«Наполи» оценивает Хвичу в 120-130 млн евро. Вингер интересен «Барсе» и «ПСЖ» (Corriere dello Sport)

«Наполи» потребует более 100 миллионов евро за трансфер Хвичи Кварацхелии.

Ранее стало известно, что интерес к вингеру «Наполи» проявляют « » и « ».

По информации Corriere dello Sport, итальянский клуб оценивает игрока в 120-130 миллионов евро. При этом президент неаполитанцев не хочет его отпускать.

« » хочет продлить контракт с грузинским футболистом. Перед матчем с «Ромой» (2:2) представители клуба провели переговоры с агентом Мамукой Джугели и отцом . Вскоре они встретятся еще раз.

В текущем сезоне Серии А Кварацхелия провел 31 матч, отличившись 10 голами и 6 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

Хави нравится Хвича. Вероятность предложения выросла после решения тренера остаться в «Барселоне»