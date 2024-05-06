Андрей Мостовой о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Победителей не любят. Пусть скандируют – нас это будет только мотивировать»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Факел Краснодар Андрей Мостовой Чемпионат.com Футбол

Андрей Мостовой отреагировал на кричалку «Зенит» – позор российского футбола».

Болельщики «Факела» скандировали эту фразу на матче 27-го тура Мир РПЛ, завершившегося вничью – 1:1.

«Это уже вторую игру. В матче с «Краснодаром» болельщики тоже скандировали.

Победителей не любят. Пусть скандируют – нас это будет только мотивировать. Я играю в России и уже столько про себя услышал, поэтому ничего не замечаю», – сказал полузащитник петербуржцев.

Материалы по теме

67 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Уверен, бразилы ничего не поняли из этого гомона с трибун, а лично тебе что не кричи, Андрюха, мотивацию не поднять никак.
Она давно сдохла в страшных корчах и последние игры это красноречиво подтверждают.

Который матч отбываешь номер в старте исключительно из-за правильного паспорта 💁‍♂️
+54
-8
+46
Ничего страшного, в следующем сезоне в лучшей лиге мира кричать будут)
+54
-27
+27
Журналисты нашли, что спросить. Каждый матч на футболе фанаты поносят соперника.
+26
-5
+21
Андрей, ну какой ты победитель? Возомнил, что на одном уровне с бразильцами, а на деле играешь из-за лимита.
+20
-3
+17
Современная журналистика во всей своей красе! Не самый зрелищный, но очень событийный матч. А у этих идиотов только хайп в бошке!
+10
-1
+9
Ответ Владимир Владимир
Журналисты нашли, что спросить. Каждый матч на футболе фанаты поносят соперника.
Вы забыли в данном случае слово "журналисты" взять в кавычки ;)
+11
-5
+6
Зенит в штопоре 7 матчей практически по игре,а теперь вопрос?
Что делают в команде Оливейра Тимощук Мостовой Симутенков.Понятно что Семак как в Что Где Когда капитан своих помощников.Но за что они отвечают.
Какую роль в команде они играют?
Одни за защиту,Оливейра за нападение,Тимощук стандарты или еще что то,Симутенков за что?он постоянно молчит.Анюков видимо стажируется.
Но если деградация в игре,значит пора ответственных искать.
+6
-2
+4
Согласен с кричалкой - добавить даже нечего!
+4
-1
+3
Ответ Элдор ШоуУродов
А касаемо воронежских болел... Мой хороший знакомый с Рамони (это пгт севернее Воронежа), который ещё с 80-х на Факел дитём ходил, уверен, что если последует понижение в классе, даже новенький десятитысячник на Маршака будет заполняться с трудом. Все те, кто улюлюкают сейчас, наслаждаясь успехами клуба над большими командами РПЛ, не более, чем трутни и стервятники, явившиеся на всё готовое. Яркий пример сегодня же: когда забил Клаудиньо, многие махнули рукой и потянулись к выходам. Естественно, в лучшей лиге мира будет иная картина, и если Факел вернётся к рутинам игр против Текстильщиков, Шинников и прочих Долгопрудных с Тюменями, магия народного единства внезапно (нет) исчезнет и поддерживать огнеопасных будут рядовые 3-4 тысячи, как и было во времена игры в ФНЛ 🤷‍♂️
С одной стороны возможно логичный, но какой то бесполезный пост. Ну и что? Вполне естественно, что на команду в РПЛ идет болельщик, где то вообще посторонний, где то только приобщившийся. Раньше никто не ходил и на Краснодар, например. А поищите сколько ходило на стадион им. Кирова на Зенит в первой лиге. Это естественные и нормальные процессы. А Ваш хороший знакомый с Рамони просто брюзжит по стариковски, что он вот настоящий и преданный болела, а эти все ненастоящие и ряженые. Смешно и совершенно безосновательно и безотносительно естественных процессов.
+5
-2
+3
Ответ fil_spb
Радость у московских журналюг наступила. Мелочная такая, гаденькая, но показательная радость. Ну-ну.
Да не только у журналюг. Смешно было слушать, как моссаковский радовался аутам факела.
+5
-2
+3
Мы тоже можем по скандировать, когда факел будет вылетать в пердив Ещё не выросли
+9
-6
+3
Ответ Vpered Zenit
Зенит в штопоре 7 матчей практически по игре,а теперь вопрос? Что делают в команде Оливейра Тимощук Мостовой Симутенков.Понятно что Семак как в Что Где Когда капитан своих помощников.Но за что они отвечают. Какую роль в команде они играют? Одни за защиту,Оливейра за нападение,Тимощук стандарты или еще что то,Симутенков за что?он постоянно молчит.Анюков видимо стажируется. Но если деградация в игре,значит пора ответственных искать.
Напомним, Зенит на первом месте.
+3
0
+3
Как-то плохо тебя мотивируют в последних матчах, Андрюха
+5
-2
+3
Ага, видна ваша мотивация!
+2
0
+2
Победители, которые не могут никак победить.
+2
0
+2
Ответ Элдор ШоуУродов
Уверен, бразилы ничего не поняли из этого гомона с трибун, а лично тебе что не кричи, Андрюха, мотивацию не поднять никак. Она давно сдохла в страшных корчах и последние игры это красноречиво подтверждают. Который матч отбываешь номер в старте исключительно из-за правильного паспорта 💁‍♂️
А касаемо воронежских болел...
Мой хороший знакомый с Рамони (это пгт севернее Воронежа), который ещё с 80-х на Факел дитём ходил, уверен, что если последует понижение в классе, даже новенький десятитысячник на Маршака будет заполняться с трудом.
Все те, кто улюлюкают сейчас, наслаждаясь успехами клуба над большими командами РПЛ, не более, чем трутни и стервятники, явившиеся на всё готовое. Яркий пример сегодня же: когда забил Клаудиньо, многие махнули рукой и потянулись к выходам.

Естественно, в лучшей лиге мира будет иная картина, и если Факел вернётся к рутинам игр против Текстильщиков, Шинников и прочих Долгопрудных с Тюменями, магия народного единства внезапно (нет) исчезнет и поддерживать огнеопасных будут рядовые 3-4 тысячи, как и было во времена игры в ФНЛ 🤷‍♂️
+24
-22
+2
какие вы на фиг победители.? трусливая команда. один гол забьёте и потом только у своих ворот играете
+7
-5
+2
так то победителей, очковтиратели вы наши
+4
-2
+2
Было время когда и Спартак доминировал. Но вот такого единодушного кузьмичевского против - я не припомню. Наоборот, вся страна собиралась у экранов Лч, забыв клубные распри.🤷🏿‍♂️Так что и победители бывают разные.
+9
-7
+2
Мне кажется, когда он думал, что слышал что-то о себе, речь шла о другом Мостовом)
+2
0
+2
Мы увидели,как Андрея это мотивировало,просто ужасно играет.
+3
-1
+2
Тебя в этом сезоне уже ни что не может мотивировать судя по твоей игре))) Ты Андрюша уже в мыслях и мечтах в Европе
+3
-1
+2
это первый, кого надо продать летом, совершенно бесполезный игрок.Второй Сергеев.
+4
-2
+2
Ты должен был все сделать ради победы после таких кричалок. А вы и вправду опозорились в Воронеже
+4
-2
+2
Ответ Ковид 07.10.52
Богатым по понятиям типов, которые народное достояние растаскивают. Смешно.
В зеркало посмотри
.. Ещё смешнее станет.
+2
0
+2
Ответ Элдор ШоуУродов
Уверен, бразилы ничего не поняли из этого гомона с трибун, а лично тебе что не кричи, Андрюха, мотивацию не поднять никак. Она давно сдохла в страшных корчах и последние игры это красноречиво подтверждают. Который матч отбываешь номер в старте исключительно из-за правильного паспорта 💁‍♂️
Я ещё 4 года назад говорил, что это фуфло с нужным паспортом. Меня тогда активно минусовали. Теперь все поняли?
+1
0
+1
Ответ Красная стрела
Как раз нет. Это олдскул. Реально, среди всех этих новостроек просто приятно смотреть.
Так на него можно будет и дальше смотреть, только в другом дивизионе.
+1
0
+1
Так а в чем болельщики не правы-то?)
+1
0
+1
Ответ Угловой буллит
Комментарий удален модератором
Выдыхай, брат, злость и нервы вредны для здоровья
+1
0
+1
Мостовой точно позор
+5
-4
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий