Президент «ПСЖ» – журналисту об отставке Энрике: «Это что еще за вопрос? Ты понимаешь футбол?»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА отставки Луис Энрике Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Глава «ПСЖ» разозлился из-за вопроса о будущем Луиса Энрике после вылета из ЛЧ.

«ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов, дважды проиграв «Боруссии» Дортмунд (0:1, 0:1) в 1/2 финала.

– Вы уже думаете о следующем сезоне?

– Мы строим что-то на будущее, продолжаем преследовать свою цель. У нас самая молодая команда в Европе – будущее принадлежит нам.

– Останется ли Луис Энрике главным тренером «ПСЖ»?

– (Злится) Это что еще за вопрос? Ну правда! Ты понимаешь футбол? – сказал президент парижан Нассер Аль-Хелайфи.

2,5 млрд на трансферы потратил «ПСЖ» при шейхах. И ни одной победы в ЛЧ!

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20 комментариев
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Но вопрос реально тупой,т будто он не из полуфинала вылетел, а где-то в 1/8
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Ответ KING_OF_RUSSIA
Но вопрос реально тупой,т будто он не из полуфинала вылетел, а где-то в 1/8
Это не вопрос тупой, а Насер. Он же выгоняет тренеров после каждого сезона, да с хорошей неустойкой. Себя ведь он не может уволить)
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Журналист то побольше этого персонажа понимает. Столько бабла угробить и не добиться ничего, кроме насмешек это прям отрицательный талант
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ну будущее принадлежит явно не вам , но журналист говнюк
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Только Моуриньо спасёт этот клуб
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Ответ Black Phoenix
Потратить 2.5 лямов, и всё ради того чтобы клуб отлетал позорно в плей-офф ЛЧ почти каждый год, не преодолевая полуфинальной стадии - это мощно. Никакого будущего у такого ПСЖ нет, и не будет. Игра с Боруссией наглядно всё показала, а дальше - только хуже.
Ты понимаешь, что означает слово позорно? Лепишь его куда не попадя. Самая молодая команда ЛЧ вышла в полуфинал, где показала отличный футбол. Ничего позорного в этом нет.
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Ответ KING_OF_RUSSIA
Но вопрос реально тупой,т будто он не из полуфинала вылетел, а где-то в 1/8
А чо есть какая то разница? Трофей может какой дали?)
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Видать прогоняя Тухеля, убрав Неймара, отпустив Ди Мария, ты понимая все в футболе, специально вставляя палки в колеса, помогаешь ПСЖ. БРАВО!!!!!
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Кто то сильно обманул президента ПСЖ, внушив ему что он понимает футбол
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Мне так же пишут когда после матча в котором Энцо играл как дно - я пишу что этот игрок дно
Мне всегда пишут что я не понимаю футбол и не вижу чего то там продвинутого
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Ну так лет 10-12 назад у ПСЖ тоже была самая молодая и перспективная команда в Европе с огромным будущим и потенциалом. Из старичков только Бекхэм, остальные младше 30 или даже младше 25.

Среди той молодёжи были Маркиньос, Вератти, Лукас Моура, Пасторе, Коман... ну и где они теперь все? Каков итог?) Хотя некоторые из них вовремя успели свалить в нормальные команды и зацепили ЛЧ, как Коман.
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Вот кстати говорят часто диванные эксперты и тд
Вот я и многие другие диванные эксперты постоянно писал зачем ПСЖ нужен Коло Муани ??? Он вообще не нужен был для него не было места,какие 50 млн? какие 70? что в нем такого? В итоге за него заплатил аж 95 лямов,и он сидит на скамейке для него нету места,когда выпускают играет очень плохо
Ну всем очевидно же было,ну как вот такие ошибки можно делать???
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друзья работают в Катаре. нууу... скажем так... катарцы - довольно своеобразные управленцы )))
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если завтра утром катарский шейх проснется и скажет "ну его этот футбол, мне теперь гандбол больше нравится". Весь ПСЖ тут же закончится
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В следующем сезоне Энрике сможет построить команду сильнее, они с Мбаппе не подходят друг другу
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Потратить 2.5 лямов, и всё ради того чтобы клуб отлетал позорно в плей-офф ЛЧ почти каждый год, не преодолевая полуфинальной стадии - это мощно. Никакого будущего у такого ПСЖ нет, и не будет. Игра с Боруссией наглядно всё показала, а дальше - только хуже.
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Приятно, что у богатенького шейха пригорает)
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Ты понимаешь футбол? Ты зачем такой злой? У тебя мама есть?
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Нассер Аль-Хабиби: "И будущее и прошлое, и нефтяные вышки, всё моё!!! Я развиваю футбол!!! Тьфу на тебя, журналист!!!"
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