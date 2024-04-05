«Барса» контактирует с «Наполи» насчет Хвичи. Вингера готовы отпустить только за 130+ млн евро – такое предложение маловероятно

Теги Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Наполи Аурелио Де Лаурентис Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия интересен «Барселоне».

Руководители «Барселоны» и «Наполи» контактировали в последние несколько недель относительно вингера, об этом сообщила As.

Президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис не собирается продавать футболиста и готов задуматься о возможном трансфере только в случае предложения в размере более 130 миллионов евро.

«Наполи» намерен создать команду вокруг Хвичи Кварацхелии в следующем сезоне. Как сообщается, предложение на такую сумму со стороны каталонцев маловероятно.

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил 10 голов и сделал 4 результативных передачи в 27 матчах Серии А.

41 комментарий
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Какие 130, он мёртвый
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Он за 2 матча с Барсой не показал вообще ничего! Какие 130 млн? 30 и то много будет
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Даже в сыром Наполи Хвича выделяется больше остальных. Топчик
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Ответ Владимир Владимирович
Даже в сыром Наполи Хвича выделяется больше остальных. Топчик
Даже, в Барсе и на фоне 16-летних потеряться может)
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Придется на год отключить воду на базе
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Че то Барса после приобретения Неймара ни одного нормального вингера не может найти, видимо и не найдет, за Хвичу и 60 много сейчас
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Ответ deco7
Он за 2 матча с Барсой не показал вообще ничего! Какие 130 млн? 30 и то много будет
Глянул цену его на transfermarkt - 80млн евро. Как раз на 50 ниже желания Наполи, и на 50 выше вашего - золотая середина, так сказать :)
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Ответ Илья Олегович
Статистика не мертвая, что прям по игре не очень? Не смотрю Наполи
10+5 в 38 играх!
Такую статус и Ферран Торрес набьет!
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Господи... Кому он нужен.
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В резервах по любому есть кадры получше грузина и переплачивать не надо.
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Мда, сразу повылезали хейтеры. Где вы были когда он очередями клал голы??? Сидели по норам.
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Ответ b_arfa
Че то Барса после приобретения Неймара ни одного нормального вингера не может найти, видимо и не найдет, за Хвичу и 60 много сейчас
можно Бернарду Силву свободным агентом)
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Барса скатилась или это Наполи хочет избавиться, но подороже?
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Ответ Антон Фалафель
Мда, сразу повылезали хейтеры. Где вы были когда он очередями клал голы??? Сидели по норам.
Поливали помоями других игроков.
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154 миллиарда 127 миллионов - стандартное поведение Лаурентиса. В итоге - промурижит его пару тройку лет, и отпустит около бесплатно
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Этот Хвича средний распиаренный игрок - совсем не подходит Барселоне:)
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Ответ Растиньяк
Придется на год отключить воду на базе
не хейтер Барсы,но это смешно)))
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Ответ a.sh.s.
Я не знаю куда смотрели скауты Барсы но они давно должны были обратить внимание на Мухаммед Кудус после ЧМ пока он стоил адекватных денег теперь Вест Хэм его меньше чем за 80млн не отдаст.
Можно подумать Кудус в ВестХэме феерит, даже 10 голов не забил за весь сезон, и всего 4 ассиста
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Ответ Grim Fandango
Грузин, татарин – вообще плевать, да?
Ну он в рубине играл а так просто шутка
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Ответ Unknown Forusha
50 эчпочмаков край
Грузин, татарин – вообще плевать, да?
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Ответ Unknown Forusha
50 эчпочмаков край
И то траншами.
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Ответ Ильназ Гимаев
70 нормально
Нормально - но нереально. Абсолютно у всех клубов, способных выложить 70, эта позиция сейчас закрыта лучшим качеством, или нет возможности тратить из за ФФП. А Барса - это курам на смех, они могут взять только в аренду
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Ответ Vlad Zhadejko
Смотрел матчи Наполи в плей-офф ЛЧ, и могу сказать, что он далеко не мёртвый (особенно показателен второй тайм первого матча), но, конечно, 130 миллионов за него — явный перебор
Хвичу в матчах против Барсы Кунде настолько сожрал (особенно во втором матче), что он даже сбегал направо от него🤓
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Ответ Golfimbyl
Какие 130, он мёртвый
Мертвый сказано явно ради плюсиков, потому кроме Хвичи то 4 десятка фланговых игроков бегает в Серии А, и он точно в топ 5 входит по статистике среди этих фланговых.
А вот то что 130млн это даже обсуждать смешно явно правда. 50-70 млн вполне адекватная цена для него
+2
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Ответ Golfimbyl
Какие 130, он мёртвый
Смотрел матчи Наполи в плей-офф ЛЧ, и могу сказать, что он далеко не мёртвый (особенно показателен второй тайм первого матча), но, конечно, 130 миллионов за него — явный перебор
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Ответ Golfimbyl
Какие 130, он мёртвый
Статистика не мертвая, что прям по игре не очень? Не смотрю Наполи
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Было сверх глупостью Барсы купить Хвичу за такие деньги
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В самой Барселоне лучше есть резервы, зачем им этот бегунок, что за бред ... ?!
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Хвича промадридский до мозга костей. Крайне сомнительная сделка.
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Я не знаю куда смотрели скауты Барсы но они давно должны были обратить внимание на Мухаммед Кудус после ЧМ пока он стоил адекватных денег теперь Вест Хэм его меньше чем за 80млн не отдаст.
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