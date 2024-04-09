«ПСЖ» интересен Хвича – как усиление атаки после ухода Мбаппе. За 100 млн евро «Наполи» его отпустит

«ПСЖ» интересен вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия.

По информации Il Mattino, парижане видят в нем игрока, способного усилить атаку после ухода . Также интерес к Хвиче проявляет « ».

« » не считает неприкосновенным ни одного из игроков нынешнего состава. Хвичу оценивают в 100 миллионов евро – в случае такого предложения его отпустят. «Наполи» не хочет зависеть от решений грузинского футболиста по поводу возможного продления контракта, хотя сам готов подписать новое соглашение.

В этом сезоне 23-летний левый вингер забил 10 голов и сделал 6 результативных передач в 39 матчах за «Наполи». Полную статистику игрока можно найти здесь.