Дмитрий Радченко: «Не согласен, что «Зенит» – позор российского футбола. Доля зависти есть, конечно. Фанаты «Факела» должны публично объяснить, почему они кричали это»

Дмитрий Радченко оценил кричалку болельщиков «Факела» о «Зените».

Напомним, во время матча против «Зенита» (1:1) фанаты воронежцев скандировали: «Зенит» – позор российского футбола». За кричалку клуб из Воронежа оштрафовали на 30 тысяч рублей

– Сложно сказать, почему они это кричали, это нужно у них спросить. Конечно, слышать это от фанатов неприятно и, конечно, хотелось бы услышать от них какое-то объяснение. Почему они так кричали? Прежде всего должно быть уважение.

Хотя, если вспомнить других фанатов, то там бывают и непристойные кричалки в адрес футболистов. Так что мне кажется, это нормальный момент, но я не соглашусь с тем, что «Зенит» – позор российского футбола.

Когда я играл в и « » выигрывала четыре чемпионата подряд, никто не кричал. Наоборот, все крупные клубы пытались сделать все, чтобы эту гегемонию устранить. Мне кажется, что доля зависти, конечно, есть.

– Руководство клуба выступило с критикой фанатов. Есть ли смысл применять какие-то репрессивные меры?

– Вряд ли это поможет. Думаю, делать этого не стоит, хотя критика, конечно, обоснована. Мне кажется, они должны публично объяснить, почему они кричали эту кричалку.

Многие, мне кажется, в недоумении, и я в том числе. Когда от лидеров фан-движения « » будут объяснения, можно будет порассуждать на эту тему, – сказал экс-нападающий «Зенита» и «Расинга» .