Журналист Риоло об Энрике: «Мы вылизываем его задницу, ведь он такой гений. А Терзич, неудачник для большинства людей, преподал ему два урока футбола. Меня это достало»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Эдин Терзич Даниэль Риоло Футбол

Французский журналист раскритиковал тренера «ПСЖ» Луиса Энрике за вылет из ЛЧ.

«ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов, дважды проиграв «Боруссии» Дортмунд (0:1, 0:1) в 1/2 финала.

«Луис Энрике – гуру, он залезает в мозг каждому. Он собирался найти решение, он проповедует, спускается на землю и находит решение.

Но Терзич, который для большинства людей просто неудачник, преподал ему два урока футбола.

У нас гений (тренер – Sports), мы будем с ним еще два года. И каждую неделю он будет придумывать гениальные идеи.

Меня это достало. Мы вылизываем задницу и туфли Луиса Энрике, ведь он такой гений!» – сказал журналист Даниэль Риоло RMC Sport.

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40 комментариев
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Нравятся оба тренера, вопросов к ним по игре нет. Энрике не виноват, что игроки не попадают в ворота
+15
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Откуда вообще такая репутация у Энрике? Он же провалился везде кроме Барсы с великим MSN. Такой же инфоцыган от мира тренеров как и Тен Хааг.
+21
-10
+11
Стоит отдать должное, Париж, как минимум, на ничью сыграл. Когда моменты не реализуют игроки, то тренер мало что может сделать ..
+11
-2
+9
Ну так можно почти про все трансферы ПСЖ громкие описать,не только про тренера) но Энрике тоже весь сезон такое ЧСВ излучал,еле пройдя групповой этап, что мама не горюй)
+6
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+5
Ответ Подкат Мальдини
справедливости ради сборная Испании на евро при энрике была очень хороша
Хороша в чем? Ты точно смотрел последний ЧМ?
+8
-3
+5
не могу назвать такой матч уроком. Домашний матч Боруссии действительно был хорош, но сегодня им повезло. Рамуш дважды не попал в створ с 10-11 метров, когда ему не мешали. Не говоря уже про удары в каркас
+5
-1
+4
Ответ KING_OF_RUSSIA
У ПСЖ так то не простая группа была
Посложнее, чем у Боруссии)
+3
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+3
Ответ Lycerae
Нравятся оба тренера, вопросов к ним по игре нет. Энрике не виноват, что игроки не попадают в ворота
Первый тайм - ошибочная установка Энрике не пропустить , как главная задача !
Ему ли не знать , что у ПСЖ практически нет сухих ?
И первый тайм просто ушёл в топку …
+5
-2
+3
По-моему Энрике эталонный физрук в плохом смысле этого слова, построивший карьеру на праймовом МСН, которым и тренер был не нужен. Кстати даже с ними умудрился от АТМД вылететь во втором сезоне.
+3
-1
+2
Журналист прав (мне сложно с ними соглашаться, но тут все по делу)
Все эти тактические гении, эстеты…. Они отравляют футбол, отравляют мозги людям. Гвардиола, Энрике, Артета, прости Господи Хави - на них потом смотрят другие, романтизируют 75% владения и ноют, что соперник оборонялся плотно.
+5
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+2
Ответ d3fstqd
Хороша в чем? Ты точно смотрел последний ЧМ?
А на Евро полуфинал и проиграли только будущим чемпионам по пенальти
+2
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+2
Удивительно, но Терзич реально проделывает классную работу. Хотя казалось, что он на грани увольнения. Когда руководство, помимо команды, усилило еще и тренерский штаб.Финал ЛЧ - крутое достижение, поздравления Дортмунду
+1
0
+1
Энрике просто повезло с MSN
+5
-4
+1
Ответ Lycerae
Нравятся оба тренера, вопросов к ним по игре нет. Энрике не виноват, что игроки не попадают в ворота
Объясни, во что играет Энрике? Ни одна его команда не играла в поставленный нормальный футбол.
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Ответ Lycerae
Допустим, где-то спад из-за недостатка игрового времени, но до такой степени? А как раньше Мбаппе после травмы влетал на Баварию и был виден уровень? Как другие футболисты со скамейки выходят и дают результат? Мбаппе же постоянно теряет мяч и все. Если раньше он помимо этого давал голы и голевые передачи, то сейчас просто отдает мяч сопернику или передачу партнеру со скоростью черепахи
Я правильно понимаю, что Энрике ни в чëм не виноват, потому что при нëм Мбаппе сидит на скамейке и поэтому еле ползает, а до Энрике он разрывал даже после травмы?

Л - логика. Энрике не виноват, потому что не может же он быть виноват))
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Ответ Митрандир цвета хаки
Боруссия сыграла в стиле Реала : включили изнемогу и трусливо отбивались в своей штрафной. Для Боруссии - это не оскорбление, а скорее похвала. Выбрали стиль и сделали результат. Для Мадрида же, именующим себя великим клубом, такой позорный стиль - это … ну вообщем им не позорно, в каждый раз отскакивать.
Позорный стиль - это владение мячом
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Ответ Митрандир цвета хаки
Боруссия сыграла в стиле Реала : включили изнемогу и трусливо отбивались в своей штрафной. Для Боруссии - это не оскорбление, а скорее похвала. Выбрали стиль и сделали результат. Для Мадрида же, именующим себя великим клубом, такой позорный стиль - это … ну вообщем им не позорно, в каждый раз отскакивать.
🚒
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Ответ Правдоруб Денисов
Удивительно, но Терзич реально проделывает классную работу. Хотя казалось, что он на грани увольнения. Когда руководство, помимо команды, усилило еще и тренерский штаб.Финал ЛЧ - крутое достижение, поздравления Дортмунду
Терзичу только похвала
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Ответ OldRedWhite
Первый тайм - ошибочная установка Энрике не пропустить , как главная задача ! Ему ли не знать , что у ПСЖ практически нет сухих ? И первый тайм просто ушёл в топку …
Ты, старина - на уровне Моуриньо как минимум. Даже не думал об этом, пока не прочитал коммент. И все правда
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Ответ Lycerae
Нет, неправильно. Речь про игры с Боруссией. В форме Мбаппе, как я и написал, вина может быть, но не очень большая. Мы говорим не про новичка-футболиста, а как Мбаппе себя позиционирует "большом игроке"
С чего небольшая то? Папа Карло 3 ЛЧ выиграл максимально раскрывая своих игроков и не стесняясь менять схемы как перчатки. Энрике играет в один футбол и не может вывести свою звезду на пик формы. Максима "это не задача тренера" просто бред - всегда за результат должен отвечать один человек. Если Энрике просто ремесленник по игровой схеме, то назначьте ему начальника ;)
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Ответ d3fstqd
То есть по сути никакой игры, кроме "отбора мяча" он не ставит? У него 0 идей в атаке и так было во всех его командах. Если игроки что-то сами не изобретут, то происходят вот такие матчи как сегодня, ну или как на ЧМе.
Я считаю это уже поставленной игрой. Если ты нет, то ок, тут каждому свое
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Ответ Lycerae
У Энрике были разные тактики по ходу сезона. В основном владение, быстрый отбор мяча и рассчет на индивидуалку игроков
То есть по сути никакой игры, кроме "отбора мяча" он не ставит? У него 0 идей в атаке и так было во всех его командах. Если игроки что-то сами не изобретут, то происходят вот такие матчи как сегодня, ну или как на ЧМе.
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Ответ Pelerin
Я правильно понимаю, что Энрике ни в чëм не виноват, потому что при нëм Мбаппе сидит на скамейке и поэтому еле ползает, а до Энрике он разрывал даже после травмы? Л - логика. Энрике не виноват, потому что не может же он быть виноват))
По твоей же логике выходит, что раньше Мбаппе не мешало отсутствие практике до важного матча, а сейчас вдруг стало мешать.
Л - логика
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Ответ Анри Карлайл
Тебе сколько лет?
А тебе?
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Ответ d3fstqd
Объясни, во что играет Энрике? Ни одна его команда не играла в поставленный нормальный футбол.
У Энрике были разные тактики по ходу сезона. В основном владение, быстрый отбор мяча и рассчет на индивидуалку игроков
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Ответ Lycerae
Ты очень недалек в футболе, если считаешь, что Энрике виноват, когда футболисты не попадают в ворота
Тебе сколько лет?
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Ответ Lycerae
Нравятся оба тренера, вопросов к ним по игре нет. Энрике не виноват, что игроки не попадают в ворота
Ты очень недалёк в футболе если так пишешь. Энрике выезжал за счёт индивидуального скилла игроков, а игру так и не поставил. Вопросы к нему.
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Ответ Lycerae
Это не так, атаки были, но расслабляться в обороне нельзя, когда и так сложно забить. У команды проблемы именно с реализацией, нужно банально учиться забивать. Пусть летом учатся
Да бросьте Вы , какие там атаки ?
Край , навес или прострел ))
+1
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Энрике, Чапи их удел вылетать из ЛЧ.
ДНК Барселоны никуда не деть, какой клуб бы не тренировали.
Кстати, полуфинал для ПСЖ не так уж и плохо.
+3
-3
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ну так можно почти про все трансферы ПСЖ громкие описать,не только про тренера) но Энрике тоже весь сезон такое ЧСВ излучал,еле пройдя групповой этап, что мама не горюй)
У ПСЖ так то не простая группа была
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