«Наполи» не намерен отпускать Хвичу летом, несмотря на интерес «ПСЖ» и клубов АПЛ. С ним хотят продлить контракт

«Наполи» не намерен продавать Хвичу Кварацхелию и хочет продлить с ним контракт.

Ранее Le Parisien сообщал, что 23-летний грузинский полузащитник – главная цель « » на замену Килиану Мбаппе. Также игроком интересовалась « ».

Как сообщает , президент «Наполи» не планирует продавать Хвича Кварацхелию этим летом.

Несмотря на интерес со стороны топ-клубов АПЛ и «ПСЖ», «Наполи» хочет сохранить Хвичу, так как ожидается, что может перейти в АПЛ.

️Фабрицио Романо отмечает, что клуб будет настаивать на продлении контракта с Кварацхелией как можно скорее. План «Наполи» заключается в том, чтобы начать переговоры о новом контракте в ближайшие недели, чтобы избежать предложений из-за рубежа.

В новом контракте также может быть оговорена клаусула о досрочном расторжении контракта. Таким образом, Де Лаурентис хочет, чтобы Хвича остался этим летом.