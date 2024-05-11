«Наполи» не намерен отпускать Хвичу летом, несмотря на интерес «ПСЖ» и клубов АПЛ. С ним хотят продлить контракт
«Наполи» не намерен продавать Хвичу Кварацхелию и хочет продлить с ним контракт.
Ранее Le Parisien сообщал, что 23-летний грузинский полузащитник – главная цель «ПСЖ» на замену Килиану Мбаппе. Также игроком интересовалась «Барселона».
Как сообщает Фабрицио Романо, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис не планирует продавать Хвича Кварацхелию этим летом.
Несмотря на интерес со стороны топ-клубов АПЛ и «ПСЖ», «Наполи» хочет сохранить Хвичу, так как ожидается, что Виктор Осимхена может перейти в АПЛ.
️Фабрицио Романо отмечает, что клуб будет настаивать на продлении контракта с Кварацхелией как можно скорее. План «Наполи» заключается в том, чтобы начать переговоры о новом контракте в ближайшие недели, чтобы избежать предложений из-за рубежа.
В новом контракте также может быть оговорена клаусула о досрочном расторжении контракта. Таким образом, Де Лаурентис хочет, чтобы Хвича остался этим летом.
Я сомневаюсь что Хвича сильнее того же Олисе из Пэлэса.
Италия/Испания лучшие варианты для него.
Нуньеса с 2 сезонами в гораздо более слабой лиге взяли близко к сотке
Антони вообще не понятно за что взяли за сотку
Был некий Пепе которого арсенал брал почти за сотку ещё и 5 лет назад
Прости Господи за мудрика 70 выложили
Я этих персонажей так на вскидку только вспомнил, потому очевидно что Хвича и стоит близко к сотке
но не боец, одноног, без поставленного удара с 15+ метров
и нет дистанционной скорости как у квары...