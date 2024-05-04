Лопетеги об уходе из сборной Испании: «Получилось плохо для всех, очень жаль. Мы не проигрывали Англии, Бельгии, Франции, Италии, Германии, Аргентине и вышли на ЧМ»

Хулен Лопетеги вспомнил о причинах увольнения из сборной Испании перед ЧМ-2018.

Напомним, что был уволен из сборной Испании за день до начала из-за информации о назначении тренера в мадридский «Реал» после завершения чемпионата мира.

– Увольнение из сборной накануне чемпионата мира, должно быть, причиняет наибольшую боль?

– Это часть моего прошлого. Я стараюсь не смотреть в прошлое. Когда я оглядываюсь, то вижу, что мы работали очень и очень хорошо. Мы вышли на чемпионат мира непобежденными.

Мы играли с Англией, Бельгией, Францией, Италией, Германией и и не проиграли. Но возникли обстоятельства, не зависящие от меня, о которых я глубоко сожалею, потому что считаю, что в итоге получилось плохо для всех.

– Могли ли вы поступить иначе? Вы согласились перейти в мадридский «Реал» после чемпионата мира, но об этом было объявлено накануне турнира.

– В футболе в этом нет ничего нового. Такое случалось с , Луи ван Галом, в Испании [со мной] тоже. Вы готовите свое будущее, и я был предельно откровенен. Тогда это было вне нашего контроля. Это могло бы быть организовано по-другому [со стороны Королевской испанской футбольной федерации], очень жаль.

Когда я продлевал контракт с Испанией, в него был включен пункт, который предусматривал именно такой сценарий. Мы чувствовали, что это было очень несправедливо, но теперь это в прошлом. Мы сделали то, что должны были сделать, наши условия были максимально прозрачны.

Я смотрю вперед. Если я и оглядываюсь назад, то только для того, чтобы почерпнуть силы из полученного опыта, чтобы зарядиться энергией. Вы учитесь переживать такие моменты. Это был сложный, тяжелый опыт, но он остался в прошлом, – сказал бывший главный тренер сборной Испании, « » и «Севильи».