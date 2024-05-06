Андрей Мостовой о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Победителей не любят. Пусть скандируют – нас это будет только мотивировать»

Андрей Мостовой отреагировал на кричалку «Зенит» – позор российского футбола».

Болельщики « » скандировали эту фразу на матче 27-го тура Мир , завершившегося вничью – 1:1.

«Это уже вторую игру. В матче с « » болельщики тоже скандировали.

Победителей не любят. Пусть скандируют – нас это будет только мотивировать. Я играю в России и уже столько про себя услышал, поэтому ничего не замечаю», – сказал полузащитник петербуржцев.