Семак о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Наши фанаты поддерживают нас. Если бы они болели за «Факел», который в Петербурге тянет время, то по-другому бы реагировали»

Сергей Семак оценил кричалку болельщиков «Факела» о «Зените».

«Зенит» сыграл вничью с «Факелом» (1:1) в матче 27-го тура Мир РПЛ.

Болельщики воронежской команды в ходе игры скандировали: «Зенит» – позор российского футбола».

– Болельщики кричали: «Зенит» – позор российского футбола. Что вы думаете об этом?

– Они переживают и поддерживают свою команду. Наши болельщики поддерживают нашу команду.

Думаю, если бы они болели за « », который приезжает в Петербург и с первой минуты, даже секунды тянет время, они по-другому бы реагировали.

Это футбол. Ничего в этом страшного нет, – сказал главный тренер « » .