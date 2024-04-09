«ПСЖ» интересен Хвича – как усиление атаки после ухода Мбаппе. За 100 млн евро «Наполи» его отпустит

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Наполи Килиан Мбаппе Хвича Кварацхелия деньги Футбол

«ПСЖ» интересен вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия.

По информации Il Mattino, парижане видят в нем игрока, способного усилить атаку после ухода Килиана Мбаппе. Также интерес к Хвиче проявляет «Барселона».

«Наполи» не считает неприкосновенным ни одного из игроков нынешнего состава. Хвичу оценивают в 100 миллионов евро – в случае такого предложения его отпустят. «Наполи» не хочет зависеть от решений грузинского футболиста по поводу возможного продления контракта, хотя сам Хвича готов подписать новое соглашение. 

В этом сезоне 23-летний левый вингер забил 10 голов и сделал 6 результативных передач в 39 матчах за «Наполи». Полную статистику игрока можно найти здесь.

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
На прошлой неделе было 130.
На этой неделе 100.
Ждём к концу сезона адекватный ценник этого сезона около 30-40.
+13
-4
+9
Ответ Северный болельщик
Хороший вариант для ПСЖ - усилиться Хвичей и Головиным
Монако настолько прелестное место для жизни в плане комфорта и налогов, что я думаю Головин не уйдет оттуда, может вообще до конца карьеры там останется.

А если у него вдруг проснётся желание ещё что-то доказать на топ-уровне, то думаю переходить надо не в ПСЖ, а в другую лигу.
+4
0
+4
Ответ Фарид Харисов
Монако настолько прелестное место для жизни в плане комфорта и налогов, что я думаю Головин не уйдет оттуда, может вообще до конца карьеры там останется. А если у него вдруг проснётся желание ещё что-то доказать на топ-уровне, то думаю переходить надо не в ПСЖ, а в другую лигу.
В интервью Нобелю Головин настолько неприкрыто хвалил ПСЖ, что даже неловко немного становилось, хотя ни за Монако, ни за ПСЖ не болею. Почему-то подумалось, что Головин не против остаться в Лиге 1, в идеале перейдя в ПСЖ
+3
0
+3
Потом оттуда не выбраться.. Зато будет бессменным чемпионом, тоже вариант.
+1
0
+1
Ответ Rachid
Вот самый лучший вариант для Хвичи - ПСЖ , этому Клубу он очень хорошо подходит, но только не Барселоне:))
В чём лучше то?В плане зарплаты?
+2
-1
+1
Вон чё Мбаппе в реал засобирался окончательно после стольких лет. Конкуренции боится.
0
0
0
За 100 миллионов надо продавать его, а ещё Осимхена за 120
0
0
0
В плане бабок - выиграет. А в медийности/оваций/мирового признания проиграет. Кто возразит вопрос: много ли вы следили за Вератти кот. зажигал целое десятилетие??? А это между прочем лучший! в мире дирижер/распасовщик/фантазер 10х годов(имхо) Он был и сплыл. Такой себе нишевый игрок. Хоть и брильянт. Список продолжат Дракслер, Моура.... и прочие Вот Хвичу постигнет тоже самое в случае вояже в ПСЖэ...
0
0
0
Ответ Mikhalych@
В плане бабок - выиграет. А в медийности/оваций/мирового признания проиграет. Кто возразит вопрос: много ли вы следили за Вератти кот. зажигал целое десятилетие??? А это между прочем лучший! в мире дирижер/распасовщик/фантазер 10х годов(имхо) Он был и сплыл. Такой себе нишевый игрок. Хоть и брильянт. Список продолжат Дракслер, Моура.... и прочие Вот Хвичу постигнет тоже самое в случае вояже в ПСЖэ...
Какое огромное количество орфографических ошибок, и не только 🤦
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий