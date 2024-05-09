Журова о скандале с Опейкиной: «Тихонов по жизни так относится к женщинам, думает, ее место на кухне. Ситуация попала на тех, кто думает стереотипами и забывает их только 8 марта»

Светлана Журова высказалась о скандале вокруг судьи Веры Опейкиной.

После поражения от «СКА Хабаровска» (0:3) главный тренер « » выразил недовольство, что главным арбитром на матч была назначена женщина. После этого контрольно‑дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал на пять матчей, два из которых – условно. После протеста тренера апелляционный комитет РФС оставил в силе срок отстранения, однако обозначил, что реальная дисквалификация специалиста составит один матч, а не три.

«Это не сексизм, а стереотипы в нашей стране. Никто же не запрещает девочкам заниматься конькобежным спортом или легкой атлетикой? Потому что считают, что этот спорт как для женщин, так и для мужчин. Просто с самого начала мужчины у нас считают футбол и хоккей не женским делом. Хотя на Западе эти виды спорта начали развиваться в позапрошлом веке как у женщин, так и у мужчин. И у них не было этого разделения.

В России изначально посчитали, что футбол – не женское дело, и этот стереотип закрепился. К сожалению, в нашей стране это так. Мы пытаемся развеять эти мифы, но это дается тяжело. Есть мужчины, которые так мыслят. Сама играю в хоккей, и есть мужчины, которые поддерживают и говорят, что это здорово. А есть и другие: «Никогда и не при каких обстоятельствах мы с бабами играть не будем!»

История с Опейкиной не столько про сексизм, сколько про самого человека. Есть такой Тихонов, и он по жизни относится к женщинам так же. Думает, ее место на кухне. Сама ситуация попала на тех, кто думает стереотипами и забывает их только 8 марта», – сказала депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

Радимов – Опейкиной о бане Тихонова: «Вы зашли на территорию мужской игры. Тогда имейте мужество не прятать голову в песок и высказаться. Почему отмалчивается?»

«Разве раньше женщины судили? Есть традиции, и их не надо нарушать. Традиции женщины в футболе нет». Тарасова о скандале вокруг Опейкиной