«ПСЖ» интересен Хвича – как усиление атаки после ухода Мбаппе. За 100 млн евро «Наполи» его отпустит
«ПСЖ» интересен вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия.
По информации Il Mattino, парижане видят в нем игрока, способного усилить атаку после ухода Килиана Мбаппе. Также интерес к Хвиче проявляет «Барселона».
«Наполи» не считает неприкосновенным ни одного из игроков нынешнего состава. Хвичу оценивают в 100 миллионов евро – в случае такого предложения его отпустят. «Наполи» не хочет зависеть от решений грузинского футболиста по поводу возможного продления контракта, хотя сам Хвича готов подписать новое соглашение.
В этом сезоне 23-летний левый вингер забил 10 голов и сделал 6 результативных передач в 39 матчах за «Наполи». Полную статистику игрока можно найти здесь.
На этой неделе 100.
Ждём к концу сезона адекватный ценник этого сезона около 30-40.
А если у него вдруг проснётся желание ещё что-то доказать на топ-уровне, то думаю переходить надо не в ПСЖ, а в другую лигу.