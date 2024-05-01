Хвича хочет 5 млн евро чистыми и бонусы по новому контракту с «Наполи». Его агент намерен использовать интерес «Барсы» как аргумент

Агент Хвичи Кварацхелии готов приступить к переговорам с «Наполи» по контракту.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, агент игрока Мамука Джугели находится в городе с прошлых выходных, ожидая звонка от президента клуба Аурелио Де Лаурентиса для начала переговоров о будущем вингера. Действующий контракт футболиста рассчитан до 2027 года.

Хвича хочет, чтобы новый контракт утвердил его в статусе топ-игрока, несмотря на слабые результаты «Наполи» в текущем сезоне. Вопрос о продлении контракта хотят решить до начала чемпионата Европы, на который сборная Грузии в составе с Кварацхелией отправится впервые в своей истории.

Агент хочет запросить увеличение зарплаты до 5 млн евро чистыми, а также бонусы. Пока что клуб готов обеспечить сумму в 4-4,5 млн евро – это в три раза больше, чем футболист получает сейчас.

Ожидается, что аргументом в переговорах будет выступать интерес к Кварацхелии со стороны «Барселоны». Однако «Наполи» не собирается продавать игрока. Де Лаурентис оценивает Хвичу не дешевле Виктора Осимхена, то есть в сумму от 120 до 130 млн евро.

Стороны могут договориться о включении в новое соглашение пункта об отступных, сумма которых будет начинаться от 100 млн евро. В целом Хвиче комфортно в Неаполе, а его отец Бадри выступает за то, чтобы сын продолжил играть в «Наполи».

В этом сезоне 23-летний футболист забил 10 голов и сделал 7 результативных передач в 42 матчах. Его статистику можно найти здесь.

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