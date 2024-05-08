Мбаппе закатил глаза после вопроса «Будешь завтра болеть за «Реал»?» после вылета из ЛЧ и покинул микст-зону

Теги Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе ахахаха Футбол

Килиан Мбаппе забавно отреагировал на вопрос о «Реале» после вылета из ЛЧ.

«ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов, дважды проиграв «Боруссии» Дортмунд (0:1, 0:1) в 1/2 финала.

– Это ваш последний матч за «ПСЖ» в ЛЧ?

– В этом сезоне мы точно не сыграем тут больше.

Мы разочарованы результатом, хотели победить. Мы пытались соединить все ингредиенты для победы, но в решающих матчах в Лиге чемпионов нужно быть эффективным, а мы были недостаточно эффективны в двух матчах.

– Нет ли у игроков «ПСЖ» излишней самоуверенности?

– Вовсе нет. Если мы сами не убедим себя, что можем выиграть [ЛЧ], кто за нас сделает это? Никто. Я не думаю, что это проблема, мы были спокойны, с самого начала сезона, но это футбол.

Но не стоит забывать, что у нас еще есть цели – финал Кубка Франции. Мы продолжим работать и постараемся победить, – сказал форвард парижан.

После этого Мбаппе спросили: «Будешь ли ты завтра болеть за «Реал Мадрид»?» Килиан закатил глаза и покинул микст-зону, где общался с прессой.

Завтра «Реал» примет «Баварию» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (первая игра – 2:2).

Ожидается, что француз летом перейдет в испанский клуб на правах свободного агента.

Скриншот: twitter.com/MadridXtra

2,5 млрд на трансферы потратил «ПСЖ» при шейхах. И ни одной победы в ЛЧ!

Материалы по теме

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Это фото обречено разойтись на мемы))
+25
-2
+23
https://c.tenor.com/N9lCjXLpLM0AAAAC/tenor.gif
+14
-1
+13
так вот по каким фоткам EA делает игроков для ФИФА/ FC серии
+13
0
+13
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Роберт Левандовски: «Мбаппе умен как игрок и как человек. Фото не даст соврать".
Как раз в данном контексте фото скорее говорит о его уме, и о слабоумии журналиста)) тип только что пролетел мимо финала, на действующем контракте, а его как дебила одноклеточного пытаются словить на таком примитивном вопросе))
+10
-1
+9
Когда твоя транс-девушка сказала, что беременна.
+8
-1
+7
😂😂
+8
-1
+7
Будь это Карло он бы сделал так:🤨🤨🤨
+5
0
+5
новый мем родился
+3
-1
+2
Опять Месси помешал Великой черепашке взять первую лч в 25 лет(((
+2
0
+2
Ответ Ale88io
Это фото обречено разойтись на мемы))
Не разойдется
+4
-2
+2
Такое выражение лица у всех, кто видел сегодня игру Мбаппе
+2
-1
+1
ну камон, он завтра будет болеть за Баварию :)
+1
0
+1
вовсе неуместный вопрос,спрашивать у игрока клуба,который только что вылетел,за кого он будет болеть...но и реакция так себе🤦🏿‍♂️
+2
-1
+1
Ответ Кефтеме
В 1/8 отлетели бы наверное, просто после Реала и Баварии , сыграли с Сосьедадом
От Барсы должны были отлетать, чудик Араухо спас
0
0
0
Ответ Andrey_Rlv
ну камон, он завтра будет болеть за Баварию :)
pack’mas...
0
0
0
Ответ Andrey_Rlv
ну камон, он завтра будет болеть за Баварию :)
А в финале за Боруссию. Потом сможет сказать - мы проиграли лишь будущему чемпиону )
0
0
0
Ответ Сослан Бедоев
Как раз в данном контексте фото скорее говорит о его уме, и о слабоумии журналиста)) тип только что пролетел мимо финала, на действующем контракте, а его как дебила одноклеточного пытаются словить на таком примитивном вопросе))
Ну все равно весело)
0
0
0
Ответ Ale88io
Это фото обречено разойтись на мемы))
Либо на фотки для аватарок! )
0
0
0
Какой идиотский вопрос)
0
0
0
А что может сказать человек на действующем контракте? Вот странные люди. У него пока все вилами на воде писано) На Евро всем даст ответы и потом, разумеется, в Реале, вселенском клубе!
+1
-1
0
На поле пользы Черепаха хоть и не принёс, но вот зато мемас какой нам подарил 😎
0
0
0
Он здесь не глаза закатил, а задумался 😅
0
0
0
Мяч не закатил, так хоть глаза... )
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий