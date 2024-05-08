«Наполи» обсуждает с «Челси» включение Лукаку в сделку по Осимхену. Виктор предпочтет перейти к «синим» или в «Арсенал», а не в «ПСЖ»
Виктор Осимхен готов ждать предложения от лондонских клубов.
Как сообщил в эфире Sky Sport 24 инсайдер Джанлука Ди Марцио, нападающий «Наполи» не очень заинтересован в том, чтобы играть за «ПСЖ». Он предпочел бы дождаться шагов со стороны «Арсенала» и «Челси», следящих за ним.
Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна уже обсуждает с «синими» возможность включения в сделку форварда Ромелу Лукаку, сейчас находящегося в аренде в «Роме».