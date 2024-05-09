«Наполи» оценивает Хвичу в 120-130 млн евро. Вингер интересен «Барсе» и «ПСЖ» (Corriere dello Sport)
«Наполи» потребует более 100 миллионов евро за трансфер Хвичи Кварацхелии.
Ранее стало известно, что интерес к вингеру «Наполи» проявляют «ПСЖ» и «Барселона».
По информации Corriere dello Sport, итальянский клуб оценивает игрока в 120-130 миллионов евро. При этом президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис не хочет его отпускать.
«Наполи» хочет продлить контракт с грузинским футболистом. Перед матчем с «Ромой» (2:2) представители клуба провели переговоры с агентом Мамукой Джугели и отцом Хвичи. Вскоре они встретятся еще раз.
В текущем сезоне Серии А Кварацхелия провел 31 матч, отличившись 10 голами и 6 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
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