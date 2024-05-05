«Реал» отпразднует чемпионский титул в воскресенье утром

«Реал Мадрид» отпразднует чемпионский титул через неделю.

«Сливочные» вчера досрочно выиграли . «Реал» стал чемпионом в рекордный 36-й раз в истории.

В субботу вечером « » на выезде сыграет с «Гранадой». А празднование титула состоится в воскресенье, 12 мая, сообщает Relevo. Праздничные мероприятия пройдут с 11:00 до 13:00 по местному времени (10:00 – 12:00 по московскому)

Сотни болельщиков «Реала» вчера собрались у фонтана «Сибелес» после победы над « » (3:0), однако, как и сообщалось ранее, футболисты не приехали к месту традиционного празднования своих трофеев.

Во-первых, для оформления титула «Реалу» нужно было дождаться осечки «Барселоны», которая в итоге уступила «Жироне» (2:4).

Во-вторых, клуб решил перенести празднования на неделю, чтобы игроки сохранили эмоции и энергию перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (первая игра – 2:2), который состоится в среду.

«Реал» – чемпион! Лишь одно поражение, 27-й трофей Анчелотти 👏

Путь «Реала» к чемпионству сложнее, чем вы думаете