«Реал» из уважения к «Гранаде» попросил перенести церемонию вручения чемпионского кубка Ла Лиги – мадридцы не хотят праздновать на стадионе клуба, который может вылететь

«Реал» хочет отложить церемонию награждения.

Мадридский клуб досрочно гарантировал себе чемпионство, набрав 87 очков после 34 туров . Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) планировала вручить им кубок 11 мая – до или после выездного матча с «Гранадой».

Однако « » попросил перенести церемонию награждения на 14 мая – в этот день клуб примет « » на « ». Мадридцы сделали это из уважения к «Гранаде» – в клубе не хотят праздновать чемпионство на стадионе клуба, который может лишиться шансов на выживание в Ла Лиге по итогам тура.