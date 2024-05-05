«Реал» отпразднует чемпионский титул в воскресенье утром

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«Реал Мадрид» отпразднует чемпионский титул через неделю.

«Сливочные» вчера досрочно выиграли Ла Лигу. «Реал» стал чемпионом в рекордный 36-й раз в истории.

В субботу вечером «Мадрид» на выезде сыграет с «Гранадой». А празднование титула состоится в воскресенье, 12 мая, сообщает Relevo. Праздничные мероприятия пройдут с 11:00 до 13:00 по местному времени (10:00 – 12:00 по московскому)

Сотни болельщиков «Реала» вчера собрались у фонтана «Сибелес» после победы над «Кадисом» (3:0), однако, как и сообщалось ранее, футболисты не приехали к месту традиционного празднования своих трофеев.

Во-первых, для оформления титула «Реалу» нужно было дождаться осечки «Барселоны», которая в итоге уступила «Жироне» (2:4).

Во-вторых, клуб решил перенести празднования на неделю, чтобы игроки сохранили эмоции и энергию перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (первая игра – 2:2), который состоится в среду.

«Реал» – чемпион! Лишь одно поражение, 27-й трофей Анчелотти 👏

Путь «Реала» к чемпионству сложнее, чем вы думаете

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13 комментариев
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Ответ N. Y.
А если Реал ЛЧ возьмут, они требл возьмут, получается, да?
Дубль. Классический требл - это Кубок, Чемпионат и ЛЧ.
А все остальные суперкубки - это чушь.
+8
0
+8
Надеюсь помимо чемпионства ещё и выход в финал отпразднуют)
+8
-2
+6
Всё верно, сначала один их важнейших матчей сезона, все празднования - после
+6
-2
+4
Реал Чемпион!!!
Hala Madrid!
Для полного счастья ещё бы ЛЧ выиграть!
+4
0
+4
Как же я люблю тебя Реал Мадрид
+3
-1
+2
Динамо уже празднует! Но только на спортсе)
+2
-1
+1
Hala Madrid 🤍💜
+1
0
+1
Главное не отпраздновать, а победить Баварию!
0
0
0
А если Реал ЛЧ возьмут, они требл возьмут, получается, да?
+1
-1
0
Правильное решение. Было бы глупо перед важнейшим матчем тратить энергию на празднование. Хотя с другой стороны в Реале вроде нет Грилиша
0
0
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Отпразднуют или зальют горе
0
0
0
Ответ Дмитрий Крутенко
Дубль. Классический требл - это Кубок, Чемпионат и ЛЧ. А все остальные суперкубки - это чушь.
Аа, понятно, просто читал где-то, что суперкубки тоже учитываются.
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