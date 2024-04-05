«Барса» контактирует с «Наполи» насчет Хвичи. Вингера готовы отпустить только за 130+ млн евро – такое предложение маловероятно
Хвича Кварацхелия интересен «Барселоне».
Руководители «Барселоны» и «Наполи» контактировали в последние несколько недель относительно вингера, об этом сообщила As.
Президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис не собирается продавать футболиста и готов задуматься о возможном трансфере только в случае предложения в размере более 130 миллионов евро.
«Наполи» намерен создать команду вокруг Хвичи Кварацхелии в следующем сезоне. Как сообщается, предложение на такую сумму со стороны каталонцев маловероятно.
В нынешнем сезоне Кварацхелия забил 10 голов и сделал 4 результативных передачи в 27 матчах Серии А.
Такую статус и Ферран Торрес набьет!
А вот то что 130млн это даже обсуждать смешно явно правда. 50-70 млн вполне адекватная цена для него