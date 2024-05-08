Президент «ПСЖ» – журналисту об отставке Энрике: «Это что еще за вопрос? Ты понимаешь футбол?»
Глава «ПСЖ» разозлился из-за вопроса о будущем Луиса Энрике после вылета из ЛЧ.
«ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов, дважды проиграв «Боруссии» Дортмунд (0:1, 0:1) в 1/2 финала.
– Вы уже думаете о следующем сезоне?
– Мы строим что-то на будущее, продолжаем преследовать свою цель. У нас самая молодая команда в Европе – будущее принадлежит нам.
– Останется ли Луис Энрике главным тренером «ПСЖ»?
– (Злится) Это что еще за вопрос? Ну правда! Ты понимаешь футбол? – сказал президент парижан Нассер Аль-Хелайфи.
2,5 млрд на трансферы потратил «ПСЖ» при шейхах. И ни одной победы в ЛЧ!
Мне всегда пишут что я не понимаю футбол и не вижу чего то там продвинутого
Среди той молодёжи были Маркиньос, Вератти, Лукас Моура, Пасторе, Коман... ну и где они теперь все? Каков итог?) Хотя некоторые из них вовремя успели свалить в нормальные команды и зацепили ЛЧ, как Коман.
Вот я и многие другие диванные эксперты постоянно писал зачем ПСЖ нужен Коло Муани ??? Он вообще не нужен был для него не было места,какие 50 млн? какие 70? что в нем такого? В итоге за него заплатил аж 95 лямов,и он сидит на скамейке для него нету места,когда выпускают играет очень плохо
Ну всем очевидно же было,ну как вот такие ошибки можно делать???