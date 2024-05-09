«Наполи» оценивает Хвичу в 120-130 млн евро. Вингер интересен «Барсе» и «ПСЖ» (Corriere dello Sport)

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Наполи Аурелио Де Лаурентис Хвича Кварацхелия Мамука Джугели Футбол

«Наполи» потребует более 100 миллионов евро за трансфер Хвичи Кварацхелии.

Ранее стало известно, что интерес к вингеру «Наполи» проявляют «ПСЖ» и «Барселона». 

По информации Corriere dello Sport, итальянский клуб оценивает игрока в 120-130 миллионов евро. При этом президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис не хочет его отпускать. 

«Наполи» хочет продлить контракт с грузинским футболистом. Перед матчем с «Ромой» (2:2) представители клуба провели переговоры с агентом Мамукой Джугели и отцом Хвичи. Вскоре они встретятся еще раз. 

В текущем сезоне Серии А Кварацхелия провел 31 матч, отличившись 10 голами и 6 ассистами. Его статистику можно найти здесь

Хави нравится Хвича. Вероятность предложения выросла после решения тренера остаться в «Барселоне»

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29 комментариев
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А мог перейти в Зенит и загубить карьеру...
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Это сколько рычагов придется дергать Лапорте
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Спасибо. Даром не нужно🤦🏻‍♂️
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Если Антони стоил 100,Пепе 80 то наверное возможно продать хвичу за такие деньги ,но барса точно мимо ,ПСЖ ,Ньюкасл ,саудиты кто то из них потянет
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Это много, даже псж за такие деньги лавочника не возьмёт, а у барсы вообще денег нет...
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Звучит как новость из прошлого года))
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У Барсы таких денег нет. ПСЖ ищет замену Мбаппе. Но цена нереально завышенная это раз, во вторых врядли он сможет заменить по уровню мастерства Мбаппе и в третьих хочет ли он сам во Францию ?
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Дороговато. Но это ж верхняя планка. Как на восточном базаре. Дальше торг. Думаю за половину объявленной цены договорятся с кем-нибудь.
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Ответ юра георгиевский
Причём здесь Зенит …?! Зенит никогда не интересовался этим грузином. Зачем писать чушь ?!
Вот и вся хваленая селекция позора российского футбола. Как заработать на откатах за бразильцев, так они всегда первые, а главный талант постсовка за десятилетие в глаза не видим
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Ответ Evgen_Hazard
Если Мудрик стоил 70+30, то этот за 120 вполне адекватно.
Ключевое слово - "если")
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Ответ Elendil
Ключевое слово - "если")
В чём ключевое ?
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Ответ Evgen_Hazard
В чём ключевое ?
Ну, не стоит Мудрик сотку, даже если заплатили) 50-60 - да, сотку - извинити
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