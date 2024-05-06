Семак о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Наши фанаты поддерживают нас. Если бы они болели за «Факел», который в Петербурге тянет время, то по-другому бы реагировали»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия болельщики Факел Футбол

Сергей Семак оценил кричалку болельщиков «Факела» о «Зените».

«Зенит» сыграл вничью с «Факелом» (1:1) в матче 27-го тура Мир РПЛ.

Болельщики воронежской команды в ходе игры скандировали: «Зенит» – позор российского футбола».

– Болельщики кричали: «Зенит» – позор российского футбола. Что вы думаете об этом?

– Они переживают и поддерживают свою команду. Наши болельщики поддерживают нашу команду.

Думаю, если бы они болели за «Факел», который приезжает в Петербург и с первой минуты, даже секунды тянет время, они по-другому бы реагировали.

Это футбол. Ничего в этом страшного нет, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

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50 комментариев
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как так? ведь по мнению питерских их только в москве нелюбят?
+64
-14
+50
Игру давай,а болельщики сами разберутся что кричать
+33
-7
+26
Ответ Дмитрий9779
Комментарий скрыт
Да у тебя все костоломы, когда Зенит не выигрывает и даже когда выигрывает! Проснись! Семак с 1 очком в 3 играх с лучшим составом в Лиге, хватит винить всех вокруг!
+31
-6
+25
Против Зенита болеет почти вся футбольная Россия(ну кроме жителей Питера естественно)
+51
-28
+23
Ну они же не кричали, что это позор бразильского футбола, значит к нам не относится,- сказал Семак
+18
-4
+14
Ну справедливости ради, Зенит во втором тайме сегодня тоже тянул время, пытаясь удержать 1:0... 😁
+12
-1
+11
Серёжа быстро забыл, как он лично сам в двух играх со всемогущим Брюгге с первой минуты, даже секунды тянул время, хехемон песочницы...
+12
-2
+10
Играть надо с первого тайма как в прошлых сезонах тогда и кричалок а конце игры бы не было)))А если ты в каждой игре выпускает с 70 минуты по пять защитников то какие вопросы к зрителям
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+4
Вся Россия видит эту позорную коллобрацию зенита и сочи, естественно нормальным болельщикам противны эти команды
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Затыкать надо игрой, а в футбол Зенит при семаке не играет
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Скорее, бразильского)
+7
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+3
Кричалка про позор зинита правильная.
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Ответ Антиплащ
Так Воронеж это большое село, там в основном колхозники одни живут да гопота. У них и говор какой то странный - от них другого ожидать и не стоило.
Анекдот. "Говор странный" - говорит чухонец в адрес жителей русской равнины.
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Эх, Серёжа, надо было в Уфе оставаться, сейчас бы уже в Лиге чемпионов играли
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Ответ papadok
Вот приехал Факел в Питер, запер Зенит в штрафной и утюжит весь матч. Может и доживем. А у Зенита во главе будет все тот же Сергей Семак, а на трибуне Гертруда в шарфике.
Проснись, ты заполнил штаны субстанцией. Вот когда приедет Зенит с бюджетом 16 млрд в Воронеж к Факелу с бюджетом 700 млн и, наконец, победит (оба раза не смог это сделать), тогда можешь очень гордиться своей командой, а пока лучше бы молчал.
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Ответ Антиплащ
Так Воронеж это большое село, там в основном колхозники одни живут да гопота. У них и говор какой то странный - от них другого ожидать и не стоило.
Вообще то это город миллионник. И не надо опускаться до оскорблений.
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+1
Ответ Russ Ivan
Серёжа быстро забыл, как он лично сам в двух играх со всемогущим Брюгге с первой минуты, даже секунды тянул время, хехемон песочницы...
Такое и в рпл было не один раз, но этим же можно оправдать невразумительную игру
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Ответ terie
А я какая-то не та Россия?
с вас что взять? как говорится в пословице, вам всё божья роса
+5
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А что-то не так? Аналогично мыслю.
+2
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Ахахаха
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+1
Ну в общем то они правы, когда рпл еще не отстраняли, зенит при Семаке только позорился. Имея при этом не малый бюджет по европейским меркам.
+3
-2
+1
На что намекает "официальный сайт "Зенита"? 🤔
+2
-1
+1
Вот приехал Факел в Питер, запер Зенит в штрафной и утюжит весь матч. Может и доживем. А у Зенита во главе будет все тот же Сергей Семак, а на трибуне Гертруда в шарфике.
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Если бы Факел попал в еврокубки и сыграл дома по схеме 7-2-1, они бы по другому реагировали
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Против Зенита болеет почти вся футбольная Россия(ну кроме жителей Питера естественно)
Комментарий удален модератором
’Даже секунды"...
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Ответ Andre Dimanche
Ну ладно, когда нет титулов, надо как-то это компенсировать, ок Зенит - позор нашего футбола. А кто же тот светоч, гордость и честь? Только не передеритесь.
Кто знает, кто этот теневой лидер.
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Ответ Andre Dimanche
Ну ладно, когда нет титулов, надо как-то это компенсировать, ок Зенит - позор нашего футбола. А кто же тот светоч, гордость и честь? Только не передеритесь.
Надо Спортсу устроить опрос на эту тему.
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Ответ GtSwan
Ну справедливости ради, Зенит во втором тайме сегодня тоже тянул время, пытаясь удержать 1:0... 😁
Поэтому забил гол и провел несколько атака 3в2 в конце?
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Ответ Russ Ivan
Серёжа быстро забыл, как он лично сам в двух играх со всемогущим Брюгге с первой минуты, даже секунды тянул время, хехемон песочницы...
Как там дела с Ливерпулем?)
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