Хвича хочет 5 млн евро чистыми и бонусы по новому контракту с «Наполи». Его агент намерен использовать интерес «Барсы» как аргумент
Агент Хвичи Кварацхелии готов приступить к переговорам с «Наполи» по контракту.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, агент игрока Мамука Джугели находится в городе с прошлых выходных, ожидая звонка от президента клуба Аурелио Де Лаурентиса для начала переговоров о будущем вингера. Действующий контракт футболиста рассчитан до 2027 года.
Хвича хочет, чтобы новый контракт утвердил его в статусе топ-игрока, несмотря на слабые результаты «Наполи» в текущем сезоне. Вопрос о продлении контракта хотят решить до начала чемпионата Европы, на который сборная Грузии в составе с Кварацхелией отправится впервые в своей истории.
Агент хочет запросить увеличение зарплаты Хвичи до 5 млн евро чистыми, а также бонусы. Пока что клуб готов обеспечить сумму в 4-4,5 млн евро – это в три раза больше, чем футболист получает сейчас.
Ожидается, что аргументом в переговорах будет выступать интерес к Кварацхелии со стороны «Барселоны». Однако «Наполи» не собирается продавать игрока. Де Лаурентис оценивает Хвичу не дешевле Виктора Осимхена, то есть в сумму от 120 до 130 млн евро.
Стороны могут договориться о включении в новое соглашение пункта об отступных, сумма которых будет начинаться от 100 млн евро. В целом Хвиче комфортно в Неаполе, а его отец Бадри выступает за то, чтобы сын продолжил играть в «Наполи».
В этом сезоне 23-летний футболист забил 10 голов и сделал 7 результативных передач в 42 матчах. Его статистику можно найти здесь.
Хави нравится Хвича. Вероятность предложения выросла после решения тренера остаться в «Барселоне»
гол+пасс
1.Левандовский 24
2. Хвича 16
3. Рафиня 14
4. Гюндоган 12
5. Феликс 10
6. Торесс 9
7. Ямал 7
Вот почему Хави интересуются Хвича. Несмотря на то что Наполи находится в разобранном состояние, Хвича забивает голы и отдает передачи с той же частотой как и в прошлом сезоне.
Реальность: Хвича, брат, переверни шашлык