«Наполи» обсуждает с «Челси» включение Лукаку в сделку по Осимхену. Виктор предпочтет перейти к «синим» или в «Арсенал», а не в «ПСЖ»

Теги ПСЖ Рома Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия Арсенал возможные трансферы Наполи Ромелу Лукаку Джанлука Ди Марцио Виктор Осимхен Футбол

Виктор Осимхен готов ждать предложения от лондонских клубов.

Как сообщил в эфире Sky Sport 24 инсайдер Джанлука Ди Марцио, нападающий «Наполи» не очень заинтересован в том, чтобы играть за «ПСЖ». Он предпочел бы дождаться шагов со стороны «Арсенала» и «Челси», следящих за ним.

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна уже обсуждает с «синими» возможность включения в сделку форварда Ромелу Лукаку, сейчас находящегося в аренде в «Роме».

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21 комментарий
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Лукаку можно и частями)
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Идеальный расклад для Челси, чтобы сбить цену на трансфер Виктора, учитывая успехи Лакаки в Италии 👍🏼
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Че все именно к Осимхену прицепились? Есть Дэвид из Лилля, Шешко из Лейпцига
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Главное, чтоб Осимхен сам не стал очередным Лукаку для Челси. Тогда он сам станет игроком для обмена через несколько сезонов
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Игрок одного сезона, не понимаю хайпа вокруг него. Один раз больше 20 забил в топ-лиге, на кубке Африки даже против слабых команд ничего не показал.
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А вообще считаю трату денег на Осимхэна - идиотизмом. Есть Нкунку, есть Джексон. А Осимхен с его травматичностью и не умением вести силовую борьбу, да и вообще играть в интенсивный силовой футбол - большой риск
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Ответ headmaster
Джексон сейчас так разыгрался, что Осимхен за большие деньги не нужен. Только если удастся договориться на небольшую сумму, но зная президента Наполи)
Джексон Челси кубка стоило, а в перспективе возможно и еврокубков
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Ответ ta-tosha
Все конечно хорошо, но Челси до конца июня нужно продать игроков на 108М фунтов, иначе будет беда с ФФП и никаких Осимхэнов не будет. Продавать 99% будут воспитанников, на них нет амортизации. 99% что без продажи Галлахера и Матсена это мишн импосибл
Матсен за 40, Холл за 30, Чалоба около 30. Вписались
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Если Челси доплачивает то за здравие
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Этого не может быть
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Лукаку ещё в Челси?
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В Арсенал ему нужно!
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А рукаку им не нужен?
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Ответ ScHunterCFC
Лукаку можно и частями)
можно и на органы
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Ответ ta-tosha
Не думаю, что будет так просто - все знают их ситуацию и будут выкручивать руки. Да и Дортмунд вряд ли активирует опцию выкупа, у них другие планы, так говорят. Посмотрим. Тут главная проблема - сроки, до конца окна будет еще больше месяца и покупатели спешить не будут
Ну у Холла была аренда с правом выкупа и если Ньюкасл занимает место не ниже 15, то право становится обязательством. Дортмунд в финал ЛЧ вышел, думаю у них будут средства для выкупа такого актива, я считаю он будет в дальнейшем стоить гораздо дороже. Прошлым летом тоже все знали о ситуации Челси, но успели продать до конца июня и Хаверца и Маунта за хорошие деньги.
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