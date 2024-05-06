«Реал» из уважения к «Гранаде» попросил перенести церемонию вручения чемпионского кубка Ла Лиги – мадридцы не хотят праздновать на стадионе клуба, который может вылететь
«Реал» хочет отложить церемонию награждения.
Мадридский клуб досрочно гарантировал себе чемпионство, набрав 87 очков после 34 туров Ла Лиги. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) планировала вручить им кубок 11 мая – до или после выездного матча с «Гранадой».
Однако «Реал» попросил перенести церемонию награждения на 14 мая – в этот день клуб примет «Алавес» на «Сантьяго Бернабеу». Мадридцы сделали это из уважения к «Гранаде» – в клубе не хотят праздновать чемпионство на стадионе клуба, который может лишиться шансов на выживание в Ла Лиге по итогам тура.
Рамосу предлагали контракт на один год, а требовал на два (и это в 35 лет после плохого сезона), хотя клуб не предлагает ветеранам контракты более чем на год. Серхио долго ломался, а когда согласился на условия клуба, то было уже поздно, к тому моменту подписали Алабу. Серхио сам виноват, потому что выкручивал руки клубу.
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