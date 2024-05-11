«Барса» хочет расстаться с Рафиньей, «Аль-Хилаль» готов дать за него около 100 млн евро. Бразилец не будет много играть, если останется

«Барселона» намерена расстаться с Рафиньей Диасом.

По данным Diario Sport, каталонцы рассматривают предложения по бразильскому вингеру. Один из вариантов – переход в саудовский «Аль-Хилаль», который готов заплатить около 100 млн евро с учетом бонусов.

«Барса» уже сообщила о намерениях Рафинье. В частности, бразилец знает, что если решит остаться, то будет на второстепенных ролях.

На левый фланг атаки каталонцы хотят подписать Нико Уильямса из «Атлетика».

«Барса» твердо намерена подписать Нико Уильямса. В клубе хотят подтолкнуть некоторых игроков к уходу с помощью этого трансфера