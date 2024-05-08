Журналист Риоло об Энрике: «Мы вылизываем его задницу, ведь он такой гений. А Терзич, неудачник для большинства людей, преподал ему два урока футбола. Меня это достало»
Французский журналист раскритиковал тренера «ПСЖ» Луиса Энрике за вылет из ЛЧ.
«ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов, дважды проиграв «Боруссии» Дортмунд (0:1, 0:1) в 1/2 финала.
«Луис Энрике – гуру, он залезает в мозг каждому. Он собирался найти решение, он проповедует, спускается на землю и находит решение.
Но Терзич, который для большинства людей просто неудачник, преподал ему два урока футбола.
У нас гений (тренер – Sports), мы будем с ним еще два года. И каждую неделю он будет придумывать гениальные идеи.
Меня это достало. Мы вылизываем задницу и туфли Луиса Энрике, ведь он такой гений!» – сказал журналист Даниэль Риоло RMC Sport.
Ему ли не знать , что у ПСЖ практически нет сухих ?
И первый тайм просто ушёл в топку …
Все эти тактические гении, эстеты…. Они отравляют футбол, отравляют мозги людям. Гвардиола, Энрике, Артета, прости Господи Хави - на них потом смотрят другие, романтизируют 75% владения и ноют, что соперник оборонялся плотно.
Л - логика. Энрике не виноват, потому что не может же он быть виноват))
Л - логика
Край , навес или прострел ))
ДНК Барселоны никуда не деть, какой клуб бы не тренировали.
Кстати, полуфинал для ПСЖ не так уж и плохо.