Президент «ПСЖ» о вылете из ЛЧ: «Мы заслуживали большего. Иногда футбол несправедлив, нужно смириться с этим»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Президент «ПСЖ» высказался о вылете клуба из Лиги чемпионов.

«Боруссия» прошла парижан в 1/2 финала, победив в обеих встречах со счетом 1:0.

«Мы очень разочарованы результатом. Нам грустно, мы заслуживали большего. Мы четыре раза попали в штангу, дважды на прошлой неделе... Мяч просто не шел в ворота. Игроки и тренер сделали все возможное.

Поздравляю «Дортмунд». Мы заслуживали большего. Это тяжелая игра. Мы думали, что выйдем в финал, и расстроены за себя и за болельщиков.

Я горжусь своей командой, самой молодой в Европе. За пять лет мы трижды выходили в полуфинал. Это не наша цель, наша цель – финал.

Таков футбол, нужно смириться с этим, и иногда он несправедливо. Но мы примем это», – сказал Нассер Аль-Хелаифи в интервью Canal+.

Материалы по теме

28 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ bulldozer
Если говорить о справедливости, то вы не должны были выходить в этот полуфинал 🤷🏻‍♂️
Они не должны были выходить из группы, если говорить о справедливости. Левая пенка на 94й Ньюкаслу им помогла выйти в ПО
+28
0
+28
Если говорить о справедливости, то вы не должны были выходить в этот полуфинал 🤷🏻‍♂️
+25
-9
+16
Ответ Desperadoes
Мы четыре раза попали в штангу, дважды на прошлой неделе, а на позапрошлой вообще Аль-Хелаифи несколько раз. Мы думали, что играем в 300, но нам опять не повезло, всё против нас
Они в 300 проиграли бы,после попадания в каркас еще забить надо было)
+7
0
+7
Мы четыре раза попали в штангу, дважды на прошлой неделе, а на позапрошлой вообще Аль-Хелаифи несколько раз. Мы думали, что играем в 300, но нам опять не повезло, всё против нас
+6
0
+6
Вы по справедливости должны были вылететь в 1/4, только из-за глупого удаления дальше прошли
+5
-1
+4
Хелайфи очень похож на Романа Ротенберга. Мог бы и сам встать на тренерский мостик. Все эти перечисления «три полуфинала за 5 лет» и «самая молодая команда» очень близко к тому, что говорит «тренер» ска после очередного вылета
+4
0
+4
Или как раз иногда очень даже справедлив.
+3
0
+3
Ну почему же как раз таки футбол спревдлив, раз «ПСЖ» вылетает
+6
-3
+3
как сказал бы Лукашенко - несправедливо то, что в Катаре есть нефть, а в Беларуси - нет
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Якушевич
Хелайфи очень похож на Романа Ротенберга. Мог бы и сам встать на тренерский мостик. Все эти перечисления «три полуфинала за 5 лет» и «самая молодая команда» очень близко к тому, что говорит «тренер» ска после очередного вылета
ВОобще не понимаю, зачем его спрашивают, он не разбирается в футболе, есть тренер - спрашивайте у него.
+2
0
+2
Ответ *АлИ*БаБа*
Они в 300 проиграли бы,после попадания в каркас еще забить надо было)
Ну они думали, а там ещё время было ограничено, ещё и Нептун в созвездии Козерога, а так бы они обязательно забили))
+2
0
+2
Можешь ещё 2,5 ярда плюс свои понты средневековые добавить,авось повезет
+3
-1
+2
ПСЖ сыграл плохо оба матча, с такой игрой команда недостойна играть в финале. Можно говорить про невезение, но в ворота нужно попадать, сантиметры и миллиметры решают. Мбаппе в части моментов играл как футболист из 4 лиги, совсем не похож на себя прошлого и позапрошлого годов. Ему пора задуматься и что-то менять
+4
-2
+2
Ответ PSG Forever
По отношению к ПСЖ, футбол в ЛЧ всегда несправедлив. Надо что-то с этим делать
Тут сами виноваты игроки, что не попали по воротам, такие моменты решают в любом матче - перекладина это, сейв вратаря кончиком пальцев или защитник успел коснуться мяча в штрафной и заблокировал удар. Всё плюс минус одинаковое значение имеет
+1
0
+1
Футбол-то как раз справедлив! В отличии от той же УЕФА
+2
-1
+1
Это досадно, но никак нельзя сказать, что это несправедливо
0
0
0
никакого французского клуба в плей-офф лиги чемпионов если бы не был его
0
0
0
Ответ Roman
Почему? Барселону и Сосьедад вполне заслуженно прошли
Была спорная пенка Ньюкаслу в группе.
+1
-1
0
Ответ Lycerae
ПСЖ сыграл плохо оба матча, с такой игрой команда недостойна играть в финале. Можно говорить про невезение, но в ворота нужно попадать, сантиметры и миллиметры решают. Мбаппе в части моментов играл как футболист из 4 лиги, совсем не похож на себя прошлого и позапрошлого годов. Ему пора задуматься и что-то менять
Давно пора менять. Клуб. Вроде, сейчас всё к этому и идёт.
0
0
0
Ответ PSG Forever
Отчасти согласен, конечно нужно попадать в створ, забивать, но вопрос в том как это сделать, с таким трусливым и нереально везучим автобусом, и заколдованными воротами?! ЛЧ несправедлива всегда к ПСЖ
По воротам давали бить, были моменты, когда можно попадать, особенно у Дембеле или Мбаппе
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий