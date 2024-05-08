Ротен о «ПСЖ»: «Игроки говорят о старте проекта, но это был конец! Возможно, вы никогда не увидите финал ЛЧ»
Жером Ротен раскритиковал игроков «ПСЖ» после вылета из ЛЧ.
«ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов, дважды проиграв «Боруссии» Дортмунд (0:1, 0:1) в 1/2 финала.
«Говорят о старте проекта. Но ребята, это был финал! И возможно, вы никогда больше не увидите финал ЛЧ.
Я видел команду в финале один раз. И мне сказали, что поражение не имеет значения, мол, скоро все увидим во втором финале. Я все еще жду его», – сказал бывший хавбек «Пари Сен-Жермен» Ротен в эфире RMC Sport.
Напомним, что «ПСЖ» никогда не выигрывал Лигу чемпионов. С 2011 года клубом владеют катарцы. В 2020-м был финал против «Баварии» (0:1).
2,5 млрд на трансферы потратил «ПСЖ» при шейхах. И ни одной победы в ЛЧ!