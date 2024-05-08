Радимов – Опейкиной о бане Тихонова: «Вы зашли на территорию мужской игры. Тогда имейте мужество не прятать голову в песок и высказаться. Почему отмалчивается?»

Владислав Радимов призвал Веру Опейкину высказаться о бане Андрея Тихонова.

После поражения от «СКА Хабаровска» (0:3) главный тренер «Енисея» выразил недовольство, что главным арбитром на матч была назначена женщина. После этого контрольно‑дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал Тихонова на пять матчей, два из которых – условно. После протеста тренера апелляционный комитет РФС оставил в силе срок отстранения, однако обозначил, что реальная дисквалификация специалиста составит один матч, а не три.

«Андрею Тихонову сократили дисквалификацию до 1 матча и еще 4 условно, а значит он сможет руководить командой. Хорошо хоть так, разум восторжествовал, но это не отменяет того, что изначально решение о дисквалификации было несправедливым.

Но я не понимаю, а с чего вдруг вы оставили эти 4 матча условно, за что, КДК? Решение с самого начала было возмутительным, его просто нужно отменять и не смешить всю футбольную общественность.

Ну и у меня вопросы к , а она то почему отмалчивается? Почему непосредственный участник событий не высказывается?

Вера, вы зашли на территорию мужской игры, хотите судить и работать в мужском футболе, замечательно, ваше право, но тогда будьте добры иметь мужество в ситуации, которая касается непосредственно вас, не прятать голову в песок и выйти и публично высказаться», – написал экс-игрок «Зенита» и сборной России в своем телеграм‑канале.

Спорный момент, вызвавший скандал, смотрите здесь.



Тихонову сократили бан за слова о судье Опейкиной – 1 матч и 4 условно вместо 3+2