«Барса» хочет расстаться с Рафиньей, «Аль-Хилаль» готов дать за него около 100 млн евро. Бразилец не будет много играть, если останется

Теги Барселона Атлетик Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Рафинья Диас Нико Уильямс Футбол

«Барселона» намерена расстаться с Рафиньей Диасом.

По данным Diario Sport, каталонцы рассматривают предложения по бразильскому вингеру. Один из вариантов – переход в саудовский «Аль-Хилаль», который готов заплатить около 100 млн евро с учетом бонусов.

«Барса» уже сообщила о намерениях Рафинье. В частности, бразилец знает, что если решит остаться, то будет на второстепенных ролях.

На левый фланг атаки каталонцы хотят подписать Нико Уильямса из «Атлетика».

«Барса» твердо намерена подписать Нико Уильямса. В клубе хотят подтолкнуть некоторых игроков к уходу с помощью этого трансфера

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32 комментария
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Если реально дают 100 лямов, то нужно отдавать, конечно. В это трансферное окно по идеи траты у Барселоны должны быть 1 к 1 с продажами. Можно взять Нико за 50 и опорника +- за такие же деньги. Киммиха с годом контракта или Субименди.
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+36
1. Рафинья прямо сейчас лучший игрок атаки в Барсе на мой диванный взгляд
2. Не думаю что ему в расцвете сил хочется пылить в Саудовской Аравии
3. Исходя из первых двух пунктов мне кажется это жирная утятина(либо в Барсе по сей день сидят недалёкие люди)
+40
-6
+34
Ответ Budabuda
если кинут личку на уровне Роналду и Мбампе не то что захочет, будет умолять отпустить
И кто ему кинет личку на уровне Роналду?
Арабы не настолько идиоты чтобы платить рафинье 200млн в год.
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А сам Рафинья хочет в самом лучшем возрасте ехать в Саудию?
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На мой взгляд за эти деньги нужно продавать и не сомневаться!..
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Ответ fRsk
Если реально дают 100 лямов, то нужно отдавать, конечно. В это трансферное окно по идеи траты у Барселоны должны быть 1 к 1 с продажами. Можно взять Нико за 50 и опорника +- за такие же деньги. Киммиха с годом контракта или Субименди.
Главное, чтобы эти дебилы не про*рали эти деньги на бесполезность. Лучше уж закрыть кредиты, улучшить финансовое состояние, чем покупать игроков.
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Да продавайте всех. Мы уже поняли, что от Барсы осталась одна вывеска да понты.))
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Ответ Король Предголевых
1. Рафинья прямо сейчас лучший игрок атаки в Барсе на мой диванный взгляд 2. Не думаю что ему в расцвете сил хочется пылить в Саудовской Аравии 3. Исходя из первых двух пунктов мне кажется это жирная утятина(либо в Барсе по сей день сидят недалёкие люди)
если кинут личку на уровне Роналду и Мбампе не то что захочет, будет умолять отпустить
+13
-7
+6
Не справедливо. Он сколько раз выручал в ответственных играх. Лучше Леву, явно лучше играть не будет. Нико Уильямс сомнительный трансфер в качестве его замены. Барсе нужен опорник и центральный нападающий.
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Ответ Amalfitano
Да они там вроде как и де Йонга хотят продать, и Араухо. В общем всё самое ценно что у них есть. А может даже Ямаля.
По моему, сначала всегда надо смотреть источник новости.
И когда видишь Diario Sport, то новость надо делить на 200.
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Ответ Amalfitano
Да они там вроде как и де Йонга хотят продать, и Араухо. В общем всё самое ценно что у них есть. А может даже Ямаля.
в Барсе продадут наверное всех, но Ямаль точно будет неприкосновенным
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Goodbye my lover, goodbye my friend
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Ответ Abdul Aziz
Главное, чтобы эти дебилы не про*рали эти деньги на бесполезность. Лучше уж закрыть кредиты, улучшить финансовое состояние, чем покупать игроков.
Типо Роке? Отмыли деньги, явно переплатили.
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Ни дня без утки "Диарея Спортс" про Барсу!
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«В частности, бразилец знает, что если решит остаться, то будет на второстепенных ролях»

Это почему, интересно ? Рафинья даже слева научился играть и вытеснил из основы Педри, Феликса и Торреса. Справа он тоже нужен. А тот, кто хочет сделать Ямала безусловным игроком основы в 17 лет-просто идиот. Хави таким вроде бы не является
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За 100 лямов Рафинью Лапорта сам отвезет арабам:)))
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Там же Малком справа играет. Диарио Спорт сами придумывают новости и все продолжают верить им
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Не справедливо. Он сколько раз выручал в ответственных играх. Лучше Леву, явно лучше играть не будет. Нико Уильямс сомнительный трансфер в качестве его замены. Барсе нужен опорник и центральный нападающий.
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Опять диарея спорт пытается толкнуть кому-нибудь этот неликвид. Никогда не забуду, как они писали, что Ньюкасл хотел за него Бруну и деньги в придачу отдать.
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Ламаль станет самым молодым игроком, который увидит трансфер за 100 млн.
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Около 100 млн - это 99 млн ?
Так отдавайте.
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Комментарий скрыт
Ну так он же не будет играть в Барселоне правого защитника. Так что всё должно быть хорошо. Йозуа именно тот, кто нужен в центр.
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Ответ fRsk
Ну так он же не будет играть в Барселоне правого защитника. Так что всё должно быть хорошо. Йозуа именно тот, кто нужен в центр.
Субименди лучше
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Хороший игрок, не больше. Однозначно надо продавать за 100.
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В любом случае, Уильямс слева в атаке лучше, чем Рафинья. Потому что левый фланг для Нико родной, а для Рафиньи нет.
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Упаковать и доставить за 100 лямов
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Ответ Король Предголевых
1. Рафинья прямо сейчас лучший игрок атаки в Барсе на мой диванный взгляд 2. Не думаю что ему в расцвете сил хочется пылить в Саудовской Аравии 3. Исходя из первых двух пунктов мне кажется это жирная утятина(либо в Барсе по сей день сидят недалёкие люди)
Бразильцы любят деньги больше, чем такие эфемерные понятия как признание, наследие и тд. Так что шансы есть.
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Ответ Король Предголевых
1. Рафинья прямо сейчас лучший игрок атаки в Барсе на мой диванный взгляд 2. Не думаю что ему в расцвете сил хочется пылить в Саудовской Аравии 3. Исходя из первых двух пунктов мне кажется это жирная утятина(либо в Барсе по сей день сидят недалёкие люди)
Исходя, что у барсы денег нет, то любой игрок на сейл стоит
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