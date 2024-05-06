«Реал» из уважения к «Гранаде» попросил перенести церемонию вручения чемпионского кубка Ла Лиги – мадридцы не хотят праздновать на стадионе клуба, который может вылететь

Теги Реал Мадрид Ла Лига Алавес Сантьяго Бернабеу Гранада Футбол

«Реал» хочет отложить церемонию награждения.

Мадридский клуб досрочно гарантировал себе чемпионство, набрав 87 очков после 34 туров Ла Лиги. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) планировала вручить им кубок 11 мая – до или после выездного матча с «Гранадой». 

Однако «Реал» попросил перенести церемонию награждения на 14 мая – в этот день клуб примет «Алавес» на «Сантьяго Бернабеу». Мадридцы сделали это из уважения к «Гранаде» – в клубе не хотят праздновать чемпионство на стадионе клуба, который может лишиться шансов на выживание в Ла Лиге по итогам тура. 

34 комментария
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Красиво конечно подали, но думается, что 99% тут желания отпраздновать на Бернабеу, а не переживания за чувства футболистов Гранады...
+131
-14
+117
Ответ stodgy
Красиво конечно подали, но думается, что 99% тут желания отпраздновать на Бернабеу, а не переживания за чувства футболистов Гранады...
как ни крути, всем выгодно получается 😊
+44
-1
+43
Достойное решение.
+47
-13
+34
Ответ Сиражудин Халало
Комментарий скрыт
Касильяс работает в системе клуба, какие проблемы ?
+23
-1
+22
Ответ stodgy
Красиво конечно подали, но думается, что 99% тут желания отпраздновать на Бернабеу, а не переживания за чувства футболистов Гранады...
Как будто это что-то плохое
+22
-3
+19
Ну, логичнее будет, если получат медали у себя, конечно
+20
-2
+18
Ответ stodgy
Красиво конечно подали, но думается, что 99% тут желания отпраздновать на Бернабеу, а не переживания за чувства футболистов Гранады...
Не забываем, как Барса отмечала победу после матча с вылетевшим Эспаньолом) так что, со стороны Реала это еще и работа на имидж
+16
-2
+14
Реал конечно очень благородный клуб
+25
-15
+10
Ответ Сиражудин Халало
Комментарий скрыт
А что с ними не так? Касильяс сдал, поэтому ему предложили быть запасным, а он отказался. Пришлось уйти. На эмоциях он сам устроил пресс-конференцию, на которой плакал. После этого ему в клубе сказали, что не стоило так делать, и предложили провести нормальную церемонию прощания. Что и было сделано - фото со всеми трофеями и пресс-конференция.
Рамосу предлагали контракт на один год, а требовал на два (и это в 35 лет после плохого сезона), хотя клуб не предлагает ветеранам контракты более чем на год. Серхио долго ломался, а когда согласился на условия клуба, то было уже поздно, к тому моменту подписали Алабу. Серхио сам виноват, потому что выкручивал руки клубу.
Если вы не в материале, то зачем набрасываете на вентилятор?
+11
-3
+8
Ответ Сиражудин Халало
Комментарий скрыт
А на счёт Рамоса, ему предлагали контракт, он отказывался так как не устраивала сумма
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+6
Ответ stodgy
Красиво конечно подали, но думается, что 99% тут желания отпраздновать на Бернабеу, а не переживания за чувства футболистов Гранады...
Кто как воспринимает. Реально зашкварно праздновать на чужом стадионе, где команда может вылететь это во-первых, во-вторых празднование на родном переполненным стадионе всё-таки красивее
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+5
Отличное решение, уважение важнее всего. Hala Madrid!!
+11
-7
+4
Трофеи трофеями, но людьми нужно оставаться всегда. К тому же вручать кубок лучше дома при своих болельщиках, нежели в гостях.
+6
-4
+2
Сразу же вспомнился прайм Гранады из 21 года, такое ощущение как будто бы я вновь с удовольствием смотрю их игру с Манчестер Юнайтед, эх так больно наблюдать за вылетом этого клуба
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Лучше бы слили им и вместе отпраздновали 🤣
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Это чтобы не получилось как у Барселоны и Эспаньола.
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Ответ stodgy
Красиво конечно подали, но думается, что 99% тут желания отпраздновать на Бернабеу, а не переживания за чувства футболистов Гранады...
Однозначно
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Ответ Сиражудин Халало
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Ты походу сильнее обижен нежели перечисленные тобою люди.
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Скажу как фан Барселоны в бывшем, потому что сейчас не смотрю футбол от слова совсем, но Реал прям как-то вызывает уважение, в отличие от Барсы. Там сейчас какой-то дом 2 происходит, очень жалко, что великий клуб так опустился, теперь у Реала по факту нет конкурентов
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В этом весь профессиональный футбол - когда что то нужно или выгодно себе распишут так что делают только ради соперников, от сердца отрывают сами не доедают но в первую очередь заботятся о чувствах другой команды мол им важнее. Но как коснется собственной выгоды, не дай бог судья в спорной ситуации выберет не их сторону то тут истерика такая начнется что мама не горюй....
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