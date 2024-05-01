Хвича хочет 5 млн евро чистыми и бонусы по новому контракту с «Наполи». Его агент намерен использовать интерес «Барсы» как аргумент

Теги Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Наполи сборная Грузии по футболу Аурелио Де Лаурентис Хвича Кварацхелия деньги Мамука Джугели Евро-2024 Футбол

Агент Хвичи Кварацхелии готов приступить к переговорам с «Наполи» по контракту.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, агент игрока Мамука Джугели находится в городе с прошлых выходных, ожидая звонка от президента клуба Аурелио Де Лаурентиса для начала переговоров о будущем вингера. Действующий контракт футболиста рассчитан до 2027 года.

Хвича хочет, чтобы новый контракт утвердил его в статусе топ-игрока, несмотря на слабые результаты «Наполи» в текущем сезоне. Вопрос о продлении контракта хотят решить до начала чемпионата Европы, на который сборная Грузии в составе с Кварацхелией отправится впервые в своей истории.

Агент хочет запросить увеличение зарплаты Хвичи до 5 млн евро чистыми, а также бонусы. Пока что клуб готов обеспечить сумму в 4-4,5 млн евро – это в три раза больше, чем футболист получает сейчас.

Ожидается, что аргументом в переговорах будет выступать интерес к Кварацхелии со стороны «Барселоны». Однако «Наполи» не собирается продавать игрока. Де Лаурентис оценивает Хвичу не дешевле Виктора Осимхена, то есть в сумму от 120 до 130 млн евро.

Стороны могут договориться о включении в новое соглашение пункта об отступных, сумма которых будет начинаться от 100 млн евро. В целом Хвиче комфортно в Неаполе, а его отец Бадри выступает за то, чтобы сын продолжил играть в «Наполи».

В этом сезоне 23-летний футболист забил 10 голов и сделал 7 результативных передач в 42 матчах. Его статистику можно найти здесь.

Хави нравится Хвича. Вероятность предложения выросла после решения тренера остаться в «Барселоне»

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29 комментариев
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Барселона согласится и через месяц попросит снизить ЗП на 50%
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Хвиче пора возвращаться в Рубин
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Для ДеЛау любой аргумент не аргумент. И не важно, Барса это или нет.
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Барса сами нищие.
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Ответ Азрет-Али Айбазов
Для ДеЛау любой аргумент не аргумент. И не важно, Барса это или нет.
как будто у Барсы есть 120+ млн, чтоб она была аргументом
+7
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+6
Расчёт на человечность Де Лаурентиса.. Мол сжалится над юным грузином, корому придётся в Барсе каждую неделю сокращать зп и мыться раз в месяц.
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+6
Ответ SaH4r.
Комментарий скрыт
А хочет она возрастнвх середняков в последнее время
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Ответ Madhamish
Зачем Хвича Барсе? У Барселоны Феликс есть. Такой же "хочу играю, хочу не играю", но одаренный технически.
Сравнение результативности игроков Барселоны (второе место в Ла Лиге )с результативности Хвича , Наполи (8-ое место в серии А)
гол+пасс
1.Левандовский 24
2. Хвича 16
3. Рафиня 14
4. Гюндоган 12
5. Феликс 10
6. Торесс 9
7. Ямал 7
Вот почему Хави интересуются Хвича. Несмотря на то что Наполи находится в разобранном состояние, Хвича забивает голы и отдает передачи с той же частотой как и в прошлом сезоне.
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Зачем Хвича Барсе? У Барселоны Феликс есть. Такой же "хочу играю, хочу не играю", но одаренный технически.
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Надо сваливать, если придет Конте
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Ценит дорого, а платит дëшево, нестыковочка получается.
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интерес Барсы уже давно, к сожалению, ни для кого не аргумент, если он не вписывается в рычаги Лапорты
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Интерес Барсы не аргумент.)
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Что этот генацвале себе позволяет?
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Интерес Барсы и тарелку хинкали
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Да он больше заслуживает, вот они жилятся
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Типа…приехал на переговоры,но не пойду,пока мне не позвонят?
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Ожидание: 5 млн евро в год
Реальность: Хвича, брат, переверни шашлык
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Очень переоцениваемый игрок. Не соответствует. В Гурию Ланчхути.
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Хвича и не думай переходить в БПМФ, там кинут тебя на 💷
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Хвича не подойдёт Барсе
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Интерес со стороны Барсы аргумент только если контракт истекающий
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