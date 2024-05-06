Семак о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Наши фанаты поддерживают нас. Если бы они болели за «Факел», который в Петербурге тянет время, то по-другому бы реагировали»
Сергей Семак оценил кричалку болельщиков «Факела» о «Зените».
«Зенит» сыграл вничью с «Факелом» (1:1) в матче 27-го тура Мир РПЛ.
Болельщики воронежской команды в ходе игры скандировали: «Зенит» – позор российского футбола».
– Болельщики кричали: «Зенит» – позор российского футбола. Что вы думаете об этом?
– Они переживают и поддерживают свою команду. Наши болельщики поддерживают нашу команду.
Думаю, если бы они болели за «Факел», который приезжает в Петербург и с первой минуты, даже секунды тянет время, они по-другому бы реагировали.
Это футбол. Ничего в этом страшного нет, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.