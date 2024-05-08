Мбаппе о вылете «ПСЖ»: «Мы старались сделать все, что в наших силах, но это оказалось невозможно. Мы показали, что способны пройти далеко»

Килиан Мбаппе высказался после вылета от «Боруссии» из Лиги чемпионов.

«Соперник сыграл лучше в штрафных площадях. Мне жаль семьи, жаль фанатов. Мы старались сделать все, что в наших силах, но это оказалось невозможно.

В этом сезоне мы показали, что способны пройти далеко», – сказал форвард « ».