«Разве раньше женщины судили? Есть традиции, и их не надо нарушать. Традиции женщины в футболе нет». Тарасова о скандале вокруг Опейкиной

Теги Андрей Тихонов Татьяна Тарасова женский футбол судьи Первая лига СКА Хабаровск Енисей Вера Опейкина Футбол

Татьяна Тарасова считает нарушением традиций работу женщин-арбитров в мужском футболе.

Так заслуженный тренер СССР по фигурному катанию отреагировала на скандал вокруг Веры Опейкиной.

Ранее главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов раскритиковал работу Опейкиной после поражения от «СКА-Хабаровск», за что получил пятиматчевую дисквалификацию. Позже апелляционный комитет РФС смягчил наказание для тренера, теперь оно составляет один матч реальной дисквалификации и четыре условной.

«Разве раньше женщины судили футбол? Про любовь и ненависть я знаю, а про сексизм — нет. Есть традиции, и их не надо нарушать. Такого, чтобы женщина судила матчи мужских команд, тоже никогда не было. А эта судья когда-нибудь играла в футбольной команде? Традиционно же это не так.

Считаю, в мире возможно все, но я бы поддерживала традицию. Традиции женщины в футболе нет», – сказала Тарасова.

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13 комментариев
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Раньше женщины тренировали? Нет. Соответственно, Тарасова должна была всю жизнь у плиты стоять и борщи варить, в лучших традициях Домостроя. И куда она поперлась в тренеры, нарушая все традиции?
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"А эта судья когда-нибудь играла в футбольной команде?".
Мостовой : "Дай я тебя расцалую, Татьяна!"
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Раньше женщин вообще к работе не допускали серьезной. Рожать и в поле работать, или у станка. И афроамериканцы хлопок собирали. Норм традиции, госпожа Тарасова?)
некорректное сравнения , тут больше говорится что женщины не могут судить мужской футбол и я согласен, в каждой стране есть свой чемпионат по футболу среди женщин пусть судят там !
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Раньше женщин вообще к работе не допускали серьезной. Рожать и в поле работать, или у станка. И афроамериканцы хлопок собирали. Норм традиции, госпожа Тарасова?)
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сейчас будет жарко 🥵
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Точно. На кухню.
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Дело в том,что у нее давно не было практики и можно было ей дать матч попроще для этой самой практики,да и на ВАР она плохо себя проявила.Вопросов много по этому назначению.
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"А эта судья когда-нибудь играла в футбольной команде?"
Тарасова, случайно,с Мостовым не родственники?
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Когда-то и самого футбола не было, а теперь вот там, у них, женщины потихоньку начинают судить. Тут главное не торопиться, а разговор о традициях и скрепах оставить для поправок в конституцию.
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А мужики-арбитры судят женский футбол?интересно
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Браво!!! Есть женские команды, вот пусть там и судит.
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Какое же позорище
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Ответ Подкат Мальдини
некорректное сравнения , тут больше говорится что женщины не могут судить мужской футбол и я согласен, в каждой стране есть свой чемпионат по футболу среди женщин пусть судят там !
Если честно, я сам с этим согласен,пусть судят в женском. Но уж тогда, пусть спрашивают с того умника, который её на матч и назначил)
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