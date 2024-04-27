Трансфер Ольмо для «Барсы» не приоритетен из-за высокой зарплаты и суммы отступных. Переход возможен лишь в случае снижения стоимости или продажи игроков (Diario Sport)

Дани Ольмо интересен «Барселоне».

Как пишет Diario Sport, каталонцы заинтересованы в подписании левого вингера с навыками игры один в один. Одним из рассматриваемых вариантов является из « ». По информации источника, руководство сине-гранатовых встречалось с его агентами, но сделка не продвинулась из-за высокой цены и зарплаты испанца.

Несколько месяцев назад контракт Ольмо с «Лейпцигом» был продлен на фоне интереса к игроку среди команд АПЛ с отступными в размере 60 миллионов евро. Немцы не хотят идти на уступки ни одному клубу, а тем более «Барселоне», с которой у них были тяжелые переговоры по трансферу Илайша Морибы, за которого они заплатили 18 миллионов евро.

Кроме того, Ольмо является самым высокооплачиваемым игроком в команде, и его цифры не вписываются в зарплатный лимит «блауграны», если только игрок не согласится на сокращение зарплаты.

Отмечается, что футболиста очень любят в «Барсе», и он нравится главному тренеру . Ольмо хорошо знает клуб, поскольку является выпускником академии каталонцев, и у него отличные отношения с несколькими игроками в составе.

В «блаугране» считают его приобретение целесообразным только при условии снижения зарплаты, суммы трансфера или крупной продажи одного из игроков, например, Рафиньи. Этот вариант сейчас изучается, но кажется сложным, поскольку бразилец не хочет покидать «Барсу» этим летом.