Президент «ПСЖ» о вылете из ЛЧ: «Мы заслуживали большего. Иногда футбол несправедлив, нужно смириться с этим»
Президент «ПСЖ» высказался о вылете клуба из Лиги чемпионов.
«Боруссия» прошла парижан в 1/2 финала, победив в обеих встречах со счетом 1:0.
«Мы очень разочарованы результатом. Нам грустно, мы заслуживали большего. Мы четыре раза попали в штангу, дважды на прошлой неделе... Мяч просто не шел в ворота. Игроки и тренер сделали все возможное.
Поздравляю «Дортмунд». Мы заслуживали большего. Это тяжелая игра. Мы думали, что выйдем в финал, и расстроены за себя и за болельщиков.
Я горжусь своей командой, самой молодой в Европе. За пять лет мы трижды выходили в полуфинал. Это не наша цель, наша цель – финал.
Таков футбол, нужно смириться с этим, и иногда он несправедливо. Но мы примем это», – сказал Нассер Аль-Хелаифи в интервью Canal+.