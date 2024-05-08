Мбаппе о вылете «ПСЖ»: «Мы старались сделать все, что в наших силах, но это оказалось невозможно. Мы показали, что способны пройти далеко»
Килиан Мбаппе высказался после вылета от «Боруссии» из Лиги чемпионов.
«Соперник сыграл лучше в штрафных площадях. Мне жаль семьи, жаль фанатов. Мы старались сделать все, что в наших силах, но это оказалось невозможно.
В этом сезоне мы показали, что способны пройти далеко», – сказал форвард «ПСЖ».
Но тут поехали ноги, на ровном месте. Словно уже газон де Пренса был против него. Мистический момент
https://www.youtube.com/shorts/d13CNusuY7s
Тебе еще лч с родным клубом надо выиграть