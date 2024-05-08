Мбаппе о вылете «ПСЖ»: «Мы старались сделать все, что в наших силах, но это оказалось невозможно. Мы показали, что способны пройти далеко»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе высказался после вылета от «Боруссии» из Лиги чемпионов.

«Соперник сыграл лучше в штрафных площадях. Мне жаль семьи, жаль фанатов. Мы старались сделать все, что в наших силах, но это оказалось невозможно.

В этом сезоне мы показали, что способны пройти далеко», – сказал форвард «ПСЖ».

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16 комментариев
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В добавленное время, он получал мяч на границе штрафной. Хороший пас, рядом никого. Обработай его и отправь в сетку.

Но тут поехали ноги, на ровном месте. Словно уже газон де Пренса был против него. Мистический момент
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Ну конечно… если не нелепая ошибка Араухо, вас и тут не было бы…. Они показали, что могут пройти далеко….
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И тут не добежал до вратарской, упал... не объявил))
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Ну тут можно только процитировать великого адвоката Эльмана Пашаева:

https://www.youtube.com/shorts/d13CNusuY7s
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А в конце добавил Hala Madrid 😁
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Полуфинал в целом неплохо, но хочется вернуть того Мбаппе, что зажигал 2-3 года назад. Эта версия черепашки мне не нравится
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Ответ Роман
Полуфинал достойный результат. Тем более по пути БЧК разгромили.
Они решили в Лиге1 ему сокращать время (что бы Мадриду достался уже развалившимся), но при этом хотели, что бы он продолжал их тащить в ЛЧ. Черепашка это просёк и после 1/8 решил в ответ, положить на них болт.
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Пожалуйста, давай без Мадрида
Тебе еще лч с родным клубом надо выиграть
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Ответ Lycerae
Мбаппе был достоин победы в ЛЧ в сезонах 21/22 и 22/23, но в этом нет. Лично его вина, что сыграл так плохо
Ну хз, возможно политика руководства в отношении Мбаппе в этом сезоне не была нацелена на победу в ЛЧ, а преследовала другие цели☝️
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Ответ Геннадий Тимченко
Ну хз, возможно политика руководства в отношении Мбаппе в этом сезоне не была нацелена на победу в ЛЧ, а преследовала другие цели☝️
Возможно, да, но если бы он хотя бы не терял мячи постоянно. А так будь вместо него другой игрок, шансы на проход только возросли. Этот Мбаппе уже не про ЗМ, сейчас Винисиус на две головы сильнее во всем
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