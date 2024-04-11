«ПСЖ» готов заплатить 120 млн евро за Осимхена. Форварду «Наполи» дают 13 млн евро в год (Il Mattino)
Виктор Осимхен близок к переходу в «ПСЖ».
По информации Il Mattino, парижский клуб готов заплатить за форварда «Наполи» 120 млн евро.
Осимхену предложен 4-летний контракт с зарплатой около 13 млн евро в год, а также 100% имиджевых прав и доходы от спонсорских соглашений.
Отмечается, что между президентами клубов Аурелио Де Лаурентисом и Нассером Аль-Хелайфи сложились хорошие отношения, что позволит избежать проблем при согласовании сделки.
Осимхен, в свою очередь, считает переход в «ПСЖ» этим летом приоритетным для себя вариантом.
В нынешнем сезоне Осимхен отметился 12 голами и 3 ассистами в 19 матчах за «Наполи» в Серии А. Подробная статистика нападающего доступна здесь.
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