«ПСЖ» готов заплатить 120 млн евро за Осимхена. Форварду «Наполи» дают 13 млн евро в год (Il Mattino)

Теги ПСЖ лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Наполи Аурелио Де Лаурентис Нассер Аль-Хелайфи Виктор Осимхен Футбол

Виктор Осимхен близок к переходу в «ПСЖ».

По информации Il Mattino, парижский клуб готов заплатить за форварда «Наполи» 120 млн евро.

Осимхену предложен 4-летний контракт с зарплатой около 13 млн евро в год, а также 100% имиджевых прав и доходы от спонсорских соглашений.

Отмечается, что между президентами клубов Аурелио Де Лаурентисом и Нассером Аль-Хелайфи сложились хорошие отношения, что позволит избежать проблем при согласовании сделки.

Осимхен, в свою очередь, считает переход в «ПСЖ» этим летом приоритетным для себя вариантом.

В нынешнем сезоне Осимхен отметился 12 голами и 3 ассистами в 19 матчах за «Наполи» в Серии А. Подробная статистика нападающего доступна здесь.

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23 комментария
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Осимхен, Рамуш, Коло муани, зачем
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О отлично!
Вот как раз и третью опцию на замену ЦН Асенсио купят после Барколя
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То есть за два летних трансферных окна уйдет почти 400 миллионов ТОЛЬКО на форвардов (Муани+Рамуш за 170млн обошлись). Браво ПСГ
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Куда Колу и Рамуша денут!?
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Ответ arajanarm
Осимхен, Рамуш, Коло муани, зачем
коло муани ожидаемо сдулся, не потянул уровень.
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Ответ Милдронат Бромантанов
Комментарий удален пользователем
Асенсио, потому что Валера заложил базу. Парняга тащит по-ростовски💪🏻 как может
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Осимен в ПСЖ, Хвича в Барсу, и Наполи уедет в подвал Серии А.
За последние 10 лет Наполи стабильнее всех(за исключением Юве) попадает в топ -3 Серии А.
Продажа этих игроков ласт 200+ млн в казну.
Пару-тройку сильных, нераспиаренных игроков на рынке можно купить.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Осимен в ПСЖ, Хвича в Барсу, и Наполи уедет в подвал Серии А.
до них в подвале была ? купят замену .
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Ответ !!!Bata!!!
Или про Мбаппе.
Мбаппе будут ооочень долго помнить, как минимум за его хет-трик в финале ЧМ. С другой стороны, Джеффри Хёрста вспоминают нечасто
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Ответ alexis2020
После ухода Мбаппе про ПСЖ забудут
Или про Мбаппе.
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Ответ che kaif
Так ты если вещаешь полную инфу вещай))сколько срубили на Неймаре. Вератти итд да оплата за Рамуша была разбита на несколько лет а пришел в аренду
Ну отчасти ты прав, 145 на Верратти и Неймаре заработали. И всё же кроме этих дорогих форвардов взяли Угарте и Эрнандеса за 105 млн
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Ответ Hello Berlin
То есть за два летних трансферных окна уйдет почти 400 миллионов ТОЛЬКО на форвардов (Муани+Рамуш за 170млн обошлись). Браво ПСГ
В старте все равно выйдет Асенсио:))
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У них Рамуш и Коло-Муани на банке сидят, может пора центр поля усилить и купить топа какого-нибудь?)
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Шанс проявить себя для Распадорр, надеюсь воспользуется им с полна.
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чё там по ффп с ПСЖ?
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После ухода Мбаппе про ПСЖ забудут
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Комментарий удален пользователем
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