«Барса» хочет расстаться с Рафиньей, «Аль-Хилаль» готов дать за него около 100 млн евро. Бразилец не будет много играть, если останется
«Барселона» намерена расстаться с Рафиньей Диасом.
По данным Diario Sport, каталонцы рассматривают предложения по бразильскому вингеру. Один из вариантов – переход в саудовский «Аль-Хилаль», который готов заплатить около 100 млн евро с учетом бонусов.
«Барса» уже сообщила о намерениях Рафинье. В частности, бразилец знает, что если решит остаться, то будет на второстепенных ролях.
На левый фланг атаки каталонцы хотят подписать Нико Уильямса из «Атлетика».
«Барса» твердо намерена подписать Нико Уильямса. В клубе хотят подтолкнуть некоторых игроков к уходу с помощью этого трансфера
2. Не думаю что ему в расцвете сил хочется пылить в Саудовской Аравии
3. Исходя из первых двух пунктов мне кажется это жирная утятина(либо в Барсе по сей день сидят недалёкие люди)
Арабы не настолько идиоты чтобы платить рафинье 200млн в год.
И когда видишь Diario Sport, то новость надо делить на 200.
Это почему, интересно ? Рафинья даже слева научился играть и вытеснил из основы Педри, Феликса и Торреса. Справа он тоже нужен. А тот, кто хочет сделать Ямала безусловным игроком основы в 17 лет-просто идиот. Хави таким вроде бы не является
Так отдавайте.