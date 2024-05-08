Дмитрий Радченко: «Не согласен, что «Зенит» – позор российского футбола. Доля зависти есть, конечно. Фанаты «Факела» должны публично объяснить, почему они кричали это»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Факел Дмитрий Радченко Футбол

Дмитрий Радченко оценил кричалку болельщиков «Факела» о «Зените».

Напомним, во время матча против «Зенита» (1:1) фанаты воронежцев скандировали: «Зенит» – позор российского футбола». За кричалку клуб из Воронежа оштрафовали на 30 тысяч рублей

– Сложно сказать, почему они это кричали, это нужно у них спросить. Конечно, слышать это от фанатов неприятно и, конечно, хотелось бы услышать от них какое-то объяснение. Почему они так кричали? Прежде всего должно быть уважение.

Хотя, если вспомнить других фанатов, то там бывают и непристойные кричалки в адрес футболистов. Так что мне кажется, это нормальный момент, но я не соглашусь с тем, что «Зенит» – позор российского футбола.

Когда я играл в Испании и «Барселона» выигрывала четыре чемпионата подряд, никто не кричал. Наоборот, все крупные клубы пытались сделать все, чтобы эту гегемонию устранить. Мне кажется, что доля зависти, конечно, есть.

– Руководство клуба выступило с критикой фанатов. Есть ли смысл применять какие-то репрессивные меры?

– Вряд ли это поможет. Думаю, делать этого не стоит, хотя критика, конечно, обоснована. Мне кажется, они должны публично объяснить, почему они кричали эту кричалку.

Многие, мне кажется, в недоумении, и я в том числе. Когда от лидеров фан-движения «Факела» будут объяснения, можно будет порассуждать на эту тему, – сказал экс-нападающий «Зенита» и «Расинга» Радченко.

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26 комментариев
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Уже полный абсурд.
Ничего непристойного, никаких матов, никакой брани.
Просто 4 слова, мнение фанатов.
Но как же кисо обиделось
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+10
Не до хрена ли фанаты должны? Фан айди оформить должны, на стадион придти должны, теперь ещё и объяснять что-то должны. Что думают - то и заряжают, а уж вы думайте чей вы там позор.
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Радченко, не говори ерунды. Какие могут быть объяснения от тех кто сам себя показал во всей красе?
+6
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+3
Ответ Шамиль Аблязов
Не до хрена ли фанаты должны? Фан айди оформить должны, на стадион придти должны, теперь ещё и объяснять что-то должны. Что думают - то и заряжают, а уж вы думайте чей вы там позор.
слово ДУМАЮТ здесь лишнее
+3
0
+3
Ну это своеобразный ответ Медведеву который утверждал что за Зенит болеет вся Россия
+7
-5
+2
А почему вы пишите экс нападающий Зенита и Расинга, а не указываете что это легенда Спартака, вы же пишите что легенда Спартака Кавазашвили, который всю жизнь за Торпедо играл? Радченко за Зенит сыграл 60 игр а за Спартак 67 и титулы брал в Спартаке, так чья он Легенда?))))
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Ещё время тратить на выслушивание их извинений. Пусть сколько угодно и что хотят кричат, в следующем сезоне даже больше шансов это воплотить - в ФНЛ график понапряжённее 😎
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Люди! Покайтесь публично!
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Ответ Онопко2
Фанатов Факела на матче не было, ЮТ3 пустует, были простые болельщики, Кузьмичи, к которым имею честь относиться. Минуты с 60-ой игроки Зенита, бразильская диаспора и примкнувший к ним Кержаков всячески тянули время, сплошные симуляции, провокации, поведение недостойное чемпиона страны. В Воронеже популярна кричалка: Судья позор российского футбола. Какой-то болельщик крикнул: Зенит п........., через 10 сек, это скандировали весь стадион. А Вы в Питере оправдывайте завистью, проплаченными акциями и т.д., вместо того, чтобы понять, как такое могло произойти
Чудо, что ты там мог видеть с трибун с беговыми дорожками в километре от поля ? Какие нафиг симуляции, провокации? Как хамски влетел Аппаев в Кержакова когда тот мяч вводил? Миша в отличие от вашего короля затяжек Беленова, который, кстати, в этом же матче до гола Зенита по 30 секунд мяч вводил, не стал падать, изображать муки или лезть в драку, что могло привести к драке и очень долгой паузе в игре. А наоборот, погасил зарождающийся конфликт.
Вот реально, скачай и пересмотри игру.
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Ответ Сергей Лютый
Да я приколом!))) Они же приплетают нам Кавазашвили как легенду Спартака, хотя он всю жизнь за Торпедо играл. А этого указывают как ветеран Зенита но ни слова про Спартак за который он больше чем за Зенит играл и все что выиграл в своей убогой карьере он выиграл в Спартаке!
Он вас в полуфинал КЕЧ вывел, которым вы так гордитесь. И после этого его карьеру называть убогой, то такое....
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Уважение таким фанатам
такими темпами до ваших псевдо фанов быстро докатятся(
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А такую неадекватную реакцию питерцев можно объяснить только тем, что руководство клуба потратило много времени, чтобы убедить общественность, что Зенит любит вся страна, приводя в доказательство какие-то результаты опросов, какие-то непонятные рейтинги. Но убедили только самих себя. И тут нашелся тот, причем 13 тыс сразу, кто крикнул:" Король то голый".
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Так сказал, что можно подумать, что играл в Барсе. Орут всегда и про всех. Какое объяснение?
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Откуда он выполз?
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История с фанатами Факела напомнила одну из историй, характерных для периода "лихих 90-х":
глухая депрессивная деревня, работы нет, зарплату никто не платит, не уехавшие мужики не просыхают от местного самогона. Появляется предприимчивый фермер, предлагает работу, стабильную зарплату, перспективу. Слово держит, но и требует работать. В итоге, местные все его хозяйство и подожгли. Так что, те мужики и фанаты Факела очень близки ментально.
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Как много среди кoмментаторов этого сайта появилось "любителей футбола", которые странным образом не болеют ни за один клуб, а только читают "лабораторию спортса"... Болельщики, ага ;)

P.S. Все время забываю, как по-русски одним словом называют "стебли и листву картофеля и другиx корнеплодов".
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С каких пор за правду надо объясняться?
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А зачем "Барсу" сюда приплел? Что "Реал", "Барса" берут кредиты, участвуют в еврокубках, за телетрансляции и прочая. Т.е. живут зарабатывая, живя в долгах, как в шелках. Много заработал Зенит без Газпрома?
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Фанаты Факела никому ничего не должны
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не понимаю возмущения по поводу этой кричалки, фанаты и не такие вещи кричали раньше, так что, примите как должное...)
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Еще один дурачка включил))
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