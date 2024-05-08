Президент «ПСЖ» – журналисту об отставке Энрике: «Это что еще за вопрос? Ты понимаешь футбол?»

Глава «ПСЖ» разозлился из-за вопроса о будущем Луиса Энрике после вылета из ЛЧ.

« » вылетел из , дважды проиграв « » Дортмунд (0:1, 0:1) в 1/2 финала.

– Вы уже думаете о следующем сезоне?

– Мы строим что-то на будущее, продолжаем преследовать свою цель. У нас самая молодая команда в Европе – будущее принадлежит нам.

– Останется ли главным тренером «ПСЖ»?

– (Злится) Это что еще за вопрос? Ну правда! Ты понимаешь футбол? – сказал президент парижан .

2,5 млрд на трансферы потратил «ПСЖ» при шейхах. И ни одной победы в ЛЧ!