«Наполи» не намерен отпускать Хвичу летом, несмотря на интерес «ПСЖ» и клубов АПЛ. С ним хотят продлить контракт

Теги ПСЖ премьер-лига Англия серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Виктор Осимхен Хвича Кварацхелия Фабрицио Романо Футбол

«Наполи» не намерен продавать Хвичу Кварацхелию и хочет продлить с ним контракт.

Ранее Le Parisien сообщал, что 23-летний грузинский полузащитник – главная цель «ПСЖ» на замену Килиану Мбаппе. Также игроком интересовалась «Барселона». 

Как сообщает Фабрицио Романо, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис не планирует продавать Хвича Кварацхелию этим летом.

Несмотря на интерес со стороны топ-клубов АПЛ и «ПСЖ», «Наполи» хочет сохранить Хвичу, так как ожидается, что Виктор Осимхена может перейти в АПЛ

️Фабрицио Романо отмечает, что клуб будет настаивать на продлении контракта с Кварацхелией как можно скорее. План «Наполи» заключается в том, чтобы начать переговоры о новом контракте в ближайшие недели, чтобы избежать предложений из-за рубежа.

В новом контракте также может быть оговорена клаусула о досрочном расторжении контракта. Таким образом, Де Лаурентис хочет, чтобы Хвича остался этим летом.

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11 комментариев
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Иными словами, предложение в 80 их не устроит. ПСЖ должен выложить 100+
+8
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Да нафиг он никому не нужен дороже 50. У всех клубов, которые могут заплатить 50 плюс позиция левого вингера занята игроками минимум тако же уровня. Даже у ПСЖ есть Берколя, который и сейчас особо ничем не хуже, а в потенциале вырастет в игрока топ уровня
+13
-6
+7
Хвиче нужно подальше держаться от АПЛ. Там не дадут столько думать и возиться с мячом. К тому же для АПЛ у него не самая высокая скорость.
Я сомневаюсь что Хвича сильнее того же Олисе из Пэлэса.
Италия/Испания лучшие варианты для него.
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+3
Ответ ta-tosha
Да нафиг он никому не нужен дороже 50. У всех клубов, которые могут заплатить 50 плюс позиция левого вингера занята игроками минимум тако же уровня. Даже у ПСЖ есть Берколя, который и сейчас особо ничем не хуже, а в потенциале вырастет в игрока топ уровня
Я понимаю что на спортсе очень модно его хейтить не понятно правда почему, но пацану 23 года и за плечами 2 отличных сезона (1 прям великолепный) в серии А, в современном футболе это уже основание просить за него сотку
Нуньеса с 2 сезонами в гораздо более слабой лиге взяли близко к сотке
Антони вообще не понятно за что взяли за сотку
Был некий Пепе которого арсенал брал почти за сотку ещё и 5 лет назад
Прости Господи за мудрика 70 выложили
Я этих персонажей так на вскидку только вспомнил, потому очевидно что Хвича и стоит близко к сотке
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продадут в мю за 150 в итоге
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Ответ ta-tosha
Да нафиг он никому не нужен дороже 50. У всех клубов, которые могут заплатить 50 плюс позиция левого вингера занята игроками минимум тако же уровня. Даже у ПСЖ есть Берколя, который и сейчас особо ничем не хуже, а в потенциале вырастет в игрока топ уровня
берколя технически очень хорош,
но не боец, одноног, без поставленного удара с 15+ метров
и нет дистанционной скорости как у квары...
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Почти угроза.
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Ой, да ладно, не планирует он продавать!!! Если насыплют с горкой - даже не задумается!!!
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Ответ ta-tosha
Да нафиг он никому не нужен дороже 50. У всех клубов, которые могут заплатить 50 плюс позиция левого вингера занята игроками минимум тако же уровня. Даже у ПСЖ есть Берколя, который и сейчас особо ничем не хуже, а в потенциале вырастет в игрока топ уровня
И они этого не понимают????? Это ты такой умный?????
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