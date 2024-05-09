Журова о скандале с Опейкиной: «Тихонов по жизни так относится к женщинам, думает, ее место на кухне. Ситуация попала на тех, кто думает стереотипами и забывает их только 8 марта»

Теги Андрей Тихонов премьер-лига Россия судьи Первая лига Светлана Журова Енисей Вера Опейкина Футбол

Светлана Журова высказалась о скандале вокруг судьи Веры Опейкиной.

После поражения от «СКА Хабаровска» (0:3) главный тренер «Енисея» выразил недовольство, что главным арбитром на матч была назначена женщина. После этого контрольно‑дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал Тихонова на пять матчей, два из которых – условно. После протеста тренера апелляционный комитет РФС оставил в силе срок отстранения, однако обозначил, что реальная дисквалификация специалиста составит один матч, а не три.

«Это не сексизм, а стереотипы в нашей стране. Никто же не запрещает девочкам заниматься конькобежным спортом или легкой атлетикой? Потому что считают, что этот спорт как для женщин, так и для мужчин. Просто с самого начала мужчины у нас считают футбол и хоккей не женским делом. Хотя на Западе эти виды спорта начали развиваться в позапрошлом веке как у женщин, так и у мужчин. И у них не было этого разделения.

В России изначально посчитали, что футбол – не женское дело, и этот стереотип закрепился. К сожалению, в нашей стране это так. Мы пытаемся развеять эти мифы, но это дается тяжело. Есть мужчины, которые так мыслят. Сама играю в хоккей, и есть мужчины, которые поддерживают и говорят, что это здорово. А есть и другие: «Никогда и не при каких обстоятельствах мы с бабами играть не будем!»

История с Опейкиной не столько про сексизм, сколько про самого человека. Есть такой Тихонов, и он по жизни относится к женщинам так же. Думает, ее место на кухне. Сама ситуация попала на тех, кто думает стереотипами и забывает их только 8 марта», – сказала депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

Радимов – Опейкиной о бане Тихонова: «Вы зашли на территорию мужской игры. Тогда имейте мужество не прятать голову в песок и высказаться. Почему отмалчивается?»

«Разве раньше женщины судили? Есть традиции, и их не надо нарушать. Традиции женщины в футболе нет». Тарасова о скандале вокруг Опейкиной

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19 комментариев
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Смысл слов Тихонова в том, что она не успевала за скоростями мужского футбола, но по обзору на ютубе прям так и не сказать. Просто надо посмотреть если она сдает такие же нормативы как и все судьи ФНЛ/РПЛ, то к ней вопросов не должно быть. А вот если нормативы не того уровня, то тут Тихонов прав, не надо ей тогда судить матчи ФНЛ/РПЛ
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Ответ freeman123
Смысл слов Тихонова в том, что она не успевала за скоростями мужского футбола, но по обзору на ютубе прям так и не сказать. Просто надо посмотреть если она сдает такие же нормативы как и все судьи ФНЛ/РПЛ, то к ней вопросов не должно быть. А вот если нормативы не того уровня, то тут Тихонов прав, не надо ей тогда судить матчи ФНЛ/РПЛ
Ну как раз по словам Каманцева, она сдавала точно такие же нормативы, как и судьи-мужчины, прошла отбор на равных с ними.
А вообще, забавно, женщина-арбитр получает кучу претензий за свою работу с требованиями чуть ли ни публично отчитаться и покаяться за матч ФНЛ, но многочисленные Галимовы, Казарцевы и прочие Безбородовы тур за туром допускают результативные ляпы в матчах высшей лиги, и всем плевать, типа это норма🤷ну да, их косяки на гендер уже не спишешь
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Так и депутаты у нас вспоминаю о народе даже не раз в год, а только перед выборами! На обещают , наобещают, а как избрали- амнезия!
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Какая кухня? Вы ж давно готовить разучились
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Ответ T622222
Бабы нам жизни не дают дома, теперь и на работах и я за свою карьеру вот так дельной и умной не видел - лозунги или спать с генеральным, а больше толку нет. Так средние позиции маркетинг или финансы ок, но если топовые это жесть и власть и деньги их портит сразу развод и живут одни и всех ненавидят сублимируя в ЦУМах и салонах SPA
В моей компании работодателе есть топ-менеджеры женщины, очень умные специалисты, но есть и такие, что смотришь на них и думаешь «как вообще можно такие вещи говорить/делать»
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Ответ Reggi
Ну как раз по словам Каманцева, она сдавала точно такие же нормативы, как и судьи-мужчины, прошла отбор на равных с ними. А вообще, забавно, женщина-арбитр получает кучу претензий за свою работу с требованиями чуть ли ни публично отчитаться и покаяться за матч ФНЛ, но многочисленные Галимовы, Казарцевы и прочие Безбородовы тур за туром допускают результативные ляпы в матчах высшей лиги, и всем плевать, типа это норма🤷ну да, их косяки на гендер уже не спишешь
Ты хочешь сказать, что нормативы для судей мужчин и женщин одинаковы ? Но это даже по физиологическим и физическим критериям не может быть.
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Мне одному кажется что у нас в стране переизбыток депутатов от спорта!???
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Почему государство вспоминает о ветеранах только 9 мая, а во все остальные дни будто их нет?
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Ну Журовой после завершения карьеры место точно на кухне. Хотя она и там скорее всего хрени натворит
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Тихонов свою бабушку выгнал жить на вокзал, о чем тут можно говорить 🤔
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Не уверен, что Опейкина хорошо справится на кухне. Пусть лучше судит.
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Ответ Петроград
8 марта как раз торжество стереотипов.
8 марта день приношения даров госпоже
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Ответ freeman123
Смысл слов Тихонова в том, что она не успевала за скоростями мужского футбола, но по обзору на ютубе прям так и не сказать. Просто надо посмотреть если она сдает такие же нормативы как и все судьи ФНЛ/РПЛ, то к ней вопросов не должно быть. А вот если нормативы не того уровня, то тут Тихонов прав, не надо ей тогда судить матчи ФНЛ/РПЛ
Она мало того, что сдала все нормативы, так и ее оценки за ту игру, где бомбануло Тихонова - не хуже средних по лиге. Комиссия же рассматривала ту игру и особых претензий у нее не было. Проще говоря, нормально она отсудила.
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Ответ Алексей Ненахов
Почему государство вспоминает о ветеранах только 9 мая, а во все остальные дни будто их нет?
Ерунды не говори. С советских времён к ветеранам ВОВ относились с гораздо большим пиитетом, чем к другим категориям граждан (причём - на практике, а не на словах).
9 мая - день, когда об этом следует именно - сказать.
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Ответ Никому_никабельный
Что ж ты всё на Запад киваешь? Чего он тебе хорошего сделал? Там же враги одни!
Запад двигает фемповестку
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Ответ angry horse
Тихонов свою бабушку выгнал жить на вокзал, о чем тут можно говорить 🤔
Тихонов просто взял с нее пример. Так как любая баба это эталон эгоизма и мыслей исключительно о своем мягком месте
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