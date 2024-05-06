Гвардиола – лучший тренер мира по версии FourFourTwo. Алонсо – 3-й, Анчелотти – 4-й, Хави – 26-й

Пеп Гвардиола назван лучшим тренером мира на данный момент.

Возглавляющий « » специалист занял первое место в рейтинге . Всего в списке 50 человек.

В топ-20 попали:

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5. Унаи Эмери, «Астон Вилла».

6. Микель Артета, «Арсенал».

7. Симоне Индзаги, «Интер».

8. Луис Энрике, «ПСЖ».

9. Диего Симеоне, «Атлетико».

10. Юлиан Нагельсманн, сборная Германии.

11. Эдди Хау, «Ньюкасл».

12. Роберто Де Дзерби, «Брайтон».

13. Абел Феррейра, «Палмейрас».

14. Томас Тухель, «Бавария».

15. Себастиан Хенесс, «Штутгарт».

16. Рубен Аморим, «Спортинг».

17. Эндж Постекоглу, «Тоттенхэм».

18. Дидье Дешам, сборная Франции.

19. Мичел Санчес, «Жирона».

20. Арне Слот, «Фейеноорд».

Хави из «Барселоны» стал 26-м, Массимилиано Аллегри из «Ювентуса» – 35-м, Эрик тен Хаг из «Манчестер Юнайтед» – 36-м, Лучано Спаллетти из сборной Италии – 41-м, Гарет Саутгейт из сборной Англии – 43-м, Маурисио Почеттино из «Челси» – 44-м, Стефано Пиоли из «Милана» – 48-м.