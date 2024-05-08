Журналист Риоло об Энрике: «Мы вылизываем его задницу, ведь он такой гений. А Терзич, неудачник для большинства людей, преподал ему два урока футбола. Меня это достало»

Французский журналист раскритиковал тренера «ПСЖ» Луиса Энрике за вылет из ЛЧ.

« » вылетел из , дважды проиграв « » Дортмунд (0:1, 0:1) в 1/2 финала.

« – гуру, он залезает в мозг каждому. Он собирался найти решение, он проповедует, спускается на землю и находит решение.

Но Терзич, который для большинства людей просто неудачник, преподал ему два урока футбола.

У нас гений (тренер – Sports), мы будем с ним еще два года. И каждую неделю он будет придумывать гениальные идеи.

Меня это достало. Мы вылизываем задницу и туфли Луиса Энрике, ведь он такой гений!» – сказал журналист Даниэль Риоло RMC Sport.