетти из сборной Италии – 41-м, Гарет Саутгейт из сборной Англии – 43-м, Маурисио Почеттино из «Челси» – 44-м, Стефано Пиоли из «Милана» – 48-м.

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47 комментариев
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Мягко говоря - очень спорный список. Если во главе угла текущий сезон - то с чего Клопп на втором месте, если он даже в Англии третий. Если заслуги за карьеру - то Хаби Алонсо пока рано быть в топе этого списка .
+56
0
+56
Клоппо за что так высоко? За квадрупл?
+30
-10
+20
Ответ Magic13
Папа Карло - лучший прямо сейчас!!! Остальное - лирика.
Хаби Алонсо лучший прямо сейчас.
+20
-7
+13
На каком основании Клопп занял второе место? За последние 2 месяца бесхребетно были слиты все турниры
+15
-3
+12
Мичел на 19 месте…
Из сегунды в ЛЧ
Гомно ваш топ
+7
0
+7
Ответ Roman
Клоппо за что так высоко? За квадрупл?
За однупл
+8
-4
+4
Если речь о «прямо сейчас» то почему клопп выше Артеты когда второй еще имеет шансы взять АПЛ и Клопп нет
Не говоря уже о том почему Карло ниже Юргена который проводит далеко не лучший сезон
+4
0
+4
Алонсо год тренирует и уже на 3 месте ??
+3
0
+3
Ответ Magic13
Папа Карло - лучший прямо сейчас!!! Остальное - лирика.
Хаби в этом сезоне однозначно лучший
+4
-2
+2
Реал за три года дважды вынес Сити вперёд ногами под руководством Папы Карло. Самим не смешно?
+5
-3
+2
Без Слуцкого с его Шаньхай Шеньхуа это не список а филькина грамота
+2
0
+2
Интересно знать, почему Эдди Хау 11, а Пиоли аж 43. Мне нравится тренер Ньюкасла, но в реальности между ними нет такой пропасти. Возможно, а даже скорее всего Пиоли проводит сезон лучше.
Да и Нагель с какого перепугу с Германией так высоко, при том что Саут в пятом десятке
+1
0
+1
Ответ Roman
Клоппо за что так высоко? За квадрупл?
У вас, похоже, синдром Туретта с этим квадруплом. Выкрикиваете к месту и не к месту.
+3
-2
+1
Ответ Елена Готье
Алонсо рано, а Эрнандесу нет?
Да говорю же, что спорный список. Луис Энрике на 8м (ну видимо потому что вышли в 1/2 ЛЧ). Де Дзерби с чего то на 12е запрыгнул. Почему Нагельсман 10й, а Саутгейт 43й? Почему Аллегри и Почеттино выше чем Пиоли?
+1
0
+1
Эмери обошел Артету, Клопп и Алонсо - Анчелотти. Ок) меньше денег - меньше спрос
+1
0
+1
Гвардиола да на первом, но на второе место я бы поставил Алонсо
+1
0
+1
Если тренировать команду из АПЛ то сразу топ? Безтрофейный Артета выше Индзаги?!
Дальше лучше не продолжать...
+1
0
+1
АПЛ - обосралась в сезоне по полной.
Фофоту - "ставим в топ-6 тренеров сезона сразу четырёх из Англии"
)
+1
0
+1
Наркомания.
+1
0
+1
Клоп должен был быть на первом месте. Он же квадрупл взял. А пепка второй с треблом. Анчелоти и Алонсо бестрофейники внизу списка.
0
0
0
Ответ Avenaro
Реал за три года дважды вынес Сити вперёд ногами под руководством Папы Карло. Самим не смешно?
Фартовые отскоки уже стали выносами вперёд ногами? Самому не смешно?
0
0
0
Ответ Vadiay
У вас, похоже, синдром Туретта с этим квадруплом. Выкрикиваете к месту и не к месту.
бом-бом
0
0
0
Анчелотти и Клоппа я бы поменял местами, а остальное вкусовщина
+2
-2
0
Анчи - четвертый, Клопп второй, ахаха)
+4
-4
0
Ответ Yobo
Хаби Алонсо лучший прямо сейчас.
Думаешь он бы прошёл МС в ЛЧ?
Карло лучший потому, что игры более сложные и соперники более мастеровитые. Так что объективно, Хаби на 2-м месте.
0
0
0
Индзаги должен быть вторым, по Пепу вопросов нет:)
+3
-3
0
Алонсо за первый год работы выше многих топовых тренеров ? БРЕДИЩЕ КАКОЙ-ТО
+2
-2
0
Лучший тренер мира на данный момент.
Хаби Алонсо не проиграл ни одного матча, что еще нужно сделать, чтобы быть лучше на данный момент?))
0
0
0
Гвардиола покупает судей-как он может быть лучшим тренером если победы приносят судьи?
0
0
0
Алонсо выше папы карло? Серьезно? :))
0
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0
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