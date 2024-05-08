«Разве раньше женщины судили? Есть традиции, и их не надо нарушать. Традиции женщины в футболе нет». Тарасова о скандале вокруг Опейкиной
Татьяна Тарасова считает нарушением традиций работу женщин-арбитров в мужском футболе.
Так заслуженный тренер СССР по фигурному катанию отреагировала на скандал вокруг Веры Опейкиной.
Ранее главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов раскритиковал работу Опейкиной после поражения от «СКА-Хабаровск», за что получил пятиматчевую дисквалификацию. Позже апелляционный комитет РФС смягчил наказание для тренера, теперь оно составляет один матч реальной дисквалификации и четыре условной.
«Разве раньше женщины судили футбол? Про любовь и ненависть я знаю, а про сексизм — нет. Есть традиции, и их не надо нарушать. Такого, чтобы женщина судила матчи мужских команд, тоже никогда не было. А эта судья когда-нибудь играла в футбольной команде? Традиционно же это не так.
Считаю, в мире возможно все, но я бы поддерживала традицию. Традиции женщины в футболе нет», – сказала Тарасова.
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