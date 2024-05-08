Радимов – Опейкиной о бане Тихонова: «Вы зашли на территорию мужской игры. Тогда имейте мужество не прятать голову в песок и высказаться. Почему отмалчивается?»

Теги Владислав Радимов Андрей Тихонов премьер-лига Россия дисквалификации судьи Первая лига КДК РФС Енисей девушки и спорт Вера Опейкина Футбол

Владислав Радимов призвал Веру Опейкину высказаться о бане Андрея Тихонова.

После поражения от «СКА Хабаровска» (0:3) главный тренер «Енисея» выразил недовольство, что главным арбитром на матч была назначена женщина. После этого контрольно‑дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал Тихонова на пять матчей, два из которых – условно. После протеста тренера апелляционный комитет РФС оставил в силе срок отстранения, однако обозначил, что реальная дисквалификация специалиста составит один матч, а не три.

«Андрею Тихонову сократили дисквалификацию до 1 матча и еще 4 условно, а значит он сможет руководить командой. Хорошо хоть так, разум восторжествовал, но это не отменяет того, что изначально решение о дисквалификации было несправедливым.

Но я не понимаю, а с чего вдруг вы оставили эти 4 матча условно, за что, КДК? Решение с самого начала было возмутительным, его просто нужно отменять и не смешить всю футбольную общественность.

Ну и у меня вопросы к Вере Опейкиной, а она то почему отмалчивается? Почему непосредственный участник событий не высказывается?

Вера, вы зашли на территорию мужской игры, хотите судить и работать в мужском футболе, замечательно, ваше право, но тогда будьте добры иметь мужество в ситуации, которая касается непосредственно вас, не прятать голову в песок и выйти и публично высказаться», – написал экс-игрок «Зенита» и сборной России в своем телеграм‑канале.

Спорный момент, вызвавший скандал, смотрите здесь.


Тихонову сократили бан за слова о судье Опейкиной – 1 матч и 4 условно вместо 3+2

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32 комментария
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Щас бы судьям отвечать всяким клоунам в интернетах
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Ой придурки, сколько можно то
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кто тут баба и кто мужик???
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Что она должна ответить?) не она же бан выписывала)
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А что она должна сказать собственно, г-н Буланов?
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А что от нее хочет Радимов? Чтобы она вышла и сказала: ой я дура, куда полезла-то, это ж мужская игра, пойду-ка я лучше борщи варить!

Радимов какой-то недалекий
+5
0
+5
Ответ Михаил Синица
действительно, полная глупость, когда женщина судит мужской футбол. Она просто физически не может успевать за мужской игрой. Есть же женский футбол, детский, пусть там работает
Они сдают те же нормативы, что и мужчины
+7
-2
+5
А что мужчины судья как-то комментируют те игры на которых работали? Даже после резонансных решений мужчины судьи молчат. Если что и расскажут то только на пенсии.
+3
0
+3
Он неумный, верно? Это когда у нас действующие арбитры рот открывали в последний раз? Причём тут конкретно Опейкина? Или он думает что она молчит просто потому что женщина?
+2
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+2
Типа Кукуян с Карасевым вот постоянно всем отвечают, да?
+2
0
+2
Действительно, к каждому арбитру-мужику есть вопросы каждую неделю, но никто из них не собирается вообще высказаться, откуда ты взялся, Радимов?
+1
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Ответ La Crosse Bobcats
ну в идеальном мире эти "клоуны в интернетах" - это вроде как клиенты, для которых вся эта развлекательная индустрия типа и существует) так что в теории да, мнение госпожи Опейкиной было бы небезынтересно. она же для нас и работает по большому счету.
ну давай человек будет сидеть месяц
и отвечать каждому
на его высказывание

че за бред написал?
+1
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+1
Ответ Михаил Синица
действительно, полная глупость, когда женщина судит мужской футбол. Она просто физически не может успевать за мужской игрой. Есть же женский футбол, детский, пусть там работает
Но ващет они сдали нормативы по бегу на равные с мужиками. Бегать в режиме судьи вполне может и женщина
+1
0
+1
Ответ Михаил Синица
действительно, полная глупость, когда женщина судит мужской футбол. Она просто физически не может успевать за мужской игрой. Есть же женский футбол, детский, пусть там работает
Но вы тоже не можете успеть за мужской игрой, если выйдете судить. Ой.
+3
-2
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Каким боком мужчинки относятся к мужикам? Отростками между ног?
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Какие же вы все дремучие...
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Предлагаю подключить к этой дискуссии Джоуи Бартона. Он бы в два предложения все разложил😁
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баня Андрея Тихонова, где она сейчас
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Потому что не базарная баба.
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Дали заднюю короче
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Ответ La Crosse Bobcats
ну в идеальном мире эти "клоуны в интернетах" - это вроде как клиенты, для которых вся эта развлекательная индустрия типа и существует) так что в теории да, мнение госпожи Опейкиной было бы небезынтересно. она же для нас и работает по большому счету.
Радимов Опейкиной точно не клиент, а чистый клоун в интернетах. Впрочем, как и для всех.
А Тихонову ей нечего говорить, он всё от КДК услышал.
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Ответ Гиперактивный осьминог
Щас бы судьям отвечать всяким клоунам в интернетах
а она что реально плохо отсудила матч, справедливы претензии к ней? или эти старперы просто в ложку пердят?
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Похоже Владик не просыхает на майских.
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Ответ Гиперактивный осьминог
Щас бы судьям отвечать всяким клоунам в интернетах
Тихонов по-вашему клоун в интернете?
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