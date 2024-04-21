Кубарси, де Йонг, Рафинья, Ямаль и Левандовски – в старте «Барселоны» на матч с «Реалом»

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«Барселона» объявила стартовый состав на класико.

С первой минуты матч против «Реала» начнут следующие игроки:

вратарьМарк-Андре тер Стеген;

защита: Жоау Канселу, Рональд Араухо, Пау Кубарси, Жюль Кунде;

полузащита: Андреас Кристенсен, Френки де Йонг, Илкай Гюндоган, Рафинья Диас, Ламин Ямаль;

нападение: Роберт Левандовски.

Тчуамени и Камавинга сыграют против «Барселоны» в защите. Модрич и Васкес тоже в старте «Реала»

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4 комментария
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