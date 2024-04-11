«ПСЖ» готов заплатить 120 млн евро за Осимхена. Форварду «Наполи» дают 13 млн евро в год (Il Mattino)

Виктор Осимхен близок к переходу в «ПСЖ».

По информации Il Mattino, парижский клуб готов заплатить за форварда « » 120 млн евро.

предложен 4-летний контракт с зарплатой около 13 млн евро в год, а также 100% имиджевых прав и доходы от спонсорских соглашений.

Отмечается, что между президентами клубов и сложились хорошие отношения, что позволит избежать проблем при согласовании сделки.

Осимхен, в свою очередь, считает переход в « » этим летом приоритетным для себя вариантом.

В нынешнем сезоне Осимхен отметился 12 голами и 3 ассистами в 19 матчах за «Наполи» в Серии А. Подробная статистика нападающего доступна здесь.