Лопетеги об уходе из сборной Испании: «Получилось плохо для всех, очень жаль. Мы не проигрывали Англии, Бельгии, Франции, Италии, Германии, Аргентине и вышли на ЧМ»

Теги Луи ван Гал Сборная Англии по футболу Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Сборная Франции по футболу сборная Италии по футболу Ла Лига Сборная Испании по футболу Сборная Бельгии по футболу Сборная Аргентины по футболу ФИФА Антонио Конте ЧМ-2018 FIFA Федерация футбола Испании чемпионат мира Хулен Лопетеги Футбол

Хулен Лопетеги вспомнил о причинах увольнения из сборной Испании перед ЧМ-2018.

Напомним, что Лопетеги был уволен из сборной Испании за день до начала ЧМ-2018 из-за информации о назначении тренера в мадридский «Реал» после завершения чемпионата мира.  

– Увольнение из сборной накануне чемпионата мира, должно быть, причиняет наибольшую боль?

– Это часть моего прошлого. Я стараюсь не смотреть в прошлое. Когда я оглядываюсь, то вижу, что мы работали очень и очень хорошо. Мы вышли на чемпионат мира непобежденными.

Мы играли с Англией, Бельгией, Францией, Италией, Германией и Аргентиной и не проиграли. Но возникли обстоятельства, не зависящие от меня, о которых я глубоко сожалею, потому что считаю, что в итоге получилось плохо для всех.

– Могли ли вы поступить иначе? Вы согласились перейти в мадридский «Реал» после чемпионата мира, но об этом было объявлено накануне турнира.

– В футболе в этом нет ничего нового. Такое случалось с Антонио Конте, Луи ван Галом, в Испании [со мной] тоже. Вы готовите свое будущее, и я был предельно откровенен. Тогда это было вне нашего контроля. Это могло бы быть организовано по-другому [со стороны Королевской испанской футбольной федерации], очень жаль.

Когда я продлевал контракт с Испанией, в него был включен пункт, который предусматривал именно такой сценарий. Мы чувствовали, что это было очень несправедливо, но теперь это в прошлом. Мы сделали то, что должны были сделать, наши условия были максимально прозрачны.

Я смотрю вперед. Если я и оглядываюсь назад, то только для того, чтобы почерпнуть силы из полученного опыта, чтобы зарядиться энергией. Вы учитесь переживать такие моменты. Это был сложный, тяжелый опыт, но он остался в прошлом, – сказал бывший главный тренер сборной Испании, «Реала» и «Севильи».

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ V@d!m
одно из самых тупых решений испанское федерации (а их было оч много в последнее время). вот после лопетеги и не могут все найти нормального тренера для сборной
А уволил его кстати ныне "скандально" известный Рубиалес
+13
0
+13
одно из самых тупых решений испанское федерации (а их было оч много в последнее время). вот после лопетеги и не могут все найти нормального тренера для сборной
+12
-2
+10
Лысый Рубиалес (Он же фанат фк Нэгрейры) был очень зол когда Лопетеги принял предложение Реала и уволил перед началом турнира. Под руководством Хулена сб. Испании не проиграла не одного матча)
+13
-4
+9
Ответ Артур Артур
А уволил его кстати ныне "скандально" известный Рубиалес
нуу, теперь мы все видим кто есть кто.
И про Рубиалесе знаем, и про Пике, и про Негрейры...

Кстати, Рубиалес тогда о чем то тявкал еше, якобы Лапотеги нарушил правила этики или что то. Вот как вышло потом ))))
+6
-2
+4
Рубилиес конечно тот еще нарцисс, свое эго поставил выше своей страны. Лопетеги тогда ничего такого не сделал, чтобы была вот такая реакция. По логике Рубилиеса сейчас сборная Австрии должна будет уволить Рангника, за то, что тот общался с руководством Баварии перед ЕВРО.
+3
0
+3
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Легенда, не хочешь завести блог о медиафутболе?
+4
-1
+3
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Так спиной подписал, что Мадрид заплатил федерации 2 млн за Лопетеги, после чего его уволили

Гениальный развод, конечно.
+5
-3
+2
Ответ CHELSEA_2008
Нет, так как Рангник отказал Баварии, а Лопетеги не отшил Мадрид, за что и был наказан в момент руководством, а потом и судьбой. Все заслуженно. Надо уважать свою страну.
На счет судьбы, Лопетеги по итогу взял Лигу Европу и как тренер все еще на хорошем счету, а Рубилеса вот действительно настигла полнейшая карма. Аж довел маму до состояния, когда она забаррикадировалась в церкви, с просьбой не обижать бедного сыночку.
+2
0
+2
Та Испания единственная сборная, которая могла бы дать настоящий бой французам на ЧМ18. Особенно, учитывая относительно лёгкую сетку, испанцы наверняка были бы как минимум в финале. А там уже 50 на 50. Очень жаль, что испанцы своим глупым решением самоустранились от притязаний на победу на том ЧМ.
+1
0
+1
У нашей Региночки пожизненная обида на Реал🤣
+1
-1
0
Этот" rigobersong " случайно не из психушки?
Несёт постоянно всякую фигню...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий