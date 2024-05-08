Замдиректора «Енисея» о смягчении наказания для Тихонова: «Справедливость восторжествовала в какой-то степени. Мы никого не оскорбляли, никакого подтекста»

Теги Андрей Тихонов премьер-лига Россия дисквалификации судьи Первая лига КАМАЗ КДК РФС Енисей Михаил Комков ТАСС ЭСК РФС Вера Опейкина Футбол

В «Енисее» назвали справедливым смягчение наказания для Андрея Тихонова.

Главный тренер «Енисея» был дисквалифицирован на пять матчей (2 из них – условно) за критику в адрес арбитра Веры Опейкиной.

Тихонов заявил после игры со «СКА Хабаровск» (0:3): «Почему назначают женщину? Отправьте ее в Махачкалу, пускай там тренируется. Здесь мужики рубятся». Тренер подал обращение в апелляционный комитет РФС.

В итоге Тихонову изменили срок дисквалификации на 1 матч и еще 4 условно. Штраф в 50 тысяч оставлен в силе.

Таким образом, специалист сможет руководить «Енисеем» в гостевом матче Мелбет Первой лиги против «КАМАЗа».

«Действительно, апелляционный комитет сократил дисквалификацию, мы с Андреем Валерьевичем Тихоновым присутствовали на заседании по ВКС, так как сейчас находимся в Набережных Челнах и готовимся к игре.

Комитет принял решение смягчить дисквалификацию до одного реального матча, который он уже пропустил, завтра, мы надеемся, он сможет присутствовать на скамейке и в раздевалке. В какой-то степени можно сказать, что справедливость восторжествовала, единственное, что оставили штраф. Я думаю, что это правильное решение.

Мы еще раз повторили, что никого не оскорбляли, не хотели оскорбить, было указано, что судья совершил ошибки, никакого подтекста не было. Может быть, где-то на эмоциях, но никого не хотели оскорблять. Андрей Валерьевич всегда старается высказываться корректно. Но, конечно, довольны тем, что смягчили дисквалификацию», – сообщил заместитель директора красноярцев по спортивной работе Михаил Комков.

«Зачем женщинам судить? Это унижение мужчин!» Наш футбол поддерживает Тихонова 🤯

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5 комментариев
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Отправте наконец мужчину в Махачкалу или на матч Родина Химки, зачем мужчине судить матчи Енисея,там ведуд себя как бабы плаксы,набьются в свой манежик и плачутся
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+2
Ну подтекст-то как раз был и по половому признаку.
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