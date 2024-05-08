Ротен о «ПСЖ»: «Игроки говорят о старте проекта, но это был конец! Возможно, вы никогда не увидите финал ЛЧ»

Теги ПСЖ Жером Ротен лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Витинья Футбол

Жером Ротен раскритиковал игроков «ПСЖ» после вылета из ЛЧ.

«ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов, дважды проиграв «Боруссии» Дортмунд (0:1, 0:1) в 1/2 финала.

«Говорят о старте проекта. Но ребята, это был финал! И возможно, вы никогда больше не увидите финал ЛЧ.

Я видел команду в финале один раз. И мне сказали, что поражение не имеет значения, мол, скоро все увидим во втором финале. Я все еще жду его», – сказал бывший хавбек «Пари Сен-Жермен» Ротен в эфире RMC Sport.

Напомним, что «ПСЖ» никогда не выигрывал Лигу чемпионов. С 2011 года клубом владеют катарцы. В 2020-м был финал против «Баварии» (0:1).

2,5 млрд на трансферы потратил «ПСЖ» при шейхах. И ни одной победы в ЛЧ!

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4 комментария
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козла отпущения не нашёл на сей раз? Мбаппе то мы не трогаем
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С чего такой вывод, что возможно больше не увидят финал?! Что-то катастрофическое случилось? Ах да, Мбаппе же уходит, ой-ой-ой....а ничего что Килиан в важных матчах включает режим «невидимки», и портит командную игру. Уйдет Мбаппе, придут другие, свято место пусто не бывает, в новом сезоне вернётся из аренды Симонс, скорее всего укрепит полузащиту трансферами. Команда молодая, есть стержень, есть будущее. Нужно время и терпения
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Этот клуб никогда не выиграет ЛЧ .. и не будет в ролях европейских грандов ..клуб выскочка
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