Андрей Мостовой о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Победителей не любят. Пусть скандируют – нас это будет только мотивировать»
Андрей Мостовой отреагировал на кричалку «Зенит» – позор российского футбола».
Болельщики «Факела» скандировали эту фразу на матче 27-го тура Мир РПЛ, завершившегося вничью – 1:1.
«Это уже вторую игру. В матче с «Краснодаром» болельщики тоже скандировали.
Победителей не любят. Пусть скандируют – нас это будет только мотивировать. Я играю в России и уже столько про себя услышал, поэтому ничего не замечаю», – сказал полузащитник петербуржцев.
Она давно сдохла в страшных корчах и последние игры это красноречиво подтверждают.
Который матч отбываешь номер в старте исключительно из-за правильного паспорта 💁♂️
Что делают в команде Оливейра Тимощук Мостовой Симутенков.Понятно что Семак как в Что Где Когда капитан своих помощников.Но за что они отвечают.
Какую роль в команде они играют?
Одни за защиту,Оливейра за нападение,Тимощук стандарты или еще что то,Симутенков за что?он постоянно молчит.Анюков видимо стажируется.
Но если деградация в игре,значит пора ответственных искать.
Мой хороший знакомый с Рамони (это пгт севернее Воронежа), который ещё с 80-х на Факел дитём ходил, уверен, что если последует понижение в классе, даже новенький десятитысячник на Маршака будет заполняться с трудом.
Все те, кто улюлюкают сейчас, наслаждаясь успехами клуба над большими командами РПЛ, не более, чем трутни и стервятники, явившиеся на всё готовое. Яркий пример сегодня же: когда забил Клаудиньо, многие махнули рукой и потянулись к выходам.
Естественно, в лучшей лиге мира будет иная картина, и если Факел вернётся к рутинам игр против Текстильщиков, Шинников и прочих Долгопрудных с Тюменями, магия народного единства внезапно (нет) исчезнет и поддерживать огнеопасных будут рядовые 3-4 тысячи, как и было во времена игры в ФНЛ 🤷♂️
.. Ещё смешнее станет.