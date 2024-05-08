Дмитрий Радченко: «Не согласен, что «Зенит» – позор российского футбола. Доля зависти есть, конечно. Фанаты «Факела» должны публично объяснить, почему они кричали это»
Дмитрий Радченко оценил кричалку болельщиков «Факела» о «Зените».
Напомним, во время матча против «Зенита» (1:1) фанаты воронежцев скандировали: «Зенит» – позор российского футбола». За кричалку клуб из Воронежа оштрафовали на 30 тысяч рублей
– Сложно сказать, почему они это кричали, это нужно у них спросить. Конечно, слышать это от фанатов неприятно и, конечно, хотелось бы услышать от них какое-то объяснение. Почему они так кричали? Прежде всего должно быть уважение.
Хотя, если вспомнить других фанатов, то там бывают и непристойные кричалки в адрес футболистов. Так что мне кажется, это нормальный момент, но я не соглашусь с тем, что «Зенит» – позор российского футбола.
Когда я играл в Испании и «Барселона» выигрывала четыре чемпионата подряд, никто не кричал. Наоборот, все крупные клубы пытались сделать все, чтобы эту гегемонию устранить. Мне кажется, что доля зависти, конечно, есть.
– Руководство клуба выступило с критикой фанатов. Есть ли смысл применять какие-то репрессивные меры?
– Вряд ли это поможет. Думаю, делать этого не стоит, хотя критика, конечно, обоснована. Мне кажется, они должны публично объяснить, почему они кричали эту кричалку.
Многие, мне кажется, в недоумении, и я в том числе. Когда от лидеров фан-движения «Факела» будут объяснения, можно будет порассуждать на эту тему, – сказал экс-нападающий «Зенита» и «Расинга» Радченко.
Ничего непристойного, никаких матов, никакой брани.
Просто 4 слова, мнение фанатов.
Но как же кисо обиделось
Вот реально, скачай и пересмотри игру.
глухая депрессивная деревня, работы нет, зарплату никто не платит, не уехавшие мужики не просыхают от местного самогона. Появляется предприимчивый фермер, предлагает работу, стабильную зарплату, перспективу. Слово держит, но и требует работать. В итоге, местные все его хозяйство и подожгли. Так что, те мужики и фанаты Факела очень близки ментально.
P.S. Все время забываю, как по-русски одним словом называют "стебли и листву картофеля и другиx корнеплодов".