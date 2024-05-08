Мбаппе закатил глаза после вопроса «Будешь завтра болеть за «Реал»?» после вылета из ЛЧ и покинул микст-зону

Килиан Мбаппе забавно отреагировал на вопрос о «Реале» после вылета из ЛЧ.

« » вылетел из , дважды проиграв « » Дортмунд (0:1, 0:1) в 1/2 финала.

– Это ваш последний матч за «ПСЖ» в ЛЧ?

– В этом сезоне мы точно не сыграем тут больше.

Мы разочарованы результатом, хотели победить. Мы пытались соединить все ингредиенты для победы, но в решающих матчах в Лиге чемпионов нужно быть эффективным, а мы были недостаточно эффективны в двух матчах.

– Нет ли у игроков «ПСЖ» излишней самоуверенности?

– Вовсе нет. Если мы сами не убедим себя, что можем выиграть [ЛЧ], кто за нас сделает это? Никто. Я не думаю, что это проблема, мы были спокойны, с самого начала сезона, но это футбол.

Но не стоит забывать, что у нас еще есть цели – финал Кубка Франции. Мы продолжим работать и постараемся победить, – сказал форвард парижан.

После этого Мбаппе спросили: «Будешь ли ты завтра болеть за « »?» закатил глаза и покинул микст-зону, где общался с прессой.

Завтра «Реал» примет «Баварию» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (первая игра – 2:2).

Ожидается, что француз летом перейдет в испанский клуб на правах свободного агента.

Скриншот: twitter.com/MadridXtra

2,5 млрд на трансферы потратил «ПСЖ» при шейхах. И ни одной победы в ЛЧ!